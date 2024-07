Armáda přišla do škol. Dětem dá 30 tisíc, na konci výcviku noví „záložáci“

Dobrovolné vojenské cvičení je pilotním projektem, při kterém si účastníci z gymnázií, odborných středních škol i učilišť vyzkoušejí, jaké to je mít výcvik pod hlavičkou Armády ČR. Kromě chlapců jsou zde i dívky. Společně budou trénovat ve vojenských výcvikových prostorech Hradiště a Libavá.

Absolventi výcviku budou mít po jeho skončení za sebou mimo jiné i topografickou a ženijní přípravu, kurz první pomoci či tělesnou přípravu. Závěr bude patřit dvoudennímu testu přežití.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 96% hlasovalo: 32337 lidí

„Tak to je mazec, takže celá jedna rota děvčat a chlapců se vydala na měsíční ‚pionýrák‘, kde je přivítal generál a slíbil jim tři pětky, když to dotáhnout do konce. Velká gratulace a držím palce, ať alespoň půlka vydrží do konce,“ zaznělo hodnocení akce v diskusi.

„Chválím, dobrý nápad. P.S.: Jako fakt budou házet ostrým (útočným nebo obranným granátem)? To jsme neměli ani za komoušů na přípravce na špagáta, bo nějaký šikula pár ročníků před náma s ním při rozmachování k hodu praštil o druhou stranu zákopu,“ píše další.

„Celý se mi to moc líbí (vážně, bez ironie), až na tu jednu věc (co ale v článku není), že na konci se člověk stává záložákem, tohle si mohla armáda odpustit,“ komentuje další.

Problém s nedostatkem vojáků je v celé Evropě. Jak je udržet? Podle serveru Politico, jenž se tématem zabýval v březnu, přesně to teď řeší evropské vlády. Ta francouzská chce vojáky udržet kombinací lepších platů, výslužného i lepší dostupností služeb. Němci zkoušejí něco podobného, ale řady vojáků chtějí rozšířit tím, že posty budou nabízet i ženám. Z článku mimo jiné vyplývá, že Polsko má nyní oficiálně větší armádu než celé Německo.

Psali jsme ZDE

Fotogalerie: - Armáda v nákupním centru