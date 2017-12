Andrej Babiš se v předvečer Štědrého dne rozepsal: Ve Sněmovně si připadám jako ve filmu Sám doma. A ty šokující věci na Úřadu vlády...

V pátek se sešel kabinet Andreje Babiše už v půl sedmé ráno a měl napilno. Řešily se například personální změny na ministerstvech, návrh na odklad e-receptů, návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Teď si premiér na sociální síti postěžoval, že si v parlamentu připadá jako ve filmu Sám doma. „Všichni se stáhli do opozice a všechna práce je teď na našem hnutí. Vidím teď nové a častokrát šokující věci na Úřadu vlády,“ rozepsal se premiér v komentáři na svém facebookovém účtu.

Neefektivita státního aparátu prý začíná především na vládní úrovni. „Pracovní místa pro spolustraníky a za zásluhy tady byla doteď samozřejmostí. Jasně, proč by to čerpali za svoje v Liďáku nebo v Paláci Charitas, když to můžou zaplatit daňoví poplatníci?“ napsal a dodal, že státní správa je podle jeho slov celkově přebujelá a je v ní příliš moc lidí.

„Udělali jsme s kolegy plán, jak ten státní moloch začít větrat. Některé pozice zrušíme, jiné sloučíme dohromady, protože častokrát věci, které tady dělají třeba tři lidi, může zastat jediný člověk,“ je si jistý premiér.

V pondělí schválila vláda Andreje Babiše Návrh programového prohlášení vlády České republiky a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami. „Řešíme v něm všechno, od daní, důchodů, obrany až po sportování dětí. Osobně jsem ho představil a bavím se o něm s ostatními stranami, ukazujeme jim, že máme společné průniky v programech a že je v našem společném zájmu, aby naše vláda dostala šanci tenhle ambiciózní, ale skvělý program odmakat. Hned se ozvala krom politiků i spousta komentátorů, svazy zaměstnavatelů, starostové, odboráři, doporučují nám různé věci,“ neskrýval své nadšení Babiš.

Premiér připomněl, že neseděl jen na jednáních, ale stihl navštívit i lidi v Ústí nad Labem či v Pelhřimově. „Stále platí, že mě setkání s lidmi neskutečně nabíjí. Do Ústí mě pozvala nadace Upřímné srdce, která pomáhá hendikepovaným dětem, a do Pelhřimova mě pozvala rodinná firma Pekárna Adélka, kterou majitel založil v roce 1990,“ napsal a dodal, že se zúčastnil i večírku své bývalé firmy, kde se každý bavil. „Trochu se mi zastesklo po letech, kdy jsem budoval byznys a nemusel jsem den co den bojovat proti pomluvám a přetvářkám,“ uzavřel.

autor: nab