Ano, jste blb, napsal Láska Hamáčkovi. Jde o „odporné poklonkování Číně“

Naštvání Jana Hamáčka na Twitteru vůči předsedovi spolku Sinopsis Martinu Hálovi má pokračovaní. Poté, co včera Hamáček Hálu označil za „blba“ kvůli jeho slovům, že „zásilky ochranných prostředků z Číny jsou ve skutečnosti pokus Pekingu udělat z Česka svou kolonii“, dnes sepsal komentář, v němž píše, že Hálův článek byla „poslední kapka“ a táže se, zda máme raději nechat umírat lidi, protože ochranné pomůcky lze nakoupit jen v Číně. To však nestačilo. Nyní se v diskusi objevil senátor Václav Láska a připojil se k Hálově kritice: „Ženete nás do náruče totalitní diktatury. Vaše poklonkování Číně je odporné. A ano, jsem blb,“ napsal Hamáčkovi. Reagoval i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 24626 lidí započal svůj komentář pro deník Právo a server Aktuálně.cz ministr vnitra.



Mířil tím na svůj příspěvek ke článku ředitele projektu Sinopsis Martina Hály. Tento projekt neziskové organizace AcaMedia, z. ú. je realizovaný za odborné spolupráce s Katedrou sinologie FF UK v Praze a má podávat přehled o dění v Číně. „Veřejně prohlašuji, že autor je blb, a jsem připraven čelit následkům...“ naštval se včera na Twitteru Hamáček na Hálu, jenž ministra nařkl z toho, že posunuje česko-čínské vztahy.

Veřejně prohlašuji, že autor je blb a jsem připraven čelit následkům... https://t.co/041vNGWWbM — Jan Hamáček (@jhamacek) March 19, 2020

Hála dále psal, že Čína zpočátku tajila propuknutí nákazy koronavirem. Pekingské vedení si nyní prý dobře uvědomuje, že globální nákaza do budoucna změní pohled na svět. „Snaží se proto zajistit, aby ta změna pro něj byla co nejpříznivější,“ psal Hála.

„Rozšíření epidemie z Čínské lidové republiky do světa samo o sobě příliš nenahrává dobrému obrazu tamního režimu v očích mezinárodní veřejnosti, ale právě pro tyto případy mají čínští soudruzi v záloze dobře rozpracovaný systém externí propagandy (waj-süan, exoprop). Ten dokáže malé zázraky, rozhodně mezi některými cílovými skupinami. Jak jsme ostatně mohli vidět i u nás během vrcholné ‚ekonomické diplomacie‘ s Čínou, kdy český prezident sliboval v televizi stovky miliard investic, z nichž se krátce nato vyklubaly miliardové dluhy,“ tvrdil sinolog. Psali jsme: „To je blb!“ Hamáček pálí ostrými. Jde o vztahy s Čínou

Hamáček se dle svých slov neudržel, když se dočetl, že „zásilky ochranných prostředků z Číny jsou ve skutečnosti pokus Pekingu udělat z Česka svou kolonii“. Také ho rozohnilo, když Hála jeho a „lidi, kteří už přes týden tvrdě dřou, aby bylo dost respirátorů, roušek a dalších věcí a nehrozilo, že budou lidé umírat na Covid-19“, označil za čínské agenty.



„Měl smůlu, tento článek byla poslední kapka, kterou přetekl pohár mé trpělivosti (a to jsem nadprůměrně trpělivý),“ zmínil. Naše republika podle ministra Hamáčka „čelí největší hrozbě od války“. „Stejně jako ostatní evropské země jsme zjistili, že na takovou epidemii nejsme připraveni,“ připustil s tím, že jednat museli okamžitě a získat ochranné prostředky kdekoliv.



„Chtějí je všichni a nikdo okolo nás je nemá. Zmobilizoval jsem své lidi na vnitru, prezidenta, Smíšenou česko-čínskou komoru, pomohla společnost PPF a výsledky se začaly ukazovat. Myslel jsem, že je to každému jasné. Že každý chápe nutnost jednat rychle. A děkuji milionům lidí, kteří to pochopili a šijí roušky, nosí je, chrání sebe i ostatní a respektují nařízení vlády,“ podotkl. Poděkoval též všem „v první linii“, od zdravotníků přes bezpečnostní sbory po pošťáky, prodavače nebo pracovníky v potravinářství. Ocenil též snahu učitelů nadále vyučovat na dálku. Jan Hamáček ČSSD



Všichni to však podle Hamáčka nepochopili. „Ale ne. Nepochopili to všichni. Má pan Hála rodiče? Nebo příbuzné či přátele, kteří jsou vážně nemocní nebo staří? Chce, aby se nakazili koronavirem a riskovali, že zemřou? Řekne jim, že nejsou roušky, respirátory nebo ventilátory, protože se dají koupit pouze v Číně, ale tam je z morálních důvodů nakupovat nebudeme?“ nestačil se divit.



„Umí si představit, že je v nemocnici nikdo nezachrání, protože bez ochranných pomůcek by skončili všichni doktoři v karanténě nebo by nemoc přímo chytli? Opravdu budeme třídit respirátory na demokratické a nedemokratické?“ tázal se dále Hamáček a zeptal se Hály, proč tedy nevyužil své zdroje zdravotnického materiálu a „nechal nás napospas“?



„A to samé jsou dotazy některých novinářů a politiků... Jak jsme vybírali letadla? Brali jsme to, co bylo k dispozici! Nepoškozujeme demokracii vyhlášením nouzového stavu? Ne! Právě nouzový stav ošetřuje, jak je možné některé ústavní svobody dočasně omezit z důvodu ochrany zdraví nebo bezpečnosti. Jakým způsobem organizujeme výběrová řízení? Neorganizujeme! I proto je vyhlášen nouzový stav, aby vláda mohla nakupovat rychle. Myslíte, že lidi v Miláně zajímá, jak nemocnice koupila ventilátor? Nezajímá! Jsou vyděšeni z toho, že jich není dostatek!“ přiložil Hamáček. Nemá prý problém ani s tím, aby až nynější nebezpečí skončí, aby byla ustanovena vyšetřovací komise.



A na Hamáčkův komentář se ozval senátor Václav Láska. Ten již dříve Čínu kritizoval, když konstatoval, že čínští komunisté zpočátku o koronaviru lhali, poté přijímali pomoc celého světa, často bezplatnou pomoc, a dnes si sami za tutéž pomoc nechávají platit. Psali jsme: Zhnusený senátor Láska: A za co té Číně máme děkovat?

„Hloupě a vědomě nás v krizi ženete do náruče totalitní diktatury. Vaše poklonkování Číně je odporné. A ano, jsem blb. Sympatie k Vám, které ve mně na chvíli vyvolala vaše mikina a lidské vystupování na tiskovkách vlády, jsou v háji,“ pustil se Láska do Hamáčka v reakci na jeho komentář.

Hloupě a vědomě nás v krizi ženete do náruče totalitní diktatury. Vaše poklonkování Číně je odporné. A ano, jsem blb. Sympatie k Vám, které ve mně na chvíli vyvolala vaše mikina a lidské vystupování na tiskovkách vlády jsou v háji. — Václav Láska (@VaclavLaska) March 21, 2020

Láska hradního mluvčího následně vyzval, aby se soustředil na svou práci.

