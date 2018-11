Babiš mladší, „papír o jeho hlavě“ a cesta na Krym: Informace, které vnášejí nové světlo

Kauza Andreje Babiše a jeho syna hýbe českou politickou i společenskou scénou. Jak to bylo s posudkem, který říká, že je Babiš junior psychicky nemocen a neschopen výslechu? A jak to bylo s cestou na Krym? To rozkrývají jednotlivá média.

Server Deník N v souvislosti s kauzou Babiše mladšího přináší rozhovor s psychiatrem Cyrilem Höschlem, který je ředitelem Národního ústavu pro duševní zdraví. Právě tam pracuje lékařka Dita Protopopová, která podepsala zprávu o údajné duševní nemoci Babiše juniora. Protopopová mu prý také měla vyhrožovat, že ho buď zavře do ústavu, nebo ho odveze na prázdniny. Höschl podle svých slov situaci lékařky, která má v ústavu minimální úvazek, prověřuje. Jak uvedl, lékařka nejprve v ústavu pracovala, následně se však angažovala u Andreje Babiše na Ministerstvu financí, nyní přešla na Ministerstvo zdravotnictví.

Fotogalerie: - Sněmovna bez Babiše

„Musím to nejdříve vyšetřit a pak až o tom mohu mluvit do novin. Já o tom vím tolik jako každý, kdo reportáž viděl,“ poznamenal Höschl, jenž doufá, že nedošlo ke zneužití odborné péče pro osobní zájmy. Zároveň také vyloučil, že by pan Babiš simuloval psychickou nemoc. „Určitě ne,“ sdělil s tím, že odborník by to určitě odhalil. „Nemyslím, že by si paní Protopopová vymyslela něco, co není pravda. Určitě do té zprávy napsala jenom to, co je pravda,“ zastal se pak také Höschl lékařky.

Ochranka pro Babiše juniora

Pro server iRozhlas.cz pro změnu promluvil exspolupracovník Petra Protopopova, jenž měl unést Babiše juniora na Krym. Bývalý obchodní partner Protopovova tvrdí, že si však muži udělali výlet na ryby. Protopopov měl podle všeho hlídat Babiše juniora, aby bral všechny léky. „Dělal mu ochranku, nafasoval audinu,“ vyprávěl pro server iRozhlas.cz Protopopovův někdejší obchodní partner Josef Komárek.

V současné době je Protopopov zaměstnán u Agrofertu. Mluvčí Karel Hanzelka však nechtěl prozradit, co konkrétního pro společnost dělá. „Nezlobte se, nebudeme se ke svým zaměstnancům vyjadřovat. Také se vás neptáme na jednotlivé pracovníky Českého rozhlasu,“ řekl.

Výslech ve Švýcarsku

Policie nyní přemýšlí, jak nejlépe vyslechnout Andreje Babiše mladšího, jenž žije ve Švýcarsku. Podle serveru iDnes.cz by tak mohli učinit jejich švýcarští kolegové. Je totiž velmi pravděpodobné, že Babiš junior by mohl ozřejmit klíčové události kauzy Čapí hnízdo. Premiér Babiš přitom tvrdí, že jak jeho syn Andrej, tak dcera Adriana Bobeková trpí psychickými poruchami.

V neposlední řadě se celou kauzou zabýval také server Deník.cz. „Je to naprosto děsivé. Nejdříve jsem nemohl uvěřit, že Babiš mladší opravdu myslí Krym, doufal jsem, že jsem se přeslechl,“ vyjádřil se k místu, kam měl být Babiš junior unesen, analytik Asociace mezinárodních otázek Pavel Havlíček. „Krym jako úkryt pro Babiše mladšího byl v dnešní době úplně šílený nápad. Nechci ani domýšlet, jaké páky to Rusům na Babiše staršího dávalo,“ dodal Havlíček.

Kauzou se dnes mimo jiné bude zabývat předseda ČSSD Jan Hamáček, který se s Babišem sejde a bude požadovat objasnění celé věci.

Ke kauze se již pro ParlamentníListy.cz vyjádřil například bezpečnostní analytik Jan Schneider. Poté, co reportéři webu seznamzpravy.cz Sabina Slonková a Jiří Kubík zveřejnili reportáž, ve které s nimi ve dveřích bytu hovořil zjevně vyděšený syn premiéra Andreje Babiše, se mezi některými novináři začala událost srovnávat s únosem syna slovenského prezidenta Michala Kováče v divokých devadesátých letech. Bezpečnostní expert Jan Schneider ale celou kauzu vidí výrazně jinak a svůj text nazval „Spíše Sarajevo než Kováč aneb politické ejaculatio praecox“. Sarajevo je kauza z roku 1997, kdy Jan Ruml s Ivanem Pilipem počkali, až premiér Václav Klaus odletí do Bosny, a pak jej vyzvali k odstoupení. Babiš byl ve chvíli zveřejnění článku v letadle z Francie do Itálie.

„Sabinu Slonkovou uznávám, kdysi o mně psala, když jsem byl v roce 2001 zatčen, celkem zajímavý článek a ten se týkal toho, kde jsem byl umístěn. Na kterou celu na Pankráci s jistým Františkem Chvalovským, tehdejším prezidentem fotbalových svazů, a ten článek byl skutečně přesný, tam nebyla žádná fabulace nebo něco, s čím bych nesouhlasil. Mě trochu mrzelo, že Slonková potom vstoupila do Mladé fronty, jejímž majitelem byl Andrej Babiš, ale nebyla tam dlouho. Ve zlém se rozešli, protože Slonková poznala, co je Babiš zač. Takže dobře,“ poznamenal pak k celé věci také Vladimír Hučín, bývalý důstojník BIS.

„Co se týká Andreje Babiše, tak jeho osoba mě velmi zajímá, neboť jsem poznal jeho praktiky už tehdy, když jsem byl u Bezpečnostní informační služby. Už tehdy jsem ho považoval za vysoké bezpečnostní riziko, a to především po informacích, které mi sdělili pracovníci slovenské informační služby, kteří přešli do Česka a stali se pracovníky české informační služby. Nechtěli tehdy dělat pod Mečiarem. To už je samozřejmě dějepis,“ dodal.

Politický života premiéra Andreje Babiše nyní visí doslova na vlásku. O tom rozhodlo především prohlášení ODS, České pirátské strany, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN k aktuální politické situaci. Těchto dvaadevadesát poslanců totiž premiéra vyzvalo k rezignaci.

