Andrej Babiš: Moje chyba, měl jsem být tvrdší. A teď Marrakéšská smlouva, globální pakty...

Výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních jsou již známy. V Praze stvořili zajímavou situaci, kdy všechny strany mají velice vyrovnaný počet zastupitelů na magistrátu. Pro ANO je to definitivně ztráta, ze 17 zastupitelů klesl počet na dvanáct. Andrej Babiš to komentoval na svém facebookovém profilu. “Neúspěch. A pro mne velké zklamání. Možná jsme měli být tvrdší,” vyjádřil se o pražské organizaci ANO premiér. A mimo jiné také popíchl ČSSD ohledně jejího kandidáta Petříčka.

Jako první Babiš pochválil úspěchy ve velkých městech. „Gratuluju našim lídrům a kandidátům, kteří udělali skvělý výsledek ve volbách. Vyhráli jsme v 11 ze 13 velkých měst: Ostrava, Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary, Hradec Králové, Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín,” píše. Pogratuloval i těm, kdo zvítězili v menších městech a vesnicích.

Anketa Může být Andrej Babiš spokojen s výsledkem komunálních voleb? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 1151 lidí

Ale korunní klenot českých měst Andreji Babišovi unikl. Proč? „Nasadili jsme Petra Stuchlíka. Byl skvělý v kampani. Jel na 120 procent. Vážím si ho jako člověka i za to, co předvedl. Je to dobrý manažer a jeden z nejlepších lidí, kteří za nás kandidovali. Prodal firmu, šel s kůží na trh, ale pozdě. Má moje velké díky,” poděkoval ve vysvětlení nejdříve premiér.

„Ty čtyři roky pod naším vedením se Praze nelíbily. A já se Pražákům vůbec nedivím. Naše pražská organizace je velmi slabá. Žila jenom z našich úspěchů ve sněmovních volbách. Svým působením nebyla přidanou hodnotou jako Tomáš Macura v Ostravě nebo Petr Vokřál v Brně, naopak byla negativní,” opřel se do svých lidí v hlavním městě Andrej Babiš.

Premiér šel dokonce tak daleko, že chválil zastupitele z ODS: „Měli jsme čtyři starosty městských částí, dva obstáli, dva propadli. A pořádně. ODS jich měla pět, ale daleko lepších, třeba paní Černochovou. V Praze jsme toho prostě moc neukázali.” Pak si neodpustil lehké ospravedlnění, že převzali město s různými tunely a nevýhodnými smlouvami a snížili dluh Prahy o zhruba 13 miliard korun. „Neuměli jsme naši práci prodat,” míní Andrej Babiš o prohře v Praze a přidal sebekritiku: „Možná jsme měli být tvrdší a je asi i moje chyba, že jsme pražskou organizaci neřešili už dřív. Je to teď náš velký úkol, hlavně můj.”

Když už byl u velkých úkolů, zmínil premiér Babiš ČSSD. „Je potřeba, abychom měli konečně akčního ministra zahraničí,” řekl. Prý věří, že situaci sociální demokraté už vyřešili, Miroslav Poche odjede zpět do europarlamentu a prezident Tomáše Petříčka jmenuje ministrem zahraničí. „Potkal jsem se s ním, protože jako premiér řeším evropskou agendu. Na evropské půdě se rozhodují zásadní věci na úrovni premiérů. Musíme probrat různé globální pakty, jako byla Istanbulská smlouva, Marrákešská smlouva, analyzovat je a rozhodnout, jestli je podpoříme nebo budeme žádat změny, nebo je odmítneme. Musíme o tom vést debatu napříč politickým spektrem. Potřebujeme jasně definovat naši zahraniční politiku,” definoval další cíle Andrej Babiš.

Pak dodal: „Pan Petříček mě ujistil, že pan Poche už se nebude na ministerstvu zahraničí angažovat. Pro naši zem je důležité, abychom měli samostatného a svéprávného ministra, kterého nikdo neřídí z pozadí.” Prý už Petříčkovi říkal, aby začal spolupracovat s ministryní Novákovou, aby mohl pomáhat českému exportu. „Já se jako premiér snažím našim ministrům spolupráci zjednodušovat bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. S každým jsem v kontaktu přes telefon, smsku nebo se operativně potkáváme,” připomenul premiér Andrej Babiš svůj styl řízení.

