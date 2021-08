Až školy otevřou... Odborník ukázal krutou pravdu. Toto napáchal covid

Za týden zamíří žáci do škol. To bylo především téma středečních Událostí, komentářů, jejichž hostem byl Daniel Münich, ekonom v institutu CERGE-EI a vysokoškolský pedagog. Tématem bylo především, jak zahladit propasti ve vzdělání po „covidovém roku“. Podle ekonoma bude mnohem více dětí, než odhadují statistiky, které nebudou stačit tempu ostatních žáků po období distanční výuky.

Část dětí budou dohánět to, co ztratily. Covid podle něj bude mít dopad na nerovné vzdělávání. Ti, co byli znevýhodněni před covidem, po covidu budou znevýhodněni ještě více, uvádí ekonom. „Já si myslím, že to výrazně zvýší nerovnosti," dodal s tím, že covidové ztráty jsou často neviditelné a projeví se především v budoucnosti, tedy na budoucím výdělku současných dětí. Podle svých slov je větší pesimista než zbytek veřejnosti. Odhaduje, že dětí, které jsou hodně pozadu a nebudou stačit tempu ostatních žáků, bude ještě více, než jak uvádí ve statistikách Česká školní inspekce. Čísla jsou spíše podhodnocená. Podle inspekce pak dětem bude trvat celý školní rok znalosti dohnat, moderátorku zajímá, zda tu šanci vůbec mají. „Jsou dvě klíčové věci, čas a lidé," odpověděl s tím, že by se děti měly naučit novou látku a část dětí ještě dohánět, co ztratila. „Ti učitelé už tak toho mají nad hlavu, natož ještě doučovat," dodal vysokoškolský pedagog.

„Aby všechno fungovalo ve vzdělávání distanční výukou, musí fungovat všechno, od pana ředitele přes pana učitele, po žáka, který musí být ochotný, schopný, přes tu techniku na obou stranách až po toho rodiče. Stačí jedna věc, aby nefungovala v tomhle řetězci, a vzdělání přestává fungovat,“ popsal způsob distanční výuky s tím, že problémy na straně techniky či rodičů sociálně ekonomicky slabších domácností nebo špatných škol se samozřejmě mohou vyskytovat.

Podle inspekce se dále nezapojilo deset tisíc dětí do distanční on-line výuky. Podle ekonoma je číslo ještě podstatně vyšší. Jako pozitivní pak hodnotí, že děti během covidu byly nuceny více číst. Některé děti si tak ve čtenářské gramotnosti výrazně polepšily, ale dopady lze pozorovat třeba v matematice. Ekonom vychází ze zahraničních studií, které mají k dispozici.

Podle studie také vychází, že školky do tří let jsou přínosem. Česká republika neměla spoléhat na uzavírání škol a měla nakládat více financí do trasování. „Vláda to neudělala, tak jí nezbylo nic jiného než uzavírat školy,“ dodal. Přitakával, že školka je zásadní. „Když jsou děti s rodičem, tak si rodič musí zhodnotit, zda mu umí dát bohatou sociální interakci, kterou bude potřebovat v dalším životě,“ vysvětlil s tím, že si rodič musí uvážit, zda ho umí zapojit mezi své vrstevníky jinou formou. „Chybějí mu pak věci, které mu rodič sám nedokáže dát,“ myslí si, ale odkázal na úvahu rodičů.

Inspekce rovněž konstatovala, že děti budou mít problémy s dovednostmi a znalostmi, které v distanční výuce nezískaly. „Znovu zopakuji, víme toho strašně málo, musíme se koukat do zahraničí,“ odpověděl moderátorce na dotaz, o jaké především dovednosti se bude jednat, s tím, že v České republice není zvykem dělat analýzy ze školství. Nechává pak stranou fyzické ztráty ve smyslu tělocviku či psychické ztráty, ale zůstává u vzdělanostních a ekonomických ztrát. „Je to o těch nekognitivních dovednostech, o těch jiných věcech, které si pamatuji, které znám, je to věc umět se soustředit na věci, komunikovat v týmu se spolužáky,“ dodal a pokračoval, že se jedná právě o ty věci týkající se interakce. „Jedná se hlavně o ty špatné viditelné dovednosti, které část veřejnosti nevnímá, že o ně děti přišly, proto je ta veřejnost tak optimistická,“ uvedl s tím, že doučování pak musí být zkoncentrováno na děti, které byly nejvíce zasaženy.

