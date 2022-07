Ani nelze napsat. Útoky na Ebena: Dál, než myslíte. A vymstily se

Za jeho slova o svazácích v Karlových Varech se do Marka Ebena pustil také filmový kritik Kamil Fila, který už v minulosti mu vyčítal sexismus při moderování StarDance. Novinář doslova užil slovo „šukatelnost“. Eben prý používá podpásové metody, když jiné označuje za svazáky. A pokud jde o vtipy na Ebenovu hendikepovanou manželku, Fila říká, že je to „vlastní medicína“. „Narážky na zdravotní postižení jsou faul vždy,“ nesouhlasí ostře pirát Ondřej Dostál. A Patrik Nacher dodal, že čím víc se „morální majáky“ ozývají, tím víc je jasné, že se Eben trefil do černého.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3880 lidí menší pozdvižení svými výroky, že „povstali noví svazáci“. Zatímco pro některé byla jeho slova zadostiučiněním, jiné Eben mírně řečeno popudil. Mezi ty druhé se řadí filmový recenzent Kamil Fila, který na Ebenův krátký proslov sepsal dlouhý komentář. V něm obvinil Ebena, že používá podpásovou techniku, totiž že druhé označí za svazáky. „Ve chvíli, kdy se začne tímto tónem mluvit o svazácích, soudruzích, totalitě a cenzuře, zužuje se pole svobodné diskuse. Ten, kdo první označí ‚ty druhé‘ za svazáky, se sám staví na tu ‚správnou stranu‘ a druhé jenom nechá, aby se ze sebe pokusili setřást obvinění, což se ale nikdy nemůže povést. Je to velmi podpásová technika,“ míní Fila a dodává, že ti, kdo se brání, jsou pak svazáci a potrefené husy.

Stěžuje si i na to, že Eben něco řekne, ale diskutovat s ním není jak, vzhledem k tomu, že neposkytuje rozhovory ani vyjádření. „Mluví z pódia k publiku jednosměrně jako kazatel, který nesmí být dotazován. Třeba jako to dělali komunističtí pohlaváři a různí servilní konferenciéři. Všichni povinně zatleskají a on zmizí…“ útočil na Ebena.

Promluvu pak dopodrobna rozpitval. Vadí mu například věta o popotahování za vtip. „Není to v mnoha případech spíš důvod zamyslet se, jestli ten vtip byl opravdu vtipný, společensky vhodný, dobře podaný, pochopitelný a podobně?“ namítá filmový kritik a dodává: „Tvrdit, že jakákoli výtka vůči vtipu je automaticky znakem totality, je spíš příkladem hysterického nepřemýšlení. Ebenův postoj prakticky vylučuje jakoukoli kritiku a různost názorů a sám je totalitní.“ Fila pak bagatelizuje dnešní verzi popotahování, podle něho dnes nikdo skutečně popotahován není, pouze si z něho dělají šoufky na sociálních sítích. „Pokud je dotyčný slavný, zeptají se ho média, jestli to nechce okomentovat, on něco uraženě odvětí a za pár dní se vše zapomene,“ doplnil.

Že lidé u moderátorů a komentátorů obracejí každé slovo, je prý normální a označovat to za začátek totality znevažuje skutečné oběti. Fila dále argumentuje, že dnes neexistuje ani žádný „svaz“, který by rozhodoval o tom, kdo je vhodný a kdo ne.

„Těžko tvrdit, že žijeme v totalitě politické korektnosti, když nám tu léta vládl Andrej Babiš, který politickou korektnost i ostatní projevy slušnosti absolutně nerespektoval a neskutečně snížil laťku veřejné debaty,“ míní kritik a dodává, že i teď konzervativní premiér a lidé okolo něj kritizují politickou korektnost, která v podstatě nemá v politice zastánce. „I veřejný ochránce práv, ombudsman Stanislav Křeček, který to má mít v popisu práce, je proti. Žijeme tedy v úplně opačné absurditě,“ tvrdí Kamil Fila a argumentuje také tím, že dnes jsou odsuzováni jenom ti, kdo schvalují násilí proti některým skupinám obyvatelstva, tedy se o nevinné žerty nejedná.

