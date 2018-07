Babiš: Monsport nepočítá s tím, že se ti lidé vystěhují

Co bylo důvodem, proč se premiér osobně angažuje ve věci H-System? „Byla to moje iniciativa, protože večer jsem se v televizi díval na debatu správce konkurzní podstaty Monsporta a zástupce bytového družstva Svatopluk pana Junka. Ve středu v osm ráno jsem se společně s ministrem spravedlnosti Kněžínkem setkal s panem Monsportem a vyslechl si jeho pozici, v 9:30 za námi přišel pan Junek s právním zástupcem. Ptali jsme se, co jako zástupci státu pro ně můžeme udělat, a pan Junek nás požádal, abychom se stali mediátory sporu. Obraceli se na nás i další občané, abychom to řešili. Ani jsme schůzku nechtěli medializovat, ale novináři se to stejně dozvěděli,“ vysvětlil Babiš.

Podle Babiše je evidentní, že obě strany sporu jsou v tuto chvíli znepřátelené. Správce konkurzní podstaty Monsport cení bytové domy na 140 milionů korun, zatímco jejich obyvatelé pouze na 38 milionů. Babiš míní, že může mít ve sporu roli mediátora a pokusit se dovést obě strany ke smíru. Mezitím považuje Babiš za důležité, aby dotčení členové družstva Svatopluk podali stížnost k Ústavnímu soudu s žádostí, aby Ústavní soud rozhodl o odkladu vystěhování. Podle Babiše je neuvěřitelné, že se kauza táhne již dvacet let.

Je tedy Andrej Babiš schopen si představit, že lidé z družstva Svatopluk skončí za měsíc bez domova? „Nedovedu si to představit a podle toho, jak jsem s ministrem spravedlnosti jednal se správcem, tak si myslím, že ani on s tím nepočítá. Bylo by to skandální a absurdní,“ míní Babiš.

Na otázku případného zásahu státe ve věci odpověděl Babiš negativně. „Stát pochybuji, nemá na to titul. Na jedné straně jsou podvedení lidé, co tam bydlí a investovali do toho peníze, na druhé další okradení klienti, kteří chtějí, aby správce co nejvíc ztržnil konkurzní podstatu. V takové fázi, že by došlo k nejhoršímu, nejsme. Musíme najít nějaký kompromis. Ale byl jsem osloven jedním kamarádem, že bychom mohli společně založit nějakou sbírku, a vím, že naši lidé jsou velice solidární a že by se našlo obrovské množství občanů, kteří by pomohli, kdyby došlo na lámání chleba,“ řekl Babiš.

autor: mak