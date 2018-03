Armáda předala medaile za práci pro aktivní zálohy

Od smrti odbojáře uplynulo ve středu 76 let. Morávek patřil do známé zpravodajské skupiny Tři králové. Vytvořil ji za druhé světové války spolu s Josefem Balabánem a Josefem Mašínem. Skupina byla napojena na organizaci Obrana národa. V roce 1942 zemřel v Praze během přestřelky s gestapem. Morávek byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka, později brigádního generála. V roce 1992 mu prezident Václav Havel udělil Řád M. R. Štefánika II. třídy.