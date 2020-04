Babiš: Odvrátili jsme katastrofu. Druhá vlna přijde

reklama

"Věřil jsem, že už Poslaneckou sněmovnu nebudu muset žádat o další prodloužení nouzového stavu a to hlavně proto, že si myslím, že naše země objektivně zvládla pandemii koronaviru jako jedna z nejlepších v EU a naši epidemiologové potvrdili, že máme nákazu pod kontrolou, prozatím, a doporučili, abychom se už začali opatrně vracet k normálnímu stavu," zahájil svá slova Babiš.

"Proto už jsem vlastně minulý týden avizoval, že asi prodloužení nouzového stavu nejspíš nebude potřeba. Přesto vás ještě dnes žádám a to z důvodu, které jsou vám všem známé, minulý čtvrtek 23. dubna vydal městský soud v Praze, kterým zrušil některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, i ta klíčová. A to regulaci volného pohybu osob, zamezení konání hromadných akcí nebo zákaz provozu obchodu či jiných provozoven. Soud dospěl k závěru, že takto zásadní krizová omezení nesmí ani v době nouzového stavu vydávat ministerstvo zdravotnictví formou mimořádných opatření, zákona o ochraně veřejného zdraví, ale pouze forrmou krizových opatření podle krizového zákona. Soud sám řekl, že se naše vláda potýkala s výjimečnou situací a to i z hlediska práva," sdělil Babiš.

"Souhlasím, že jsme nikdy takovou situaci v České republice neřešili. Proto nemáme ani žádný precedens, jak ji správně řešit věcně a formálně. Nikdy v minulosti jsme prostě nečelili nebezpečí, které by tak zásadně ohrožovalo zdraví obyvatel. A pokud jste viděli například jednu ze studií, která říká, že vlastně koronavirus i u těch nemocných lidí může zkracovat jejich život až o deset let. Dnes jako jedna z prvních zemí se vracíme k normálnímu životu a je jasné, že naše opatření byla efektivní a prokazatelně pomohla zabránit nekontrolovatelnému šíření epidemie. Česká republika má tu čest být mezi zeměmi, které jako jedny z prvních rozvolňují a otevírají," zdůraznil Babiš.

"Díky opatřením, které jsme zrealizovali, nenastaly žádné katastrofické scénáře jako v Itálii, Španělsku nebo Spojených státech, žádné přeplněné JIPky, žádné chodby plné intubovaných pacientů, žádní mrtví v chladicích boxech. Ano, asi jsme měli formálně postupovat podle krizového zákona, jak řekl soud. My jsme jeho rozhodnutí respektovali a naše vláda formou zmíněných opatření okamžitě je ještě téhož dne opravila. Bez ohledu na formální rovinu jsem přesvědčen, že to, co jsme udělali, bylo vysoce odpovědné rozhodnutí, které ochránilo naši zemi a naše občany. A přišlo v pravý čas. A za to bych chtěl také poděkovat vám, poslancům, za veškerou pomoc s nouzovým stavem a děkuji také za to, co všechno jste udělali v době krize pro naše občany. A opravdu si vážím vašeho konstruktivního přístupu," uvedl.

Následně Babiš hovořil o tom, že nebezpečí dále pokračuje. "Vzhledem k tomu, že krizová opatření podle krizového zákona smí vláda vydávat jen v době nouzového stavu a ten končí 30. dubna, tak je nezbytné, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu. Klíčová restriktivní opatření budou postupně uvolňována až do 25. května a pokud budeme i po tomto datu realizovat určitá omezující opatření, bude se jednat o ta opatření, která byla vydána už před vyhlášením nouzového stavu - a věřím, že s naší žádostí o prodloužení nouzového stavu tu stojím už dnes naposledy," dodal Babiš.

"Ten vir je neznámý, jsou různé teorie - nám se samozřejmě zavedením plošné karantény povedlo odvrátit kolaps našeho zdravotnictví a některé země dokázaly udržet epidemii dlouhodobě pod kontrolou. Některé ne, například jako Singapur, kde se objevila druhá vlna epidemie. Připravujeme projekt Chytré karantény, který začne prvního května. Ty výsledky jsou stále skvělé," sdělil také Babiš. A varoval před tím, že musíme počítat s tím, že může přijít druhá vlna, ale musíme na to být připraveni. I z toho důvodu vláda žádá o prodloužení nouzového stavu do 25. května. "Po této době by nám měla stačit již mírnější opatření, která přijímáme a přijímat budeme i dál výhradně podle zákona o ochraně veřejného zdraví," zakončil Babiš s tím, že současnou krizi v žádném případě vláda nezneužívá k omezování demokracie a svobody.

