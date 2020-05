Ať stát platí, když nemůžeme! Umělec Ruppert ostře

Podle zpěváka Matěje Rupperta z kapely Monkey Business je na koronaviru špatné hlavně to, jak snadno si lidé nechali ukrajovat svobodu. Babiš ho prý naštval, když nejmenoval do čela krizového štábu Jana Hamáčka. A nelíbil se mu ani zákaz cestování. „Oni zavřeli hranice obousměrně! Tady končí veškerá legrace!“ řekl v interview magazínu Reflex. A co se týče podpory kultury od státu, když umělcům stát 'vypnul' možnost živit se svým řemeslem, má jim to prý kompenzovat. Zvláště když platili a platí daně.

reklama

Moderátor a zpěvák skupiny Monkey Business Matěj Ruppert je autorem 37 skečů s koranavirovou tématikou. Parodoval v nich i prezidenta Zemana.

Magazínu Reflex prozradil, že skeč se Zemanem měl na závěr připravený, ale se skeči už končí, protože se z nich stala ze zábavy povinnost. A co je podle něho na koronaviru nejhorší? „My jako společnost jsme si nechali zcela vědomě naprosto okrouhat naše svobody. A vůbec nejděsivější je, že jsme neprotestovali proti ničemu, byli jsme jako ovce.“

Zpěváka nejdřív naštval Andrej Babiš, když údajně protiprávně nerespektoval nastavení krizového plánu a nenechal jmenovat Jana Hamáčka šéfem krizového štábu, protože se mu to prý nehodilo do krámu. „Zákon přitom říká, že mu má šéfovat ministr vnitra nebo obrany...,“ namítal k Babišově postupu zpěvák.

Fotogalerie: - Jmenování předsedy Nejvyššího soudu

Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2353 lidí

Nicméně dodal, že omezení svobody vláda zatím nezneužila, i když obchody s Čínou jsou dle jeho názoru podezřelé. „Ale hlavně se jedná o nebezpečný návod napříště pro někoho nebo pro tuhle garnituru za pár let. Naprosto nejnechutnější pak bylo vítání čínských roušek. Nějakej stát nám něco prodá, dost pravděpodobně pětkrát dráž, než bylo zvykem před měsícem, a oni tam čekají s transparentem a vládní delegací. Tak to jsem si říkal: Pozor, to je fakt hnus!“ varoval zpěvák.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na ukrajování svobody je dle svého vyjádření mimořádně citlivý. „Z mého pohledu jsme v područí podivnejch chlápků a nemůžeme s tím vůbec nic udělat. Oni dostali zničehonic, ze dne na den, moc a můžou rozhodovat o tvém životě, což je přesně to, co jsem od roku 1989 nechtěl už nikdy zažít,“ popsal zpěvák situaci.

Také se vyjadřoval k tomu, že v kultuře byznys stojí. „Spousta lidí přišla nebo přijde o zaměstnání, o svoje podnikání. Moji kamarádi u Buldoka, to nejsou žádný milionáři, kteří by měli hospodu jako pračku peněz, opravdu makaj’, nevydělávaj’ milióny a stát jim to najednou vypne! Naprosto se na ně vyprd’!“ postěžoval si.

Reakce ze sociálních sítí jsou podle něho nechutné. Upozornil, že kapela Monkey Business nikdy dotace nepobírala a ani je nechtěla. „Já opravdu nikdy od státu nic nechci s výjimkou toho, že mě nechá dělat to, co dělám, nebo ať mi k tomu vytvoří podmínky. A když to nejde, ať mi to kompenzuje. A to nejenom mně, úplně všem!“ prohlásil Ruppert. Připadá mu, že Andrej Babiš kompenzace směřuje jen potenciálním voličům. Premiér i prezident by si podle něho měli uvědomit, že jsou spolu s dalšími úředníky placeni z daní. A 'šťouralům z Facebooku' vzkázal, že muzikanti také platí daně a platili je celou dobu.

Psali jsme: Zeman: Virus? Blbeč*i, vyhráli jsme! Vlasovci? Esesáci. Peníze umělcům, to je tak. A Pavel Novotný... Zabít Zemana, vyzval. Teď říká: Prezident, ne já měl být před soudem! To jste si vycucali z prstu. Zaorálek v přímém přenosu setřel požadavky hudebníků „To vystřihneme, co na to Hrušínský...“ Ondřej Hejma vyděsil Xavera a naštve Jiřího Mádla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.