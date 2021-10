Babiš ukázal na videu, jak to chodí v Bruselu. Merkelová v zákulisí či šílenec Timmermans

reklama

„Zúčastnil jsem se pravděpodobně poslední Evropské rady, kde sedí všichni prezidenti a premiéři Evropské unie. Tradiční místo České republiky je polevu Francie a popravu Švédska. Kdysi prezident Klaus tam měl Sarkozyho,“ přiblížil Babiš sedící v letadle právě se vracejícím z Evropské rady.

„Ta rada je za zavřenými dveřmi. Veřejnost se moc nedozví o tom, co tam je. Co se prezentuje navenek, je občas jiné, než to, co se odehrává uvnitř,“ pokračuje premiér s tím, že dění tam je zajímavé. „Debaty jsou tam často hektické, agresivní i osobní... ale vždy se to dá nějak do pořádku a nachází se kompromis. Občas to trvá i čtyři dny a pět nocí, jak jsme třeba bojovali za peníze,“ připomněl ve videu prokládaném prostřihy z cestování na evropské summity.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně upozorňuje, že předseda vlády musí být schopný se v takovém prostředí pohybovat: „Samozřejmě musí být jazykově vybavený, protože tam nikdo není, je tam sám. Má sice tlumočení, ale to nepomůže, když se odevzdají mobily a zapnou se rušičky. Musí samozřejmě reagovat, protože tam se nehlasuje. Předseda Evropské rady se zeptá, jestli má někdo něco k textu a pokud se včas nepřihlásíte, tak máte smůlu, text je přijat a možná se vám to nebude libit,“ dodává premiér.

Během jeho řeči sledujeme převážně záběry, jak diskutuje s odcházející německou kancléřkou Angelou Merkelovou, s níž se koncem týdne v Bruselu rozloučili lídři ostatních unijních zemí. Sám k její dosavadní politice zmínil hned dvě výtky.

„Loučila se Angela Merkelová, která byla 16 let kancléřka, je to nejvýznamnější politička, která ale udělala dvě fatální chyby. Jedna byla migrace v roce 2015 „wir schaffen das‘, ale Evropa to ‚neschaffuje‘. A druhá chyba byla zrušení jádra v Německu,“ řekl a ocenil, že Merkelová uměla jinak dělat kompromisy.

Psali jsme: Premiér Babiš: Musíme bojovat hlavně proti pašerákům

Poslední Evropská rada byla velmi zajímává, hlavně z hlediska migrace. „Člověk se nestačí divit, jak se to vše změnilo. Když v roce 2015 přišly statisíce migrantů do Evropy, tak Viktor Orbán postavil plot, když měl plnou Budapešť migrantů. Stálo ho to 1,3 miliardy eur a tehdy mu všichni nadávali. A on byl jediný, kdo chránil ten schengenský prostor.

Dnes máme rok 2021 a já nevycházím z údivu, co na té Evropské radě bylo. Vícero členských států se dožaduje peněz od Evropské komise na stavbu plotu, vážení. Takového plotu, co postavil Viktor Orbán. A proč? Protože běloruský diktátor Lukašenko vozí ilegální migranty z Iráku a posílá je do Evropy,“ upozornil Babiš, že jde o obrovský problém hlavně pro Polsko a Německo.

„To vše jen proto, že EU není schopna jasně říct, že ilegální migraci zastavíme na externí hranici. Díky bohu za Orbána, že ten plot postavil, protože nejkratší cesta do Německa za dávkami je přes Českou republiku,“ upozornil. „A já jsem byl na té hranici a jsou tam ti ilegální migranti... mládenci, mobily... a na druhé straně čeká auto s rakouskou SPZ a platí se cash 3,5 tisíce eur. To je ta realita, za to mě odsuzovali, tak to jen ten stav,“ pokračuje Babiš.

