Babiš natvrdo: Jsme šestou nejbezpečnější zemí. Ženy a dívky mohou chodit v noci domů bez problémů. Pakt OSN o migraci odmítneme

Předseda vlády Andrej Babiš se postavil vůči OSN a na půdě české Poslanecké sněmovny navrhl odmítnout Globální pakt o migraci. Proč?

„Nemůžeme deklarovat nějaké všeobecné právo se přestěhovat do jiné země třeba kvůli klimatu nebo chudobě. Chceme pomáhat, ale migrace nemůže být lidským právem. To je neslučitelné s naší migrační politikou, ohrožuje to naši suverenitu a stírá to rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Proto jsem proti tomuto paktu,“ vysvětlil Babiš.

„To je nepřijatelné, protože pak by se do Evropy klidně mohla nastěhovat miliarda lidí. Pakt sice lidem dává obecné právo na migraci, už ale neřeší, jestli pak migranti budou u nás mít právo pracovat, chodit do školy nebo pobírat sociální dávky. Takže zatímco se tedy OSN domnívá, že by migrace měla být podporována, my ji chceme zastavit. Jsme suverénní země a o tom, kdo u nás bude a nebude žít, si budeme rozhodovat sami, a ne nějaké pakty nebo kvóty. A tento globální pakt k tomu v různých nuancích směřuje a nápadně připomíná různé nesmyslné migrační plány EU,“ pokračoval.

Babiš je odhodlán o svém názoru přesvědčit i koaliční sociální demokraty a v půlce listopadu pakt za Česko odmítnout. Naše země proti migraci a proti pašerákům lidí hodlá bojovat za pomoci existujících legislativních prostředků. Pakt o migraci považuje český premiér za nadbytečný. Česko je podle Babiše zemí bez migrantů a předseda vlády chce, aby to tak zůstalo.

Navíc, pakt o migraci už teď odmítají Spojené státy a Maďarsko a Babiš věří, že klub těchto zemí se bude postupně rozrůstat. Už teď se o členství hlásí i Rakousko a o odmítnutí paktu uvažují i Polsko a Dánsko. Česko by tedy bylo již šestou zemí. Ale proč pakt spolu s námi neodmítají i Slováci, když jsou nám podle vyjádření politiků obou národů tak blízcí? Babiš má za to, že v tom hraje roli fakt, že slovenský ministr zahraničí spolupracoval na tvorbě paktu, takže ho nehodnotí nezávisle. Česko prý takovýmto „střetem zájmů“ ovlivněno není.

„Jsme šestá nejbezpečnější země na světě, to je obrovská hodnota. V Praze mohou ženy a dívky v noci chodit domů bez problémů. To je ve většině evropských metropolí s výjimkou zemí V4 dnes už vyloučeno,“ pokračoval český premiér.

Pokud chce OSN skutečně něco udělat, měla by vést debatu o snížení výdajů na zbrojení. Kdyby se podařilo jen zlomek těchto peněz použít na boj s chudobou, stovky milionů lidí v Africe i v Asii by mohly zůstat ve svých domovech a oni by nemuseli migrovat. Totéž si Babiš myslí i o lidech v Sýrii. V zemi už se na většině území nebojuje a Babiš se domnívá, že stojí za to napomoci obnově této země. Stavět tam školy, silnice, nemocnice a tak podobně.

Stejně tak můžeme podle jeho názoru pomoci Řecku, na jehož území dnes žijí tisíce uprchlíků a migrantů. Můžeme Řecku pomoci materiálně. Český premiér však nadále odmítá přijmout na českém území 50 dětských válečných sirotků ze Sýrie.

autor: mp