Babiš: Telička, můj životní omyl, že jsem ho vůbec potkal. Omylem nás dostal do frakce v EP

Babiš se v rozhovoru pro TN.cz vyjádřil k výsledkům evropských voleb. Je spokojený se ziskem sedmi mandátů, ale bohužel se zcela nenaplnila očekávání výraznějších změn v samotném europarlamentu, kde největší frakcí opět bude lidovecká frakce EPP. Tzv. krajní pravice a euroskeptické strany sice posílily a frakce zelených si pohoršila, středová koalice evropských lidovců, socialistů a liberálů si však nadále udrží většinu.

„Bohužel bude mít dále většinu ta koalice lidovců, socialistů a liberálů, pokud tam dál zůstane Ursula von der Leyenová, která si úspěch de facto postavila na Green Dealu, a to ona zničila evropský průmysl, tak to bude samozřejmě špatně,“ varuje Babiš.

Hnutí ANO je přitom členem právě frakce liberalistů Renew Europe, což je podle Babiše historický omyl tehdejšího vyjednávače Pavla Teličky. „My jsme tam přišli omylem, tam nás dostal nejhorší vyjednávač Telička, ten nevyjednal vůbec nic a to byl největší životní omyl, že jsem ho vůbec potkal a že jsme tam šli,“ uvedl se smíchem Babiš.

„My tam programově nepatříme, ale vyjednáváme tam o silné posty, protože máme nejvíce poslanců z té bývalé frakce ALDE, máme sedm. A v rámci Renew jsme druzí za Macronem, ten má tuším 12 křesel nebo kolik. Takže uvidíme, ale my musíme striktně dodržovat program a pokud by vznikla nová frakce, tak uvidíme jak to všechno dopadne,“ dodal Babiš.

V žádné ze stávajících frakcí například není maďarská Fidesz Viktora Orbána, která před pár lety opustila kvůli názorovému odklonu lidoveckou frakci EPP a bezprizorní je také slovenský Smer Roberta Fica, jehož členství v socialistické frakci PES bylo loni ze stejných důvodů pozastaveno.

Někdejší eurokomisař za ANO Pavel Telička označuje Babišova slova z rozhovoru za lež. Telička se s hnutím ANO rozešel ve zlém a nyní upozorňuje zejména na změnu směřování ANO. Telička konkrétně reaguje na slova, že to byla jeho chyba, když vyjednal vstup ANO do frakce liberalistů a že to byla vlastně náhoda kvůli špatnému vyjednávání.

„Samozřejmě další lež. Ano, byla to moje iniciativa a jedna z podmínek spolupráce (společně s liberálním proevropským programem, kandidátkou a dalšími), ale žádná shoda náhod, vydiskutované a sdílené. Domluveno během jednání nás s lídrem Verhofstadtem,“ tvrdí Telička.

„Toto je jen další důkaz, že své nejen politické partnery Andrej Babiš kdykoliv podrazí, že liberální program, elektorát a proevropské směrování jsou již léta pryč (jen aby se na to nevymlouvali někteří nedávní odpadlíci). Dnes ryzí populisté a oportunisté, z nichž mají největší radost Rusové a nemyslící ovce,“ rýpnul si Telička.

