Autor knihy o Jiřím Drahošovi: Češi se chovali po válce jako dobytek

Podle Padevěta jsme se totiž s těmito událostmi nevyrovnali i proto, že řada masakrů Němců byla řízena z centra. "Smutné je nejvíc to, že to, čemu říkáme divoký odsun, to znamená tedy ty události mezi květnem a srpnem 1945, tak zčásti to bylo rozhodně divoké provedení. Spontánní akce byly spíše výjimkou," dodává. "Češi se po válce chovali jako dobytek," řekl také kriticky.

Celé video najdete ZDE.

Hovořil mimo jiné také o atentátu na Reinharda Heydricha. "Gabčík s Kubišem jsou jedni z největších hrdinů naší moderní historie. Ale je třeba si uvědomit, že to byli obyčejní mladí kluci. Doufali, že se dožijí konce války. Měli své běžné starosti, radosti, jaké máme my všichni," sdělil Padevět s tím, že je mu jasné, že oba muži si byli vědomi, že nastupují na sebevražednou misi.

"Vyjádřit úctu těmto lidem není gesto, ale je to skutečně něco, čím se společnost prostřednictvím politiků odvděčuje svým hrdinům," vyjádřil se pak k vyznamenání obou mužů. Oba získali vyznamenání již v 90. letech.

Padevět v rozhovoru také narazil na Zemanův nedávný pochvalný dopis klubu českého pohraničí. "Spolek sleduje BIS a zmiňuje ho jako extremistickou organizaci. Na druhé straně prezident této organizaci bývalých pohraničníků, kteří vzpomínají na to, jak mohli na hranicích střílet lidi, posílá pochvalné dopisy," sdělil Padevět.

autor: vef