Babiš obvinil Kalouska. Ušil to na něj? A slova, která Rychetský nebude moci jen tak přejít

Předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se v rozhovoru pro Blesk pustil do soudců Ústavního soudu České republiky. Zdůraznil, že se stále cítí jako poškozený a poškozena prý byla i jeho firma Agrofert momentálně odložená ve svěřenském fondu premiéra. Zdůraznil, že šel do politiky, aby pomohl lidem, a že se kvůli němu nebude do fondů EU vracet ani koruna. Prozradil také, kdy odejde z politiky.

Ačkoli Ústavní soud České republiky jasně řekl, že zákon o střetu zájmů v žádném případě není lex Babiš, protože se bude týkat všech podnikatelů, kteří budou chtít vstoupit do politiky, Babiš si i nadále trvá na tom, že jde o lex Babiš. Anketa Komentátor Mitrofanov tvrdí, že Česko NENÍ chytrá země, když se největší podpoře těší Babiš. Má Mitrofanov pravdu? Má 6% Nemá 94% hlasovalo: 4230 lidí

„Pro mě je absolutně jasné, že je to lex Babiš, že je to zákon, který se stal účinným 9. února 2017, přitom já jsem se stal ministrem financí v lednu 2014. Je to zákon, na kterém se dohodl tehdejší premiér (Bohuslav) Sobotka (ČSSD) s panem (Miroslavem) Kalouskem, aby mě dostali z politiky. Takže pro mě je to úplně jasné, ale nic se nemění, protože já jsem podle toho zákona postupoval, a teďka někdo dokonce říká, že ten zákon tohle moji odpůrci vlastně udělali špatně, takže to beru na vědomí,“ uvedl Babiš.

„Ono to vlastně říká, že kdo de facto podniká nebo je asi majetnější nebo má nějaký podíl na firmě, nemůže jít do politiky,“ pokračoval Babiš.

Ale i tady se mýlí. Soudci Ústavního soudu neřekli, že podnikatelé nesmějí jít do politiky. Jen řekli, že když jde podnikatel do politiky, bude po čas výkonu veřejné funkce v podnikání omezen, a až přestane veřejnou funkci vykonávat, opět může se svými podniky nakládat, jak se mu zlíbí.

Babiš si přesto trvá na tom, že jeho vlastnická práva jsou zákonem o střetu zájmů poškozena.

Vadil prý skupině lidí, kteří ovládali politiku 30 let, a Babiš jim prý začal vadit tím, že údajně chtěl konečně začít pracovat pro lidi. Vůbec prý není pravda, že by šel do politiky, aby pomohl své firmě. Má to prý špatný vliv na jeho firmu Agrofert, dočasně odloženou ve svěřenských fondech. Negativní dopad to prý má i na jeho rodinu. „Jednoznačně ta firma trpí tím, že já jsem v politice. Proč by vlastně ta firma nemohla dostávat dotace jenom na základě toho, že já jsem ji poškodil už tím, že jsem z ní odešel.“

„No, já jsem čekal, že Ústavní soud to nebude řešit politicky, ale vypadá to, že to řešili politicky,“ zaútočil na soudce Ústavního soudu ČR.

Posléze dodal, že pokud prohraje volby, už nebude pokračovat v politice.

Nakonec si posteskl, že média vůči němu nepostupují férově.

„Když se Babiše týká jedna koruna, tak už se to píše. Já znova opakuju, že Česká republika díky tradičním demokratickým stranám s bohatou korupční historií vracela 32 miliard. Nevratně. Kvůli mé bývalé firmě a kvůli Babišovi nebudeme vracet nikdy nic,“ zopakoval tezi, kterou opakuje stále dokola řadu měsíců, a opozice řadu měsíců oponuje, že premiér neříká pravdu.

