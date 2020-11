Babiš musí zakročit. Okamura našel skandál. Covid? Obvinění vlády

Hnutí SPD s největší pravděpodobností nebude hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. V Poslanecké sněmovně to sdělil Tomio Okamura. „Nouzový stav tu slouží pouze k tomu, aby vláda mohla nakupovat bez výběrových řízení nebo ovládat bezprecedentním způsobem životy občanů a ekonomiku naší republiky. To je nejviditelnější efekt nouzového stavu,“ myslí si předseda SPD. Zmínil i svoji nedávnou výměnu názorů s premiérem ohledně Organizace pro pomoc uprchlíkům.

reklama

Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 84% Jan Blatný 16% hlasovalo: 432 lidí

Poslanecká sněmovna projednává návrh vlády na prodloužení nouzového stavu. Ten v současné době platí do zítřka, 20. listopadu. Premiér Andrej Babiš si přeje prodloužit tento stav, který umožňuje omezovat některá ústavní práva občanů o jeden měsíc, tedy až do 20. prosince. K tomu se ve Sněmovně vyjádřil i její místopředseda Tomio Okamura.

Na úvod šéf SPD zdůraznil, že vždy byli připraveni podporovat takové kroky, které budou chránit životy občanů. Prý však taková opatření musí být vždy přímo úměrná hrozícímu nebezpečí a musí být přijímána v takové podobě, aby nezpůsobila problémy v jiné oblasti. „V době přísných protipandemických opatření se lidem nedostává životního prostoru pro práci, lidé přichází o peníze i o zaměstnání, krachují firmy, občané mají minimální sociální kontakt se společností a například v domovech seniorů je z důvodu omezení návštěv zcela reálným problémem pocit samoty a odloučení, který přináší zdravotní problémy,“ zdůraznil Okamura.

Fotogalerie: - Národní 2020

Psali jsme: Nouzový stav: Babiš domluvil. K mikrofonu Blatný... Ne, Bartoš chce první. Skrumáž ve sněmovně

V populaci prý přibývá občanů s psychickými problémy, jako je deprese či riziko sebevraždy. Statistik Ladislav Dušek měl upozornit na to, že bude přibývat počet lidí s onkologickými onemocněními. „Koronavirem nekončí péče o pacienty, viry přicházejí, viry odcházejí, nádory zůstávají,“ citoval předsedkyni České onkologické společnosti Janu Prausovou. Poukázal i na jiné lékaře, kteří tvrdí, že odkládání preventivních prohlídek z důvodu nouzového stavu bude mít na zdraví obyvatel České republiky horší dopad než samotný koronavirus.

Je tu i prý ta ekonomická stránka. Sice souhlasí s tezí prezidenta Miloše Zemana, který tvrdí, že život a zdraví má přednost před penězi, ale na ochranu zdraví jsou ovšem peníze třeba. „Pokud tedy apelujeme na vládu, aby maximum společnosti co nejdříve uvedla do normálu, není to proto, že bychom jakkoliv podceňovali nebezpečí nového viru, ale naopak proto, že nové onemocnění ještě víc zatížilo podfinancovaný a personálně poddimenzovaný systém,“ pověděl Okamura.

Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 8699 lidí

Zmínil též, že vláda musí chránit kromě životů i svobodu a majetek občanů. „A jak víme, velká část vládních nařízení svobody omezuje a majetek poškozuje. My v opozici i vláda pak musíme pečlivě měřit míru zásahů do svobod a ve jménu ochrany životů, aby škody nebyly zbytečně větší, než je nezbytně nutné. Vláda chce zase prodlužovat nouzový stav o třicet dnů. Otázka zní proč. Myslím, že nejen voliči SPD, ale všichni občané se ptají proč. Už dnes dle platných zákonů mohou krajské hygienické stanice přijímat epidemiologické omezení i bez nouzového stavu, mohou nařizovat karantény, uzavírat školy anebo firmy. V této souvislosti nám tu bohužel vychází jediné. Nouzový stav tu slouží pouze k tomu, aby vláda mohla nakupovat bez výběrových řízení nebo ovládat bezprecedentním způsobem životy občanů a ekonomiku naší republiky. To je nejviditelnější efekt nouzového stavu,“ myslí si Okamura.

Vláda prý měla tři čtvrtě roku na to, aby se připravila na údajně logickou vlnu respiračních onemocnění, která se pravidelně na podzim opakuje. „Takže po pravdě řečeno, pokud nám cokoliv po půl roce života s covidem chybí, pak to je především problém neschopnosti vlády, připravit se na něco, co muselo nevyhnutelně přijít,“ dodal. Jde tedy prý o selhání vlády, ze kterého by měla být vyvozena jasná politická zodpovědnost. Prodloužení nouzového stavu SPD s největší pravděpodobností neprodlouží.

Fotogalerie: - Fantomas se zlobí

Psali jsme: Okamura k 17. listopadu: Ukradená revoluce. Slibovali přímou demokracii, slibovali sociální spravedlnost...

Na závěr Okamura zkritizoval nákupy dle něj předražené zahraniční armádní techniky. Těmito nákupy navíc máme podporovat vyspělejší ekonomiky a nikoliv tu naši. „Co za tím je?“ tázal se místopředseda Sněmovny. Prý zcela jistě ne podpora českých občanů. „My samozřejmě navrhujeme, a to tady máme už ve druhém čtení. Novelu zákona o hmotné nouzi, to znamená ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Je potřeba a doufám, že to tu co nejrychleji projde, abychom přeskupili peníze slušným lidem a ukončili tu podporu zneužívání nepřizpůsobivými,“ pověděl a zmínil též návrh na ukončení inkluze ve školství, což by prý vytvořilo úsporu v řádu jednotek miliard.

Poté přešel k neziskovému sektoru. „Samozřejmě navrhujeme ukončení výplaty těm politickým neziskovkám. S panem premiérem jsme se na toto téma tady před čtrnácti dny bavili, tak doufám, že pan premiér zajistí, aby Organizace pro pomoc uprchlíkům, která ještě žaluje český stát kvůli nelegálním afgánským migrantům zadrženým na českém území, aby se soudila na českém státu, přestože je placena z ministerstev, vlády, to je neuvěřitelné, tak vysoudila sto osmdesát tisíc na afgánského migranta, konkrétně na dva, tak doufám, že pan premiér co nejrychleji utne to financování této politické neziskovky a jí podobným,“ uzavřel Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Covid: Kde jsou ti mrtví? Varování Česku z USA Nářek z EU: Ne a ne a ne. Orbán trvá na svém a vydírá nás Gazdík: Dění kolem ČT neberu na lehkou váhu, chci téma otevřít na volebním výboru sněmovny Miroslav Macek: Rouškokracii si rozvracet nedáme!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.