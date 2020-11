Babiš: Lidem s platem 15 tisíc přidám 761 Kč. Hamáček jen 161 Kč

reklama

Když v Česku v létě umíralo s koronavirem den co den jen pár lidí, Babiš tato čísla rád předkládal veřejnosti a prohlašoval, že má vláda situaci pod kontrolou. V době, kdy ve spojitosti s nemocí covid-19 umírá den co den od 100 do 250 lidí, Babiš obrací pozornost k superhrubé mzdě a exministru financí Miroslavu Kalouskovi.

Předseda vlády se rozhodl lidem vysvětit, proč tolik trvá na zrušení superhtubé mzdy.

Onen údajný podvod spočíval v tom, že se 15 procent mzdy počítalo z vyššího základu, do něhož byly započítány i odvody.

Vedle toho Babiš připomněl, že se Kalosek potýkal jako ministr financí s ekonomickou krizí a podle premiéra se s ní potýkal více než špatně. Babiš zdůraznil, že až když se ministrem financí stal on, začal dávat státní kasu do pořádku.

Teď se Česko nalézá uprostřed další krize a Babiš je podle svých slov odhodlán lidem pomoct. Chce jim pomoct právě tím, že zruší model superhrubé mzdy.

„Ekonomika zpomaluje kvůli pandemii a my se dostáváme do krize. A já určitě nechci opakovat fatální chyby vlády ODS a TOP 09, které u nás způsobily rekordně dlouhou recesi a vysokou nezaměstnanost, úplně zastavily investice do infrastruktury a ještě utlumily spotřebu lidí, protože je svou politikou omylů vystrašily. I v téhle nelehké době chci dát naopak lidem jistotu, že budou mít dost peněz. Navíc takových peněz, o kterých nebude rozhodovat vláda, ale oni sami. Prostě chci, aby se lidi nemuseli bát o své příjmy a mohli utrácet. Kvůli pandemii jsme udělali řadu opatření, která stála 200 miliard korun. Okamžitě jsme pomohli zaměstnancům, firmám i živnostníkům. Šlo o různé programy antivirus, kurzarbeit, karantény, ošetřovné nebo pětadvacítky. Ty všechny samozřejmě pomohly v nečekané krizi, žádný z nich se ale netýkal přímé finanční podpory zaměstnanců. To dělá až plošné snížení daně z příjmu na 15 procent, a to právě teď,“ zdůraznil předseda vlády s tím, že tento krok by měl zůstat v platnosti po 2 roky a bude na příští vládě, jak si nastaví daňovou politiku.

Babiš v souvislosti s daňovými změnami udeřil i na své koaliční partnery z ČSSD.

„Návrh, který představila ČSSD – zvýšit daně některým skupinám populace, není nic jiného než klasický návrh tradiční politické strany, která myslí jen na své voliče a na ostatní kašle. My ale myslíme na všechny lidi. Tedy i na ty, co nás nevolí. Proto je náš návrh spravedlivější, protože férově v této nelehké době pomáhá všem lidem. Pomůže 4,5 milionu zaměstnanců. Když má někdo 15 tisíc hrubého, tak s mou variantou ušetří 761 korun měsíčně. Tedy 9132 korun ročně. S Hamáčkovým návrhem si polepší jen o 161 korun. To je 4,5krát méně než s návrhem ANO. Lidi to uvidí přímo na výplatní pásce, každému stoupne plat o 7,5 procenta,“ napsal šéf hnutí ANO.

Většina ekonomů se však shoduje, že tento Babišův krok pomůže především nejbohatším Čechům, mezi které sám premiér patří. Pokud by chtěl skutečně pomoct lidem, kteří to nejvíce potřebují, prý by udělal lépe, kdyby zvýšil daňovou slevu na poplatníka.

„Myslím, že v této fázi, než zrušit superhrubou mzdu převážně občanům, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku ztráty zaměstnání, tedy nízkopříjmové skupiny nebo samoživitelé, by se pomohlo například tím, kdyby se zvýšily o rostoucí cenovou hladinu a životní náklady odečitatelné položky na osobu, na dítě atd. To by pomohlo, myslím, více. O čemž už mluví i někteří mí ekonomičtí kolegové. Myslím, že to dává mnohem větší smysl. Až pak by bylo logické, kdyby přišla nějaká větší reforma a zjednodušení daňového sytému, zavedení některých daní a s tím i zrušení superhrubé mzdy,“ uvedla pro Blesk.cz ekonomka Helena Horská.