Fila politickou korektnost brání dál, prý je to jen snaha, aby lidé nenazývali ostatní hanlivými názvy, byli tolerantnější a vlídnější. „Je to pouze boj s vlastním vnitřním čuráctvím, je to boj s tím nechovat se vůči ostatním jako kokot,“ prohlásil. A citoval „provokativní výrok“ komentátora Marka Zemana: „Marek Eben má pravdu. Proto bychom si měli začít dělat politicky nekorektní humor třeba z jeho manželky, ať nejsme za svazáky. Otázkou je, zda by to ustála.“

„Líbí se vám to? Pro většinu to je asi moc, ale ejhle, je to vlastní medicína, kterou nám chtěl Marek Eben podávat. Už zapomínáme, že politická korektnost začala právě u tělesných a duševních hendikepů a pokračovala dále. Neurážet nikoho ve veřejném prostoru na základě jeho omezení, vzhledu, věku, rasy, náboženství,“ praví Fila.

„Pokud něco zjistíme z reakcí, tak to, že černý humor na téma zdravotního stavu je špatně přijatelný, zatímco různé sexistické komentáře Marka Ebena na vzhled a šukatelnost tanečnic ve StarDance jsou v naší společnosti přijatelnější. Přitom nekorektní je oboje naprosto stejně, přičemž jedno bylo v programu veřejnoprávní televize a druhé pouze na sociálních sítích jako reakce na to, že Marek Eben asi úplně neví, co to je korektnost a nedomýšlí důsledky toho, co by se stalo, kdyby korektnost neexistovala,“ dodává. Fila pak Marku Ebenovi ještě otloukl o hlavu, že se nezřekl podpory organizace Hnutí pro život.

Uznává, že Eben je zasloužilý moderátor milovaný generacemi diváků a divaček, je velmi talentovaný písničkář a člověk prostý osobních skandálů. „Jen bychom opravdu neměli tleskat jeho extremistickému názoru, že kritika vtipů je znakem totality, bez ohledu na to, jak sametovým hlasem to podá,“ říká.

Filova slova pak na sociálních sítích šíří Marek Švehla z Respektu, kterého zaujala věta: „Přestaňme veřejně lhát, strašit a manipulovat, že se dnes nesmí o ničem vtipkovat. Ne, jenom to vyžaduje víc vynalézavosti a víc vzdělání. Třeba ty vaše vtipy v devadesátých letech nebyly tak brilantní...“

S tím ovšem narazil u pirátského experta na zdravotnictví, Ondřeje Dostála. „Jak může někdo s bazální sociální inteligencí sdílet, či nedejbože napsat článek, v němž je citován ‚provokativní komentář‘ hlupáka navážejícího se do zdravotně postižené manželky oblíbeného moderátora? Takové dno, pokrytectví, neschopnost rozpoznat míru.. a tak tady žijem,“ posteskl si.

Švehla namítl, že sdílení neznamená souhlas a že sexuální narážky se také někoho dotýkají. „Sexuální narážky mohou být ob generaci vnímané jako trapné, ale narážky na zdravotní postižení jsou faul vždy. Mimochodem, sice nesoudím nikoho, přesto si vážím celebrit kulturních i politických, které dokázaly udržet standardní rodinný život,“ kontroval Dostál.

Jak může někdo s bazální sociální inteligencí sdílet, či nedejbože napsat článek, v němž je citován "provokativní komentář" hlupáka navážejícího se do zdravotně postižené manželky oblíbeného moderátora? Takové dno, pokrytectví, neschopnost rozpoznat míru.. a tak tady žijem. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 10, 2022

Ad 1) souhlas; ad 2) je IMHO otázka míry. Sexuální narážky mohou být ob generaci vnímané jako trapné, ale narážky na zdr. postižení jsou faul vždy.

Mimochodem, sice nesoudím nikoho, přesto si vážím celebrit kulturních i politických, které dokázaly udržet standardní rodinný život. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 11, 2022

A ozval se také poslanec Patrik Nacher z ANO. „Každou takovou replikou, článkem, dokonce jsem zaznamenal nenávistné reakce, útoky na Ebena, připomínání jeho přešlapů v minulosti, od stále těch stejných morálních majáků, se jen potvrzuje, že se Marek Eben trefil do černého,“ míní a předvídá, že se bude situace opakovat.

Každou takovou replikou, článkem, dokonce jsem zaznamenal nenávistné reakce, útoky na Ebena, připomínání jeho přešlapů v minulosti, od stále těch stejných morálních majáků, se jen potvrzuje, že se Marek Eben trefil do černého ??. Tak za rok na festivalu, možná dříve ??‍>? https://t.co/mnRO0xMliU — Patrik Nacher (@PatrikNacher) July 10, 2022

