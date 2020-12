Babiš cestou na vládu sepsul vlastní ministry: Opakovaně jsem je prosil. Kazí to celé vládě

Premiér Andrej Babiš před dnešním jednání vlády, na kterém se rozhoduje o zpřísnění restrikcí, zkritizoval své ministry. „Já jsem ministry opakovaně vyzýval na vládě, aby takhle nekomunikovali. Já jsem se nevyjádřil k žádnému dni, k ničemu. Zásadně odmítám vyjádřit se k něčemu, co neschválila vláda,“ uvedl Babiš po zmatcích, kdy od různých ministrů zazněla různá data plánovaného přechodu do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES.

Během víkendu zazněly od tří ministrů tři různá data možného přechodu do čtvrtého stupně a s tím související uzavírání restaurací a dalších provozoven. Vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO) v televizi prohlásil, že by se mohly restaurace a hotely zavřít koncem týdne. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ale v jiné televizi uváděl jako možný termín uzavření středu a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vše dorazil informací, že zpřísnění by mohlo platit již od úterý.

Podle Babiše jsou právě taková vyjádření pro lidi zmatečná a kazí práci vlády. „Já jsem ministry opakovaně vyzýval na vládě, aby takhle nekomunikovali. Já jsem se nevyjádřil k žádnému dni, k ničemu. Zásadně odmítám vyjádřit se k něčemu, co neschválila vláda. Bohužel to tak je, já jim to asi nemůžu zakázat, i když jsem je opakovaně prosil, aby se takhle nevyjadřovali, ale jsou dospělí. Bohužel to vládě potom kazí, protože dávají nějaké návrhy, které jsou zbytečné, protože vláda rozhodne ve finále,“ prohlásil Babiš podle serveru Echo24.

Babiš po jednání tripartity zároveň ohlásil, že znovu zavřené provozovny dostanou od vlády kompenzaci. „Pokud se vláda rozhodne uzavřít nějaké provozy, budeme samozřejmě stoprocentně kompenzovat těmto sektorům jejich náklady,“ řekl Babiš. Mělo by se to týkat restaurací, ubytovacích služeb a dalších provozoven. Detaily podle ministra průmyslu Karla Havlíčka budou zveřejněny odpoledne po jednání vlády.

Vláda dnes projednává návrat do vyššího stupně systému PES z důvodu více než týdenního zhoršování epidemické situace v zemi. V rámci čtvrtého stupně ale chce zavést výjimky, jako například možnost otevření maloobchodních provozoven, a to i v neděli. Podle tabulky PES by přitom maloobchodní prodej a nedělní otevírací doba měly být ve čtvrtém stupni zakázány.

