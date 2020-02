Babiš platí lidi, kteří nadávají Milionu chvilek, naznačila Filipová, která se soudí s premiérem

reklama

Filipová vyhrála prvoinstanční soud o údajnou lež premiéra Babiše, nyní čeká na odvolání. Celé to je o sporu, že on řekl o demonstrantech, že jsou zaplacení na jedné akci Milionu chvilek pro demokracii. „V podstatě jsem ve fázi čekání na odvolací soud. Nevím, nemám zatím žádné informace, kdy ten odvolací soud bude. V podstatě tam trošku došlo k tomu, že ten soudce, který to měl přidělené, označil sám sebe z podjatosti, takže teď je to někde u vrchního soudu, který má rozhodnout, jestli je podjatý, nebo není podjatý,“ uvedla Filipová.

Babiš se v současné době omluvit odmítá, ona sama věří, že se omluvy dočká. Věří také, že se společenský a politický prostor v Česku zkultivuje. A jde to jinak než přes soudy a žaloby? „Když to jinak nejde. Když ten člověk nemá v sobě tolik vlastní cti a tolik slušného chování, aby se takhle nechoval... Mě maminka vždycky učila, že prostě lhát se nemá; nevím, co učila pana Babiše jeho maminka... Holt, když mu to nevysvětlila ona, tak mu to musí vysvětlit paní soudkyně,“ míní. Způsob, jak se Babiš chová, musí podle ní mít nějaké kořeny. „Svoboda projevu neznamená právo lhát. Nemůže to, že někde slyšel, nebo lépe řečeno, že mu někdo řekl, že slyšel se bavit o penězích mezi demonstranty, tak to nemůže pouštět dál jako hotový fakt, že jsme placeni,“ sdělila.

Babiš podle jejích slov poškodil svými řečmi strašnou spoustu lidí. „Když jsem zveřejnila dopis, který jsem mu poslala, tak jsem zjistila tu neuvěřitelnou reakci na sociální síti,“ poznamenala Filipová, která podle svých slov musí s touto lží bojovat i mezi kamarády, pracovníky, rodinnými příslušníky. „My za to skutečně peníze nebereme!“ zdůraznila. „Kdo by to platil? Při vší úctě ke Kalouskově platu, tak ten by na to při nejlepší vůli neměl. Nějakej Soros, ten teda si myslím, že by musel díky tomu zkrachovat, a Evropská unie, jak s oblibou tvrdí Babišovi podporovatelé, že teda to platí Evropská unie, tak ta nás má plné zuby kvůli placení Babišových dotací, nota bene, aby platili nějaké demonstranty, takže to je prostě celé postavené na hlavu,“ sdělila Filipová.

Celá věc na ni dopadla velmi neblaze. „Když jsem vyhrála soud, dostala jsem druhý den zprávu od svojí kamarádky, abych se podívala na svůj facebook: Sesypali se na tebe všichni trollové z celé republiky. Na Facebooku byla neskutečná snůška nenávisti, jakou vůči mně předvedli Babišovi podporovatelé; to jsem si vůbec nedokázala ani v nejčernějším snu představit a nepřála bych to nejhoršímu nepříteli. To byly nadávky, urážky, vyhrožování. Obrátila jsem se i na policii, protože jsem se v podstatě dostala do takové fáze, kdy jsem říkala, že nevím, co od těch lidí čekat. A když už mi začaly chodit i SMS, několik e-mailů s výhrůžkami... Chodily mi i dopisy typu, abych chcípla i s celou rodinou na rakovinu,“ popisovala Filipová svůj pocit strachu, který měla.

„Nevěděla jsem, co mám dělat. Nejsem protřelý politik, jsem obyčejná ženská z vesnice a nejsem na takovýhle situace zvyklá,“ uvedla Filipová a přiznala, že celou věc pak konzultovala se senátorem Jiřím Drahošem, který byl v rámci prezidentské kampaně také osočován ze všeho možného. „Tak říkal, že si na to člověk časem zvykne, protože prostě to tak funguje. Ale pro mě to byla prvotní takováhle zkušenost,“ dodala. „Jednoho pachatele, který napsal ty nejhorší e-maily, policie odhalila. Vím, co je to za člověka, ale ještě to není dokončeno, takže to nemůžu zveřejnit,“ sdělila. Jde podle ní o důchodce, který sedí u internetu a psychicky neunesl, že vyhrála ten soud. Kauza také rozdělila její rodinu, kdy děti s ní de facto přestaly komunikovat. I její vlastní otec pak přeposílá dezinformační e-maily, mimo jiné i o tom, jak jsou demonstranti placení.

Jana Filipová, která je registrovaným příznivcem hnutí STAN, se dočkala zastání od předsedy hnutí Víta Rakušana. „Interpeloval pana Babiše v Poslanecké sněmovně. A žádal ho, aby na svých hojně sledovaných sociálních sítích vyzval svoje příznivce, ať prostě přestanou s tím útokem na mě. A tenkrát jsem byla úplně v šoku a i jsem to potom panu Rakušanovi říkala, že to okamžitě přestalo. Sem tam přišel ještě nějaký jednotlivý komentář nebo dopis, ale ten cílený útok, to obrovské množství, kdy jsem si asi 700 lidí zablokovala na Facebooku, tak to přestalo, jako když mávnete kouzelným proutkem. Já od té doby jsem skálopevně přesvědčená, že on skutečně má někde nějakou partu svých podporovatelů, kteří buď za peníze, nebo z vlastního přesvědčení dělají to, co se jim řekne,“ zmínila Filipová, jež je přesvědčená o tom, že premiér Babiš má takto vytvořenou trollí farmu.

