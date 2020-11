Aneta Langerová zpívala. Málem emigrovala. Zemana odepsala. A mnohé už zapadlo

reklama

Včera v rámci oslav zapěla píseň Modlitba pro Martu zpěvačka Aneta Langerová. Ovšem jak je možné slyšet z videa, v pozadí zní pískání a hluk z demonstrace těch, kdo se bouří proti koronavirovým opatřením. „Demonstranti vyzývali dav u Národního divadla k tomu, aby se k nim přidali nebo aby si sundali roušky. Ačkoli se setkání obou skupin neobešlo bez křiku, kvůli kterému nebylo zpěv Langerové pořádně slyšet, k větším konfliktům nedošlo,“ píše server iDnes.

Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 2674 lidí

Langerová na oslavách účinkovala i minulý rok, kdy se slavilo 30 let od pádu komunismu. Tehdy ovšem píseň Marty Kubišové zazpívala zpěvačka Annamária d Almeida. I když dle rozhovoru ji měla zpívat Langerová, které Kubišová dala i požehnání. „Jen tam jdi a hezky jim to zazpívej,“ řekla jí prý do telefonu. „Od té chvíle to od ní beru jako požehnání a také úkol. Udělám to, co musím, cítím to tak, ale píseň nebudu zpívat jako Marta, ale jako člověk, kterému je dvaatřicet a celý život prožil v demokracii. Chtěla bych dát lidem najevo, že i pro další generace je tato píseň stále aktuální a je důležité si její symboliku připomínat,“ uvedla zpěvačka pro Aktuálně.cz.

S Kubišovou má společného i něco dalšího, obě zpěvačky se objevily v klipech iniciativy Vyměňte politiky! z roku 2010. Kubišová nabádala, aby občané šli k volbám a volili „nezkorumpovanou menší nebo malou stranu“ a nezkorumpované politiky. „Tváře, které vás nezklamaly, to si myslím, že je jediná možnost, abysme provedli tu změnu, protože další 4 roky jinak budou smrtelné pro tuhletu republiku,“ tvrdila Kubišová.

„Já už se dál nechci dívat, jak mizí ten domov v té černé díře korupce a naprosté neúcty k obyčejným lidským hodnotám,“ prohlašova před deseti lety Langerová a děkovala všem, kdo se k iniciativě připojili. „Říkáte si, že by se musel stát zázrak, aby se něco změnilo, ale on to až takový zázrak nemusí být, vždyť přece stačí jít jen volit,“ dodala.

„Když to po volbách bude ještě horší, tak snad uteču do jiné země,“ tvrdila tehdy. „Říkala jsem to trošku s nadsázkou. Chtěla jsem vyvinout určitý impuls nebo nějaký trochu tlak, protože si myslím, že je škoda plýtvat slovy a potom nakonec třeba nejít k volbám," vysvětlila pak v rozhovoru na radiu Impuls, proč se před volbami zapojila do iniciativy Vyměňte politiky.

Dodejme, že tyto volby technicky vyhrál Jiří Paroubek, ovšem TOP 09, ODS a Věci veřejné vytvořily vítěznou koalici. Dvě z těchto stran přitom byly v parlamentu nově, dá se říci, že iniciativa splnila svůj účel.

Od Langerové to nebyla jediná výzva, aby lidé šli volit. Zpěvačka agitovala i při druhém kole prezidentských voleb, kdy se rozhodovalo mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem, chtěla přesvědčit zejména váhající.

„Ráda bych tímto vzkazem podpořila všechny ty, kteří stále váhají, zda se zúčastní druhého kola volby prezidenta České republiky, aby přišli a volili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Každý hlas je velmi důležitý.

Sama bych si pro naši zemi přála nového prezidenta, jelikož věřím, že by nás důstojně zastupoval jakožto seriózní člověk se srdcem na správném místě a pomohl nám spojit dva pomyslné tábory, o kterých tak často slýcháme v médiích.

Už několik let mám díky koncertům možnost jezdit napříč republikou a setkávat se s mnoha lidmi. Jsem přesvědčena o tom, že jsme jeden národ,“ prohlásila tehdy.

Fotogalerie: - Národní 2020

Svou angažovanost rozebírala i v rozhovoru pro ČRo Plus. Měla jisté pochybnosti, zda má smysl podepisovat petice požadující, aby prezident neporušoval Ústavu, aby premiér říkal pravdu, a tak dále. Vyjádřit názor je podle zpěvačky v pořádku, ale reálný dopad takových petic považuje za sporný. „Ale kdyby se objevila nějaká petice, se kterou bych souhlasila, tak nemám problém ji podepsat,“ dodala. Jen se prý vždy musí zajímat i o to, kdo tu petici vytvořil a co tím sleduje.

Ocenila, jak se na veřejnosti projevuje zpěvák Tomáš Klus, který oznámil, že nebude vystupovat na akcích, které sponzoruje firma Agrofert ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše. „Byla jsem za to ráda, že to udělal. Každý máme ve společnosti nějaký úkol. On může přispět tím, že se postaví takhle sám za sebe. Udělá to veřejně a je tím schopen v lidech vyvolat otázku, dělám to stejně?“ Klus je pro ni v tomto směru inspirující. „Jako společnosti nám velmi chybí někdo, o koho bychom se mohli veřejně opřít,“ dodala Aneta Langerová.

Psali jsme: Petice proti Zemanovi a Babišovi. Rozdělená společnost. Děsí mě to... Zpěvačka Aneta Langerová veřejně promluvila

Psali jsme: Milan Lasica: Komunisty měli zrušit. Nevěšet, ale trestat. Havel? Vtipný, skromný, zásadový Hrušínský: Berou lidem právo na pravdu! Xaver, Lipovská, Zeman, Babiš. Bez důkazů rozvrací ČT Covid a další: Lžete. Já? Vy ne. Jan Ruml se srazil s Hamáčkem. Ten se divil Fiala, Pekarová a Jurečka společně u památníku: Je načase, abychom usilovali o kvalitní demokracii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.