Ať jdou migranti pryč, takhle to dál nejde. V ČT s tím souhlasila i Langšádlová

V hodnocení napjaté situace a italského postoje se jednotliví představitelé politických partají se úplně neshodli. „Velkým překvapením to není“, uvedla v úvodu Helena Langšádlová a dodala, že ve chvíli, kdy ti lidé už vyplují je pozdě něco řešit. S tím příliš nesouhlasil poslanec Lubomír Volný a vyjádřil sympatie k italskému postupu. „My podporujeme to, jak se zachovala Itálie a Malta“, uvádí poslanec za SPD. „Ten postoj Itálie je pochopitelný“ odpovídá na stejnou otázku Váňa a odkázal k velkému počtu lodí, které již dorazily k italským břehm. Co se stane dál, je otázkou. Podle Váni by se měla loď vracet tam, odkud vyplula. „Určitě , když už jsou u italských břehů není chvíle to řešit“, zopakovala Langšádlová s tím, že situaci je zcela zásadní řešit africkém kontinentu.

Anketa Je dobře, že se Donald J. Trump sešel s Kim Čong-unem? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 162 lidí

„Nikdy by mě napadlo, že budu souhlasit s kolegou ČSSD“, pronesl Lubomír Volný. Podle něho taková loď se nesmí dostat do přístavu, je důležité zajistit zásobování do té doby, než se sami rozhodnou vrátit do země původu. „Evropa se musí bránit, nesmí se nechat vydírat“, řekl důrazně Volný. „Akce italské vlády ukazuje cestu“, pokračoval s tím, že následně stanou lodě neakceschopné. Španělsko udělalo podle něj chybu. Musí pochopit, že tudy cesta nevede.

Další vývoj situace na lodi je pak podle Volného v odpovědnosti neziskové organizace, v níž je loď v majetku. „Tuto situaci by si měla vyřešit nezisková organizace“, pronesl s tím, že role Evropy je zajistit, aby lidé „neumřeli hlady a žízní“. „Je to zodpovědnost té organizace“, pokračoval. Podle něho je mnohem logičtější odvážet migranty zpět, nikoliv do Evropy. Langšádlová v této souvislosti také připomněla, že to co se tady dělo v minulých letech je neakceptovatelné a upozornila na ekonomické migranty. Současně připomněla, že mnoho neziskových organizací uzavřelo dohody s EU a přistoupily na unijní pravidla. Je zapotřebí s nimi dále podle ní jednat.

Legislativní změny k omezení práce neziskových organizací podle Váni není na stole. „Není potřeba legislativní úprava“, uvedl a dodal, že státy ovšem musí dodržovat pravidla.

autor: sla