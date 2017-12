Babiš se vyjádřil ke zprávě OLAFu. Stručně a jasně

Ministerstvo financí ČR už má k dispozici zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). A dělá s ní tajnosti. Nová ministryně financí Alena Schillerová, blízká spolupracovnice Andreje Babiše z doby, kdy byl šéfem státní kasy, tvrdí, že si není jistá, zda smí zprávu zveřejnit. Kritici předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) na zveřejnění trvají. A co na to sám premiér? Ten se vyjádřil pro deník Blesk.

Zpráva OLAFu ve věci možného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo už je v Česku. Leží na Ministerstvu financí. Šéfka resortu Alena Schillerová však zatím odmítá odkrýt její obsah. Mimo jiné se brání tím, že je celá zpráva v angličtině, a protože čítá 50 stran, její překlad do češtiny zabere nějaký čas. A ani pak není jisté, že ji bude možné zveřejnit. Paní ministryně se na to raději chce zeptat právníků.

Průtahy se nelíbí kritikům Andreje Babiše. Opoziční politici z řad TOP 09, Pirátů, SPD Tomia Okamury i z ODS žádají co nejrychlejší zveřejnění zprávy. Na konci roku 2017 by pro úředníky Ministerstva financí neměla být problémem ta okolnost, že je zpráva psaná anglicky. Zákonodárci by podle opozice měli znát obsah zprávy ještě než se bude rozhodovat o vydání předsedy vlády Andreje Babiše k trestnímu stíhání, případně o důvěře Babišovu kabinetu. Firma Čapí hnízdo patří do obřího holdingu Agrofert, který je dnes „uložen“ v Babišově svěřenském fondu.

A co na to sám premiér? „OLAF musí říct, zda je zpráva ke zveřejnění, mně to je jedno. Celá tato politická kauza je od počátku objednaná a zmanipulovaná, a to nejen v České republice a lidmi, kteří způsobili naší zemi miliardové škody a kterým vadím v politice,“ odpověděl v SMS zprávě předseda vlády Babiš novinářům.

Andrej Babiš ANO 2011



autor: mp