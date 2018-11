Babiš jede do Evropy. Navštíví Francii, Itálii a Dánsko

Premiéra Andreje Babiše (ANO) čeká o víkendu a na počátku příštího týdne cesta po Evropě. Ve Francii se zúčastní vzpomínkového ceremoniálu u příležitosti výročí konce první světové války, následně bude jednat v Itálii o situaci v Libyi v souvislosti s migrací a na závěr cesty navštíví Dánsko, kde se sejde s premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem. Mandát pro Babišovu cestu by měla ve středu schválit vláda.

Český premiér odlétá do Paříže v sobotu, hlavní oslavy 100. výročí konce první světové války se uskuteční o den později. Ve francouzské metropoli se bude konat vojenská přehlídka a slavnostní obřad, na který francouzský prezident Emmanuel Macron pozval nejvyšší představitele zemí, které se války zúčastnily. Účast přislíbil mimo jiné americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin.

V pondělí Babiš odletí z Francie na Sicílii. V Palermu se zúčastní dvoudenní konference, která se bude zabývat problematikou nelegální migrace do Evropy. Účastníci konference budou mluvit především o tom, jak pomoci Libyi, odkud se přes Středozemní moře plaví velká část migrantů, kteří z Afriky do Evropy směřují. Babiš dlouhodobě mluví o tom, že je třeba posílit evropskou pomoc libyjské pobřežní stráži a zabránit tomu, aby pašeráci lidí vůbec mohli lodě na moře vypravovat. V minulosti mluvil i o tom, že by se v této věci mohla angažovat i Severoatlantická aliance.

Z Palerma český premiér odletí do Kodaně, kde se 13. listopadu sejde s Rasmussenem. Podle předběžných informací by mělo jít o běžné setkání dvou premiérů, na němž se budou řešit vztahy mezi oběma státy. Zatím posledním českým premiérem na oficiální návštěvě Dánska byl v roce 2006 Jiří Paroubek.

V lednu se Babiš chystá do Indie. Dnes na Twitteru oznámil, že dostal oficiální pozvánku. Na začátku příštího roku plánuje také návštěvu Afriky, v této souvislosti hovořil o Maroku.