„Když jsem začátkem tohoto roku mluvil o migraci, všichni se smáli ‚co ten Babiš vykládá‘. Takže situace se ale úplně změnila a už není skandální stavět ploty, ale je to strategie. Vícero státu vystoupilo a podpořilo to. Evropská komise to prověří a pomůže, možná i finančně. Debata je znovu na stole a byla neuvěřitelná,“ dodal k měnícímu se přístupu členských zemí EU k migraci.

V kontextu toho se také na Radě debatovalo o schengenském prostoru. „Mluvil jsem o tom desetkrát. Ptal jsem se, proč Bulharsko čeká deset let na schengen. Proč tam není Rumunsko a Chorvatsko. Vždyť tyto země lépe chrání schengenskou hranici než ty ostatní. Ale zase bez odpovědi, bohužel,“ posteskl si, že vše příliš dlouho trvá. „Nakonec se ale přijal text, který je velmi pozitivní. Před pár lety by si nikdo neuměl představit, že by taková debata mohla proběhnout, protože by to všichni odsoudili,“ poznamenal Babiš na závěr k tématu migrace.

Po poslední debatě lídrů EU o cenách energií hovořil Babiš o velkém úspěchu. „Bojoval jsem hlavně za to, aby Evropská komise udělala něco s emisními povolenkami. Je jednoznačné, že systém emisních povolenek má přímý dopad na ceny elektřiny. Bojoval jsem asi pět hodin, jsem to blokoval, abych prosadil ten text, který jsem prosadil. Vysvětlovat jsem to... pro většinu kolegů to bylo složité, i pro paní předsedkyni Evropské komise.

A dokonce antibabišovské Politico napsalo ‚Czech mate‘, jo – že český premiér konečně prosadil, že ETS bude analyzováno, prověří to finanční regulátor, a pokud zjistí spekulace, přijde řešení,“ řekl Babiš spokojeně. Dnes prý se emisní povolenky obchodují za 60 eur, jsou předmětem spekulativního kapitálu.

Psali jsme: Babiš v Bruselu? Choval se tak, že zaskočil i prestižní unijní deník

Babiš byl v Bruselu slyšet. Hodně. Vyhádal kontrolu emisních povolenek

„To je ta výhoda, kterou jako svrchovaná česká země máme, že můžeme blokovat. Dělal jsem to v minulosti – jádro, plyn, problém s kůrovcem, když naše lesy nechal Jurečka zničit. To je přesně to, co Bartoš říkal předsedovi Evropského parlamentu, že by chtěl, aby se rozhodovalo většinově. No, tak to bysme byli hotoví za pět minut. By nás přehlasovali a velké země by se domluvily bez nás,“ opřel se Babiš do šéfa Pirátů.

„Vystupoval jsem také k plynu. Pokud někteří kolegové stále vykládají, že chceme být nezávislí, a pokud šílenec Timmermans chce, aby lidi, kteří mají domy a auta, taky platili emisní povolenky, tak to je neuvěřitelné. Tak to je konec! Vysoké ceny plynu mají velký vliv na další věci, které budou mít přímý dopad na naší životní úroveň. Musíme tomu zabránit!

Proto naše vláda zrušila DPH na listopad a prosinec na energie. To je nejlepší způsob. Ne to, co tam navrhuje předseda ODS Fiala, nějaké doplatky na bydlení, tyhle nesmysly. Ani novináři tomu nerozumějí,“ mávl zamračeně Babiš rukou s tím, že navrhli zákon, který jde do Sněmovny, aby příští vláda mohla těch 21 procent dát lidem, aby to bylo vidět na faktuře. Jak se k tomu nová Sněmovna postaví, je zatím otázkou.

Psali jsme: Duo internetových komiků: Nas*rte si, to nám míchá Babiš na rozloučenou Monument, kompas, zářící světlo evropského projektu. V Bruselu se loučili s Merkelovou. A pak přišel Kalousek Babiš: Úleva lidem od drahé elektřiny? Blbost, co navrhl Fiala Brutální dohoda Babiše a pravice. Obětí Zeman. Vytažen důkaz a natvrdo popsáno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.