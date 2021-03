Až je mi těch lidí líto. Kauza Bečva: Není zájem vyšetřit, říká profesor

reklama

Ekotoxikolog Ivan Holoubek v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV poznamenal, že po mnoha měsících vyšetřování kauzy Bečva má dojem, že není přílišný zájem na nalezení viníka ekologické katastrofy. Na místě sice bylo odebráno 137 různých vzorků, ale podle Holoubka ani to nemusí stačit.

„Hlavním problémem těch vzorků bylo, že jich bylo odebráno poměrně velké množství a daly odpověď na to, co toxikologicky významného v té řece bylo, co mohlo způsobit tu havárii, v podstatě kyanidy. Ale bohužel nebyly odebrány vzorky na výpustích z těch možných zdrojů, takže dodnes nelze jednoznačně určit původce. To je také možná důvod, proč to vlastně trvá tak dlouho,“ pravil Holoubek.

Podle inspekce životního prostředí to však není takový problém, ale s tím Holoubek nesouhlasí. „Je to komunikace docela bizarní,“ poznamenal k tomu Holoubek s tím, že to považuje za neúctu vůči lidem, kteří zasahovali na místě jako první a dělali všechno, co mohli, aby ochránili co největší úsek řeky.

Holoubek proto dospěl k závěru, že úřady vlastně s nalezením viníka nijak nespěchají. Zdráhal se ale říct, zda Inspekce životního prostředí zametá kauzu pod koberec. Zdá se mu však, že není jasně stanoveno, kdo má co udělat a za co nese odpovědnost. Přitom na místě katastrofy byli místní rybáři, kteří mohli úřadům poradit, odkud by bylo dobré vzorky vzít.

„Je mi skoro líto lidí z inspekce, protože si myslím, že řada lidí má zájem na tom, ať se to celé vyšetří, na druhé straně přístup inspekce jako celku, a především jejího vedení, na příkladu těch vzorků bylo evidentní, že oni si neuvědomují, co se s nimi dalo rozkrýt a naopak, co se ztrácí, když ty vzorky nejsou,“ kroutil hlavou ekotoxikolog.

Kdyby Inspekce životního prostředí a policie tyto vzorky měla k dispozici, podle Holoubka by to vyšetřování netrvalo tak dlouho, protože by vyšetřovatelé mohli mít v ruce nějaký pádný argument k označení viníka.

V tuhle chvíli se podle Holoubka nedá říct ani to, že za otravou Bečvy stojí např. podnik Deza z holdingu Agrofert Andreje Babiše, který je dočasně odložen ve svěřeneckém fondu premiéra, ale stejně tak nelze říct, že za otravou Deza jednoznačně nestojí.

