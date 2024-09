Australská vláda chce zakázat dětem sociální sítě. Musk píše o fašistech

Australská mediální společnost Australian Broadcasting Corporation upozornila na závazek federální australské vlády zakázat přístup k sociálním sítím dětem.

Předseda vlády vychází z toho, kdy se děti budou reálně potkávat se svými vrstevníky, s rodinou s dalšími dospělými, aby získali kopec zkušeností, které na sociálních sítích nenačerpají.

„Víme, že rodiče z toho mají strach a nevědí, jak postupovat. Předchozí generace toto řešit nemusely. … Bezpečnost a duševní i fyzické zdraví našich mladých lidí je prvořadé. Rodiče chtějí, aby jejich děti neměly telefony a byly na hřišti. Já taky,“ zdůraznil premiér.

Na nutnosti zavézt zákaz se shodují jak dnes vládní Australská strana práce, tak hlavní opoziční Liberální strana Austrálie. Liberální strana práce je hlavní politickou pravicovou silou, která je konzervativní, ale v ekonomice uplatňuje liberálnější přístup.

Návrh vychází z představ lokální vlády Jižní Austrálie, která přišla s vizí zakázat přístup na sociální sítě dětem do 13 let. Zařídit by to měli provozovatelé sociálních sítí. A pokud to nedokážou zařídit, mají dostat pokutu. Vysokou pokutu.

Jihoaustralský premiér Peter Malinauskas prohlásil, že data ukazují, že příliš brzký vstup dětí na sociální sítě jim reálně škodí. „Neliší se to od cigaret nebo alkoholu. A pokud jakákoli služba ubližuje dětem, vlády musejí jednat,“ zdůraznil Malinauskas.

Debata se v Austrálii rozeběhla poté, co se ukázalo, jak narostlo násilné chování mezi mladými lidmi v důsledku toho, jak snadno se dostanou k pornu.

Profesor digitální komunikace na Queensland University of Technology Daniel Angus uvedl, že taková změna vyvolává vážné otázky zásahů do soukromí jedince. „Není to něco, co nám nutně pomůže z dlouhodobého hlediska,“ řekl ABC začátkem tohoto roku profesor Angus.

Belinda Barnettová – docentka komunikace na Swinburne University – se vyjádřila obdobně.

„Jako rodiči i výzkumníkovi na sociálních sítích se mi líbí myšlenka mít pro děti nějaký druh ověření věku. … Ale ve skutečnosti je nemožné to implementovat bez shromažďování informací o australských občanech, u kterých bychom si spíše přáli, aby je platformy sociálních médií neměly.“

Jenže společně s návrhem zakázat sociální sítě dětem do určitého věku kráčí i návrh pokutovat sociální sítě, pokud nezabrání šíření dezinformací jejich prostřednictvím.

„Austrálie oznámila, že bude internetovým platformám ukládat pokuty až do výše 5 % jejich celosvětových příjmů za to, že nezabránily šíření dezinformací na internetu, čímž se připojila k celosvětové snaze omezit bezbřehé technologické giganty, ale zároveň rozzlobila zastánce svobody slova. … Vláda uvedla, že přiměje technologické platformy, aby si stanovily kodexy chování, kterými se budou řídit při zastavení šíření nebezpečných nepravd a které bude schvalovat regulační orgán. Pokud by tak platforma neučinila, regulační orgán by stanovil vlastní normu a za její nedodržení by společnosti pokutoval,“ napsala k tomu agentura Reuters.

Pravidla by měla být nastavena tak, aby postihovala šíření nepravd na sociálních sítích, a to nepravd z oblasti veřejného zdraví, integrity voleb, šíření nenávisti vůči skupině obyvatel a nakonec sem mají patřit i postihované nepravdy o infrastruktuře a šíření nepravd o pracovnících integrovaného záchranného systému.

„Dezinformace představují vážnou hrozbu pro bezpečnost a blaho Australanů, stejně jako pro naši demokracii, společnost a ekonomiku,“ uvedla v prohlášení ministryně pro komunikace Michelle Rowlandová. „Nedělat nic a nechat tento problém vyhnít nepřipadá v úvahu,“ dodala.

Původní verze návrhu zákona byla v roce 2023 kritizována za to, že dává Australskému úřadu pro komunikace a média příliš velké pravomoci při určování toho, co je dezinformace, což je termín pro záměrné šíření lží.

Rowlandová uvedla, že nový návrh zákona upřesňuje, že mediální regulátor nebude mít pravomoc vynucovat odstranění jednotlivých částí obsahu nebo uživatelských účtů.

Mluvčí opozice pro vnitřní záležitosti James Paterson uvedl, že revidovaný návrh zákona sice ještě neprozkoumal, ale „legitimní politické přesvědčení Australanů by nemělo být cenzurováno ani vládou, ani zahraničními platformami sociálních médií“.

Majitel sociální sítě X Elon Musk šetřil po vydání oznámení slovy. Napsal v podstatě jen jedno, ale drsné. „Fašisti!“

