Atentát na Fialu. Kdo ho spáchal? „Tohle snad není možný,“ žasne Holec

reklama

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 83% Nepovedla 12% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5969 lidí si na svém Streamu Petr Holec živě opět nebral servítky. Na paškál si vzal jak premiéra Petr Fialu, tak předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamnovou (TOP 09), předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) i ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL), kterého označil za „podrazáka“.

„Za poslední dobu už jsme zažili druhý atentát na premiéra Fialu, kterému říkáme spíš „nutelliér“. Ono to začalo německou nutellou a kečupem a notoricky známým nákupem v Německu, po kterým jsme si mysleli, že Petr Fiala už našel svoje dno, všem je pro smích a teď už si aspoň trošku musí dávat pozor. Ale to by nebyl Petr Fiala. Pár týdnů nato spáchal druhou fantastickou věc, do které snad musel být navezený, protože tohle snad není možný, aby tohle spáchal sám premiér bez cizí pomoci. Sám o sobě. Atentát vlastní rukou bez cizí pomoci,“ nechal se slyšet Holec.

Vrátil se k pondělní demonstraci odborářů, učitelů a lékařů, na což Petr Fiala zareagoval tím, že s ministrem zemědělství Markem Výborným odjel na obhlídku soukromé zemědělské školy. Odjel tam poté, co demonstranty na tiskové konferenci předem urazil. Tak to vidí Petr Holec. „S premiérem Petrem Fialou se vracím do totality víc a víc,“ upozornil komentátor.

Konstatoval také, že dokonce už i provládní média, mezi která podle Holce patří ČT či Seznam Zprávy, už se k Fialově politice začínají stavět kriticky. Podle Holce se totiž ukazuje, že vláda pětikoalice nesplnila prakticky žádné své sliby předložené voličům. Domnívá se, že se Petr Fiala vzdaluje společnosti. U Fialy z Holcova pohledu dochází k rozpadu společnosti.

Fotogalerie: - Rychlá schůze

„On měl ráno takovou tiskovku. Opravdu už obludnou. Strašidelnou. Petr Fiala je strašidelný. Jak se mu to hroutí pod rukama, tak je strašidelnější a strašidelnější. Mimochodem tam zaznělo, že my, lidi, propadáme nesprávným argumentům.“

Protest podle Holce ukázal jednu věc dosud takřka nevídanou. Dokázal na demonstraci spojit zaměstnance a zaměstnavatele. „Oni už mají Fialovy vlády dost,“ vypálil Holec.

A Fiala mezitím vyrazil mezi krávy v obleku a v holínkách obalených igelitem. Do kravína, kterému šéfuje Lukáš Jurečka, bratr současného ministra Mariana Jurečky.

„Odjede do kravína mezi hovínka a aby se neušpinil od hovínek od kraviček, tak si zaprvé vezme holínky k obleku, a navíc si na holínky oblékne takového pytle. Já si pamatuju za dob totality, kam se s premiérem Petrem Fialou posouvám čím dál víc, cvičení co dělat, kdyby došlo k jadernému útoku ze Západu, kam měl být vysazen i náš současný prezident Petr Pavel,“ připomínal minulost současného prezidenta Pavla, který se školil na zpravodajce, jehož měla komunistická armáda vysílat na Západ. Ale než k tomu mohlo dojít, komunistický režim v Československu padl.

Když to viděl Petr Holec, prý ho to vrátilo do minulosti. Do dob komunistické totality. „Já bych řekl, že to je smrtelná křeč. Normálně by to byla smrt. Kdyby ODS ještě existovala sama a byla to normální strana, tak už by premiéra Fialu dávno vyměnila. Ale u nás situace není normální,“ vyjádřil své mínění Holec s tím, že ODS je zničena, pročež ke konci premiéra Petra Fialy hned tak nedojde.

Nakonec s vážnou tváří poslal Fialu na léčení.

„Petr Fiala potřebuje skutečného psychiatra a skutečnou léčbu, tohle už není normální,“ ozval se Holec. Tady vidíte ten rozpad osobnosti. On je u krav a u toho říká, jsem u lidí, tak tady to vidíte ten rozpad osobnosti,“ dodal komentátor po chvilce.

Došlo i na Mariana Jurečku, který ve volebním období 2013 až 2017 působil ve vládě Bohuslava Sobotky po boku Andreje Babiše. A dnes téhož Andreje Babiše kritizuje. „Jurečka to je takový Petr Pavel, tomu není žádnej podfuk cizí,“ nechal se slyšet komentátor.

Holec má podezření, že do kravína poslal Fialu právě Jurečka, aby poté mohl během samotné demonstrace vystoupit mezi protestujícími a zviditelnit se. Jurečkovi je totiž podle Holce jasné, že vláda šlape do hovínek, a to nemusí dobře dopadnout. Zato Fiala si to z Holcova pohledu vůbec neuvědomuje.

Ve druhé polovině svého streamu dospěl k názoru, že Markéta Pekarová Adamová a Miloš Vystrčil dorazili do Kyjeva, ale český lid už to prý fakticky nezajímá. Zato prý na konto této cesty vznikla spusta vtípků.

Psali jsme: „Tohle ředitel toleruje?!“ Moravec zuří. Pozvánka na Radu ČT o jeho excesu vypuštěna Okamura už druhý. „Pěkně jste to dojebal*!“ Silný podporovatel Fialy zděšen „Žijou na jiný planetě“. Pekarová uspořádala topce velkolepý sjezd, Xaver s Holcem funus „Pacienti, modlete se!“ Válek povede s Pekarovou TOP 09. Zhrození na síti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama