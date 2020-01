Ať se TOP 09 rozpustí? Nevděčnost! Pospíšil vystoupil proti Pirátům: Vytáhl bolesti z Prahy

Do Prostoru X zavítal europoslanec a pražský zastupitel Jiří Pospíšil. V rozhovoru nechyběla kritika Babiše ve spojitosti s auditem. „Víceméně se chová jako typický produkt minulé doby, místo aby zaujal solidní postavení premiéra České republiky,“ stěžoval si Pospíšil, že Babiš nechce uznat závěry auditu Evropské komise. Prý nevidí důvod, aby se TOP 09 rozpustila, jak navrhovali Piráti, a ohradil se, že právě díky němu mají Piráti primátora. „Za tři roky, až se nás voliči budou ptát, co milá koalice udělala, tak jenom s tématem Číny neuspějeme,“ pravil ještě.

Začátek interview patřil auditu Andreje Babiše. Strakatý informoval, že do Česka míří druhý, zemědělský audit. Který dle serveru Neovlivní.cz potvrdil střet zájmů premiéra. Podle Pospíšila se jedná o další důkaz, že Andrej Babiš nemluví pravdu, když říká, že s jeho podnikáním není žádný problém a že všechno je vymyšlené novináři a opozicí. „Tady je jasný důkaz, protože to rozhodnutí udělali experti Evropské komise, nezávislí, nespojení s českou realitou, a ti již ve druhém období potvrzují, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů,“ řekl europoslanec. Dodal, že se jedná o smutné prvenství České republiky v EU. Anketa Milion chvilek pro demokracii se pochlubil patnáctiletou aktivistkou. Je dobře, že takto mladí lidé politicky vystupují? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3653 lidí

Pospíšil také mínil, že místo toho, aby Babiš odstoupil, nebo peníze z dotací vrátil, tak se vytáčí a říká, že se nic vracet nebude. „Ty vytáčky může možná používat zde, na domácí politické scéně, ale ve vztahu k EU úplně neplatí,“ soudil europoslanec. Také doplnil, že další důkaz toho, že Babiš je ve střetu zájmů, je, že ministři hájí zájmy Andreje Babiše, aby nic vracet nemusel. A stěžoval si, že Babiš snižuje význam Evropské komise, šíří nepravdy v médiích a audit nezveřejnil. „Víceméně se chová jako typický produkt minulé doby, místo aby zaujal solidní postavení premiéra České republiky,“ řekl Pospíšil s tím, že by měl Babiš rozhodnutí akceptovat a pak ho napadnout u Evropského soudu.

Tvrdit, že nás rozhodnutí EK nezajímá, je prý liché. „Jde o peníze evropských daňových poplatníků a logicky to zajímá Němce, Francouze a ostatní národy, protože oni také platí peníze pro Agrofert, oni tam ty peníze posílají,“ tvrdil Pospíšil a dodal, že si nepamatuje, že by jiný politik v Evropě měl takhle velký střet zájmů. Podle něj Andrej Babiš nerespektuje zásady právního státu a dělá Česku ostudu. Dopad Babišova střetu zájmů je údajně zpřísňování pravidel na dotace a také to, že Věra Jourová nezískala ekonomické portfolio. Jedním dechem dodal, že ale nechce význam jejího portfolia snižovat, ale nemá prý sílu ekonomického portfolia.

Došlo i na téma spojování opozice. „Já doufám, že politické strany před parlamentními volbami vezmou rozum do hrsti a podaří se jim vytvořit nějaké volební uskupení, které bude mít šanci být konkurentem Andreje Babiše. Bez toho Andreje Babiše neporazíte. Mě mrzí, že tady vznikají další iniciativy a je tu další snaha tříštit to demokratické středopravicové spektrum.“ Strakatý se zeptal, zda tím myslí starostu Čižinského. Pospíšil uvedl, že má dotyčného lidsky rád, jsou koaliční partneři, ale nerozumí tomu, proč místo spojování dělá další iniciativu, která bude elektorát dále drobit a nahrávat Babišovi. Fotogalerie: - Imám u soudu

„Nejde jen o to porazit Andreje Babiše ve volbách, ale udělat i takový výsledek, aby se mu nepodařilo postavit vládu s komunisty a extremisty,“ prohlásil Pospíšil s tím, že taková vláda je tu nyní. Popřel, že by jejich voliči pozitivně ocenili, kdyby vstoupili do vlády místo „komunistů a extremistů“. Jak by to dopadlo, se prý ukazuje na příkladu sociální demokracie. Strakatý ještě zmínil návrhy Pirátů, aby se TOP 09 rozpustila a uvolnila místo. „Díky mně mají Piráti tady primátora v Praze, občas si to neuvědomují, takže by to bylo hodně nevděčné. To je přesně to, co říkáte, proč Piráti, kteří díky TOP 09 mají primátora a vládnou, tak vyzývají voliče demokratické středopravicové proevropské strany, aby ji přestali volit a strana zanikla?“ Dodal, že TOP 09 je unikátní, uspěla v Praze a v evropských volbách, takže není důvod, proč by zanikala. Pravil také, že ho mrzí, že STAN bude v krajských volbách kandidovat povětšinou samostatně.

Strakatý uvedl, že Pospíšil považuje Hřiba za arogantního, ale to bývalý předseda korigoval, že to říká Hana Marvanová, on pouze říká, že primátor Hřib špatně komunikuje. Marvanová má prý pocit, že Hřib všechny její návrhy ignoruje, a z toho vzniká nedůvěra mezi koaličními partnery, kterou hodlají řešit na schůzce za dva týdny. Problém je podle Pospíšila například v tom, že Praha málo investuje pod koaličním vedením. „Za tři roky, až se nás voliči budou ptát, co milá koalice udělala, tak jenom s tématem Číny neuspějeme,“ řekl Pospíšil a hned dodal, že tím nechce téma Číny snižovat. Konkrétní problémy ovšem nechtěl sdělovat, řka, že se nemůže chovat jako opoziční politik a vzkazovat věci přes média.

„Já stále doufám, že v oblastech, kde se úplně nedaří naplňovat program, že budeme fungovat lépe a že se taky nebudeme překvapovat. Jsou témata, která nebyla v koaličním programu; my se pak trošku překvapujeme, když se ve čtvrtek večer dozvíme, že se v pátek zavírá centrum města pro dopravu a jiné věci. Bez diskuze s námi,“ zadoufal a postěžoval si Pospíšil.

