Ani jsme to nezkusili! Covid: Babiš prý zcela selhal

Novinářka Echo 24 Lenka Zlámalová ve videu Konzervativních novin popsala svůj názor na to, jak Česká republika bojuje s pandemií koronaviru. Samotný virus původem z Číny, který se záhy rozšířil do celého světa, je prý výzvou k soutěži civilizací. „Ukazuje se, kdo je schopný díky technologiím, organizaci, logistice se s tou nemocí naučit nějakým normálním způsobem žít, mít přitom co nejmenší ztráty na ekonomice, lidských životech a kdo naopak toho schopný není a je nucen zavírat zemi do středověkých karantén, jak je dneska moderní říkat lockdown,“ pověděla novinářka na úvod.

Prý je fascinující, že kontinentem, který pandemii téměř nezvládá a uchyluje se tedy ke středověkým praktikám, je Evropa. „Když vidíme jihovýchodní Asii, jak skutečně byli schopní precizní organizací, masivním testováním a trasováním ten virus udržet pod kontrolou, ochránit zranitelné skupiny a dnes žijí a vlastně celou dobu žili víceméně normálně, měli otevřené školy, obchody, restaurace, protože byli schopni kolem každého nakaženého vytvořit okamžitě masivní testování a chránit rizikové skupiny,“ myslí si o zemích jihovýchodní Asie žurnalistka.

U nás se ovšem toto nemá vůbec dařit, navíc o to ani neměla být jakákoliv snaha. „V české veřejné debatě se téměř vůbec neobjevilo téma, které je úplně zásadní. Jak ochránit rizikové skupiny. Protože dneska už víme, pro koho je ten virus nebezpečný. Vůbec se nerozjela vážná veřejná debata, koho chránit, jak ho chránit, jak bychom toho byli schopní dosáhnout. Přední imunologové jako třeba pan Jaroslav Svoboda, Karel Drbal nebo další, upozorňují na to, že tady máme pět set tisíc až dva a půl milionů, jak říká imunolog Václav Hořejší, lidí, kteří skutečně patří mezi ty, pro které je koronavirus nebezpečný,“ interpretovala Lenka Zlámalová slova odborníků.

Prý bychom mohli nechat virus prostoupit populací, pokud bychom dokázali rizikové skupiny ochránit. Pro zbytek populace prý není koronavirus nijak zvlášť nebezpečný. Pak bychom mohli dle novinářky žít běžným životem. „Těmto lidem právě díky masivnímu testování kolem nich taky zajistit normální život, těm rizikovým skupinám. Stal se pravý opak. Vláda Andreje Babiše se o toto vůbec nepokusila, jede jenom systémem zákazů, pro které nemá vůbec žádná data.

Nevíme, jak nebezpečné jsou děti ve školách, nevíme, jak nebezpečné jsou restaurace, nevíme, jak nebezpečné jsou sportovní kluby a tohle vše už je zavřené dneska. Včetně toho, že nevíme, proč zrovna v neděli jsou obchody nebezpečné. Místo toho se dozvídáme přímo z dat, která zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví nebo lépe řečeno Ústav pro informace ve zdravotnictví, že už dnes je nákaza ve sto osmdesáti dvou domovech pro seniory a ústavech, že se v těchto zařízeních nakazilo skoro čtyři tisíce lidí. To jsou data do 29. října,“ vyčítala.

Prý právě tito lidé mají zaplňovat nemocnice. „Když se díváme, jaká je pravděpodobnost, že se lidé dostanou do nemocnic, tak mezi těmi nakaženými do 65 let je to 2,8 %. Mezi těmi nakaženými nad 65 let je to skoro 31 %. Čili se ukazuje, že to zahlcení nemocnic je právě díky tomu, že jsme selhali. Takže budeme brát ze všeho to nejhorší. Máme na evropské poměry hodně mrtvých, máme zasaženou ekonomiku, máme vážné škody na vzdělání, a to jenom díky tomu, že jsme nebyli schopni využít technologie a logistiku,“ zakončila naštvaná Lenka Zlámalová.

