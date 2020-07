Až toto policii zakážou, svět bezpečnější nebude. Elitní instruktor varuje před velkou chybou

reklama

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 4754 lidí

Hned v úvodu doprovodného textu Pavel Černý upozorňuje, že „... následné nemá za účel rozpoutat nějakou snad diskuzsi o politickém aspektu onoho v současnosti tak propíraného zákroku. Ani iniciovat nějakou debatu o tom, jak oprávněnou (či neoprávněnou?) reakcí byly následné násilné nepokoje v ulicích amerických měst. Ani prokazovat, či neprokazovat vinu (či naopak nevinu?) policistů, co právě zatýkali George Floyda – toto poslední totiž ať prokáže (doufáme pečlivé) následné vyšetřování a spravedlivý (doufáme) soud...“

Zkusme tedy jen opravdu krátce a zcela bez emocí shrnout fakta k oné události: několikrát trestaný recidivista s dlouhým rejstříkem (drogy a násilné kriminální činy) George Floyd je v podezření, že užil falešnou bankovku. Přivolaní policisté jej vyzývají a následně se rozhodnou (jak je v USA zvykem) nasadit mu pouta (pozn.: což může i udělat policie naše, po zákonné výzvě, v rámci užití tzv. donucovacích prostředků). Tomuto se Floyd vzpírá, a tak nakonec to skončí tak, že po nasazení pout policisté klečí na zatčeném podezřelém. Ten si však poté opakovaně stěžuje, že nemůže dýchat. Když přijela zavolaná ambulance, dotyčný již nejeví známky života. Následná oficiální pitva prokázala, že Floyd trpěl několika zdravotními problémy, mimo jiné onemocněním koronárních tepen a hypertenzním onemocněním srdce, což ke smrti dozajista přispělo. Výsledky tohoto lékařského zkoumání také konstatovaly, že nebyly zjištěny žádné známky traumatické asfyxie, kdy je dušení vyvoláno tlakem na hrudník a břicho, či škrcení. Taktéž měl podle této pitvy pozitivní test na koronavirus. Navíc se v jeho krvi našly drogy – podle minnesotských lékařů Floyd při zásahu utrpěl srdeční zástavu. Muž podle nich trpěl srdečním onemocněním, užil syntetický opioid fentanyl (pozn.: který mimochodem způsobuje útlum dechu) a nedávno i metamfetamin a konopí (viz ZDE).

Psali jsme: A dost! Experti ukázali pravdu ohledně zabití George Floyda. České VIDEO se šíří světem jako lavina

Pro objektivnost uveďme, že následná soukromá pitva, objednaná rodinou a jimi najatým právníkem, údajně prokázala vliv na smrt George Floyda naopak ze strany zatýkajících policistů, a tedy že jeho smrt nastala z jejich viny.

Zpět ale ke zmíněnému filmu a neobvyklému testu, který zvláště na sociálních sítích vzbudil takovou pozornost. V popisu, o co vlastně zde šlo, Pavel Černý pokračuje: Anketa Chtěli byste, aby se EU změnila ve federaci států? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5277 lidí

„... Jen nám zde šlo prostě o to, prakticky si sami ověřit, do jaké míry lze (či naopak nelze) klekem na krk člověka, ležícího v poloze na břiše na zemi (zde navíc na tvrdém asfaltu), třeba (čistými 115 kily hmotnosti) udusit. Taková osvěta, si myslíme, že je velmi podstatná – a to nejen třeba kvůli těm vyvolaným diskusím o vlivech úmrtí během tak diskutovaného služebního zákroku americké policie, ale například především proto, že již pod tlakem událostí, jak v USA (viz ZDE) mají být tzv. škrticí chvaty policejním složkám přísně ZAKÁZÁNY... neb právě rozličné techniky podobného druhu, ať již prováděné jako zde pomocí zakleknutí kolenem, či realizované rukama, nebo pomocí například tonfy či obušku, jsou klíčovými prostředky realizace a někdy i podmínkou úspěchu zákroku proti aktivní agresivní, zvláště pak silově nadprůměrně disponované osobě, proti které policisté vedou služební zákrok v rámci zákonného tzv. užití donucovacích prostředků. Prostě shrnuto, bez užití podobného svalnatého chlapa, co klade větší odpor, do pout zkrátka nedostanete. Podobné techniky se pro informaci neužívají jen v USA, nebo třeba i u našich bezpečnostních složek, ale i (viz foto ve filmu z mých četných výcviků v ČR i mnohde v dalekém zahraničí) kolem celého světa a prakticky u všech policejních sborů...“

Doplňme ale, že v poslední době nejde jen o jakési již zmíněné zakazování „škrticích technik“, ale dokonce tendence ke zrušení policie. Což bohužel nevykřikují už jen nějací anarchisté, ale hlásají už i někteří politici. Zatímco někteří volají pro oslabení místních policejních složek, jiní prosazují jejich úplné rozpuštění. Rada města Minneapolisu kupříkladu na setkání s protestujícími vyjádřila úmysl rozpustit policejní složky a namísto toho by rádi vytvořili ‚alternativní model komunitní bezpečnosti‘. Tedy že by prý měli pořádek ve městě nastolit dostupní psychoterapeuti, sociální pracovníci a obhájci obětí trestné činnosti. Na to, jak by bylo v případě oslabení nebo rozpuštění policie před kriminalitou chráněno obyvatelstvo, politici zatím neodpověděli.

„... Co se bude dít, až se toto policistům zakáže? No, svět nebude rozhodně bezpečnějším, spíše naopak – protože bezpečnostní složky jen přijdou o jeden z neúčinnějších prostředků provedení policejní akce – a násilníky prostě buď nedokážou spoutat a předat dále spravedlnosti, anebo se jim dokonce zatýkaný svalovec doslova během zákroku vysměje... co říci na závěr? No třeba to pak policistům, tedy jak to mají nyní dělat ‚bez škrcení‘? To ať jim nejlépe třeba ukážou jejich nejvyšší šéfové – a s nimi i politici. Tedy všichni ti, co se nyní podobná omezení chystají všem, co vykonávají nelehkou a nebezpečnou službu na ulici, nakázat...,“ konstatuje Pavel Černý závěrem.

Toto video můžete případně vidět i na serveru YouTube ZDE

Staré video o zákroku na George Floyda je ZDE:

Psali jsme: Jourová bojuje za pravdu. Krize prý zneužilo Rusko s Čínou, zaznělo na ČT. Přijdou opatření. A je tu úder vůči Facebooku Temelín zpřístupnil lékařskou a zubařskou péči i lidem z okolí. Současně posílil ochranu proti virovým onemocněním Štěpán Křeček: Veřejný dluh vzrostl na 1 894 miliard korun ČSSD: Pokud je naše země v něčem velmocí, tak je to kultura

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.