Analytik: Zelenskyj může padnout jako Asad

Weaver má za to, že lednový útok Ukrajinců v ruské Kurské oblasti ukázal, jak na tom ukrajinská armáda opravdu je. Podle amerického právníka se ukazuje, že Ukrajinci nemají dostatek mužů, a ještě méně vybavení pro ně. Přitom Američané slíbili poslat co nejvíce vojenské pomoci, než se úřadu prezidenta ujme Donald Trump. Jenže tyto zbraně podle všeho nedorazily.

Tato situace mu prý připomněla to, co se před relativně krátkým časem dělo v Sýrii.

„Velké ponaučení ze Sýrie (a mnoha dalších konfliktů, ale Sýrie je nejnovějším příkladem) je, že stabilní nebo polostabilní vojenská rovnováha se může časem stát extrémně nestabilní a může dojít k náhlému kolapsu kvůli změnám na strategické úrovni. Jedna strana může totálně změnit povahu hry trpělivým budováním síly a podkopáváním pozice nepřítele,“ napsal Weaver na sociální síti X.

A hned pokračoval.

„Teď tu stojí Ukrajina s rozbitou infrastrukturou, bez větších rezerv a stále tenčí skořápkou frontových sil čelících Rusům, kteří naverbují pětkrát více vojáků, než ztratí, a každý týden přidávají do své bojové síly novou brigádu. A dělají to stále, už více než rok. V určitém okamžiku se přehrada protrhne,“ uzavřel svou úvahu Weaver.

So here's a thought.



The Ukrainians probably don't have any high-quality reserve forces left. Their big plan to change the game prior to Trump taking office was their counterattack in Kursk on January 5th, and that boiled down to a battalion-plus kampfgruppe going forward.??… pic.twitter.com/9aHkjBjj4V