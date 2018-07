Andrej Babiš a Václav Havel? Padly zajímavé informace

Komentátor Jindřich Šídlo se na serveru Český rozhlas Plus vyjádřil k tomu, že premiér Andrej Babiš (ANO) se již v několikátém rozhovoru odvolával na Václava Havla. „Respektive aby na něj svaloval odpovědnost za svá rozhodnutí a všechny možné problémy tohoto světa,“ sdělil Šídlo s tím, že Babiš by si měl již toto nechat od cesty, neboť je to nevkusné.

„Václav Havel je už skoro sedm let po smrti, takže některé věci nemůže předsedovi vlády vysvětlit sám. Což samozřejmě neznamená, že se o jeho odkazu i chybách nemá debatovat, naopak – jen by měl Babiš nejspíš vědět, že by se svým kádrovým profilem měl účast v každé takové diskusi pečlivě zvažovat, a když už se neudrží, mohl by si aspoň nastudovat některá základní fakta,“ zkritizoval Babiše Šídlo.

autor: vef