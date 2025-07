Bude se trestat. Video s Fialou a Decroix jede Českem

Rozmach umělé inteligence přinesl řadu nových pojmů. Mezi nimi je i tzv. deepfake, tedy obrázky a videa, ve kterých jsou zpodobněni lidé za pomoci umělé inteligence, v drtivé většině případů bez jejich souhlasu.

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 94% Věřím, že nebyly 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 404 lidí

Nově by deepfake měl být trestným činem i mimo oblast pornografie, kde je hojně využíván. Jak uvádí server Česká justice, 21. března byl podán pozměňovací návrh k novele trestního zákona, který by postihoval prostředky trestního práva případy, kdy pachatel vytvoří nebo rozšíří deepfake materiál s úmyslem způsobit jinému vážnou újmu na právech. Jedná se o návrh bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, současné ministryně Evy Decroix, poslance Marka Bendy, Karla Haase a Pavla Staňka.

Konkrétně v návrhu stojí: „Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému vážnou újmu na právech vyrobí dílo, které neoprávněně zobrazuje, zachycuje nebo jinak využívá podobu jiného nebo jeho projev osobní povahy, které se jeví být pravými, ačkoli ví, že pravé nejsou, nebo takové dílo učiní veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří.“

Tato novela minulý týden prošla hlasováním v Senátu.

A předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik pro tu novelu má název. Lex Vidlák. „Všechny totality jsou stejné. Nejvíc jim vadí, když je lidé zesměšňují. To je totiž horší, než přijímat miliony lidí z cizích kultur, horší než vést prohranou válku, horší než deindustrializace a ničení životní úrovně. To všechno se dá pomocí mediální propagandy zvládnout. Ale když si Vidlák s Rapotamolem dělají z politiků srandu, to by nešlo,“ vyjádřil se. Má totiž za to, že tento zákon bude použit i vůči těm, kteří AI používají k tomu, aby vytvářeli parodická videa namířená vůči politikům současné vládní koalice.

Což je jednak Vidlák, ale také populární účet Rapotamol, který kombinuje současnou politiku a klasické filmy a seriály. V poslední době například Bony a klid. V upravené scéně nabízí Miloš Vystrčil čipy z Tchaj-wanu, Eva Decroix titul magistr, Zdeněk Stanjura blackout, Martin Dvořák euro, Pavel Novotný „piko“, Otakar Foltýn drony, Pavel Blažek bitcoiny, Jiří Pospíšil dítě, Petr Fiala zbraně na stůl a Petr Pavel zbavení se práva veta při hlasování v EU. Video se šíří po sociálních sítích, na Facebooku má přes 200 000 zhlédnutí.

Tato scénka už zaujala poslance ANO Marka Nováka, který by také rád „pískal konec Fialové partě“.

Pro ParlamentníListy.cz se k tématu zákona vyjádřil komentátor Petr Holec. „Vidlák tomu zákonu říká ‚lex Vidák‘ a měl by to brát jako čest. Svůj lex z pera stejné party má i minulý a možná i příští premiér Andrej Babiš, což jen ukazuje, že se fialovci podobně bojí i Vidláka z Miroslavi. Jaká ironie, co?“

A pokračoval: „Zakazovat satirická politická videa s pozměněným obličejem potvrzuje paranoiu fialovské ODS. V podstatě jde totiž o digitální verzi tradiční karikatury, jen kreslířské pero střídá AI. Jinak jen dodám, že karikatur se vždycky nejvíc bojí diktátoři a autokrati, což je pro fialovské Česko bohužel příznačné. Myslím, že si zasloužíme zákon, který všem nařídí používat všude jen premiérovu oficiální a ÚV ODS schválenou podobiznu. Režim si totiž rozvracet nenecháme!“

Psali jsme: Kvůli „spadlému drátu“ Petr Fiala zesměšněn přes Zdeňka Svěráka „Víte, co bych chtěl?“ Vidlák vypustil přání, Foltýnovi se líbit nebude „Tohle není stát, to je léčebna.“ Vidlák o novém Koudelkově odhalení Vidláka chtěli Fialovi příznivci vyhazovat od dětí. Nepochodili