Armádní nákupy budou ještě více utajené. Protivník nesmí získávat informace, vysvětluje ministerstvo

05.01.2024 9:35 | Monitoring

Armáda ČR hodlá vydat až 60 procent svých prostředků na vlastní modernizaci. Ale pokud by chtěl někdo vědět, na co přesně peníze půjdou, narazí. Armáda se totiž obává, že zveřejnění některých informací by mohlo ohrozit obranyschopnost Česka. Zvláště, pokud by se tyto informace dostaly např. k ruským uším. Stejně tak z webu armády prý zmizí informace, které lze považovat za citlivé.