Babiš prý dá Hamáčkovi vnitro, aby uchlácholil ČSSD. Její členové prý koalici moc nefandí

Hnutí ANO Andreje Babiše se stále snaží domluvit na společném vládnutí s ČSSD. Zde však někteří straníci mají problém s tím, že v čele vlády by měl být trestně stíhaný premiér Babiš. A tak Lidové noviny ukazují, jaké je ve hře „bolestné“.

ČSSD totiž jednoznačně uvedla, že pokud by měla podpořit tolerancí kabinet trestně stíhaného premiéra, chce získat resort financí nebo vnitra. Lidové noviny nyní spekulují o tom, že právě vnitro by pro sociální demokraty mohlo být tou dostatečnou náplastí.

Na vnitro by následně mohl usednout sám předseda ČSSD Jan Hamáček. Finance si v příští vládě chce jednoznačně Babišovo hnutí udržet. „Šéf se musí rozhoupat. Jeden den to vypadá, že vnitro ČSSD nechá, druhý den má jiný názor,“ podotkl pak Lidovým novinám zdroj. Babiš sám jednání nekomentuje.

ANO se musí vyjádřit do čtvrtka. Následující den projedná nabídku předsednictvo ČSSD a hned další den je pokračování stranického sjezdu v Hradci Králové. V případě, že by ČSSD chtěla vstoupit do Babišovy vlády, bude se o tom hovořit na sjezdu a následně budou o záměru hlasovat všichni členové strany v interním referendu.

Kromě vnitra by pak sociální demokraté stáli ještě o rezort práce a sociálních věcí, kde by mohl usednout Petr Krčál, Ministerstvo spravedlnosti s Kateřinou Valachovou, případně ještě o obranu a resort zahraničních věcí.

„Nemyslím si, že pro ČSSD bude rozhodovat rozdělení rezortů. Členové se pravděpodobně budou rozhodovat dle celého vyjednaného výsledku, přičemž já cítím velmi negativní náladu mezi členskou základnou,“ podotkl však Lidovým novinám sociální demokrat Miroslav Poche, jenž je dlouhodobě kritikem Babiše i prezidenta Miloše Zemana.

Psali jsme: Univerzita Karlova se připojuje k oslavám 100. výročí založení Československa „Třikrát denně si přeju něčí smrt. Ne, ne, neřeknu čí.“ Další držitelka Českého lva má strach z Ruska a Číny a diktatury v ČR. Umělci prý kolaborují! Už se to vymklo kontrole! Činitel, který nás přijímal do EU, odsoudil postoje Západu vůči Rusku NKÚ: MŽP nemělo v závěrečném účtu významné nedostatky. Některé údaje v účetní závěrce vykázalo chybně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef