Babiš osvobozen... A co teď? Kalouskova fanynka, odbornice přes duchy a tajemno, nad tím přemýšlela celý víkend

Brojit proti Babišovi začala Nowak na Facebooku již v pátek po poledni. „Tak jo! Demonstrovat – v pravém smyslu slova demonstrare čili předvádět, ukazovat – budeme samozřejmě i nadále. Už jen proto, abychom (i do světa) dávali najevo, že u nás pořád ještě jsou lidi, kteří nesehnuli záda před Babišem, nebojí se ho a odmítají žít opět pod neomezenou vládou estébáků a komunistů. To musíme dělat. To je nutné,“ reagovala Nowak na zastavení trestního stíhání. Anketa Kdybyste si mohli zablokovat veškeré vysílání České televize, a zbavit se tak placení koncesionářského poplatku, využili byste takovou možnost? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 2632 lidí

Zároveň ale uznala: „Současně si ale musíme přiznat, že v situaci, do níž jsme se propadli, to nestačí. Ani kdyby nás příště bylo půl milionu, tak písničky a hodiny proslovů o tom, co stejně všichni víme, v praxi nic nevyřeší. Je nejvyšší čas si uvědomit, že jediný legální a reálný způsob, jak se zbavit Babišovy zrůdné moci, je dostat ho z politiky. A to nepůjde jinak než spojením demokratických stran do širokého volebního bloku. Politici – i ti, kterým se do toho ještě nedávno nechtělo – už to vědí. A mluví o tom už zcela otevřeně.“

„A tím se tedy dostávám k otázce s nádechem zoufalství a bezradnosti, kterou dneska čtu všude: Co máme dělat?!? Tedy kromě těch demonstrací, které nesmějí přestat. Odpověď je prostá: Zapojit se co nejaktivněji do politiky. Buď jako podporovatel kterékoli z demokratických stran, nebo ještě lépe tak, že do některé přímo vstoupíte. Jiná cesta – nechceme-li spoléhat na zásah Vyšší spravedlnosti – než skrze volby není. Takže, milí drazí – kdo vstoupí k nám do TOP 09? Nebo kamkoli jinam... Čas běží. A jinak to nedáme. Věřte,“ vybízí komentátorka Fora24.

Načež se Nowak jala propagovat článek svého šéfa Pavla Šafra: „V závěru článku, kde brilantně a bez příkras pojmenovává smutnou pravdu, říká šéfredaktor FORUM 24 Pavel Šafr přesně to, o čem jsem přesvědčená i já. Jedinou cestou, jak se zbavit babišismu, jsou volby. A těm musí předcházet intenzivní politická práce. Je to na nás. Nejen na politicích, které vídáme v televizi. Na nás všech.“

Posteskla si i nad televizním vysíláním: „V televizi se točí zaměstnanci Babišových novin jako figury na orloji a pod nimi čteme nápis, že jsou to nezávislí komentátoři.“ Prý k tomu došlo dokonce i na ČT24.

Antibabišovce burcovala Jenny Nowak i v sobotu. „Chcete udělat radost našemu panu premiérovi, agentu Burešovi? Skoro tak velikou jako státní zástupci? Tak to propadněte depresi a rozhodněte se, že nic už nemá smysl. Nás to ovšem, s dovolením, ani nenapadne,“ deklarovala Nowak a dodala ve stylu Cata staršího: „BUREŠ stejně jednou PUDEŠ.“

Navrhla také novou nálepku pro Andreje Babiše: „Když už se tedy teď nemůže říkat ‚trestně stíhaný premiér‘, tak ale můžem říkat ‚OLAFem za podvodníka označený premiér zapsaný ve svazcích StB‘, že jo?“

Nakonec Nowak sklouzla k velmi průhledným narážkám jako: „Andreji! Sodík, stroncium, astat!“ Chemické značky těchto prvků jsou: Na, Sr, At.

A komentáře o Babišovi vydržely komentátorce Fora24, dle fotografie spřízněné s Miroslavem Kalouskem, až do neděle. „Zeman, Babiš, Benešová, jedním hlasem, veřejně a zcela jednoznačně řekli: V České republice je možné objednat si trestní stíhání. Třeba v případě, že objednavatel disponuje značnou politickou či jinou mocí,“ informuje Nowak a ptá se: „Mluví-li tito vysocí státní činitelé v tomto případě pravdu, proč mám coby řadový občan věřit, že zastavení objednat nelze?“

Není od věci připomenout, že Jenny Nowak je autorkou historické fikce o upírech a objevila se též jako senzibilka v pořadu Na vlastní oči.

autor: kas