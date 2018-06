Babiš v ČT: Chci úspěšnou vládu. V osobě Hamáčka vidím, že to bude fungovat, budeme jeden tým

Andrej Babiš už není premiérem v demisi, ale nově designovaným premiérem. Pokud se ČSSD v referendu rozhodne jít s ANO do vlády, obsadí v ní pět ministerských postů a jména kandidátů už ví. Zato ANO prý jména ministrů ještě detailně neprobíralo. Staronový předseda vlády Andrej Babiš (ANO) proto v pořadu Události, komentáře na ČT24 mluvil například o tom, jak odhaduje výsledek referenda ČSSD a jaký by byl jeho plán, pokud by se členové sociální demokracie pro vstup do vlády nerozhodli.

Jako první položil moderátor Daniel Takáč Babišovi otázku, proč si myslí, že má cenu, aby byl jmenovaným premiérem, když ještě ani neví, jestli vůbec nějakou vládu bude mít. „To už víme. Sice je jistá bohužel jenom smrt, ale myslím, že nové vedení ČSSD udělalo maximum pro to, aby přesvědčilo členskou základnu, že menšinová koaliční vláda s naším hnutím je pro ČSSD výhodná a lepší, než být v opozici,“ řekl s tím, že v tomto ohledu je optimista a myslí si, že by to mohlo dopadnout.

Podle Babiše navíc předseda Hamáček vyjednal pro ČSSD velmi dobrou pozici a i od toho se odráží to, že v médiích sleduje, že sociální demokraté jsou vstupu do vlády nakloněni. Na to však Takáč reagoval se slovy, že někteří členové ČSSD však říkají, že by to byl velký úspěch, „kdyby“. Kdyby tam nebyly problémy, které Babišovi vyčítají. „Jo, vy myslíte ty zinscenované problémy, ty objednané?“ vystřelil premiér.

Na to však moderátor upřesnil svou otázku, že například problémy, že se někteří bojí toho, že je bude ANO přehlasovávat s komunisty a SPD. „Ale ježíšmarjá. Prosím vás. Když uděláme dohodu, tak určitě budeme chtít dohodu splnit, chci, abychom byli jeden tým,“ uvedl s tím, že chce, aby byla vláda úspěšná. „Já v osobě Hamáčka vidím naději, že to bude fungovat,“ dodal.

Poté zmínil i problém trestního stíhání, který byl v očích mnoha členů sociální demokracie nepřekročitelnou překážkou. „Mně to ale také vadí. Kauza je tak známá, že každý rozumný člověk, když se nad tím zamyslí, ví, co se stalo,“ rozčílil se premiér, podle jehož slov v kauze nebyla žádná korupce, nikdo nic neukradl a vše se v ní udělalo naprosto správně. „Naopak, Evropa by se mohla pyšnit takovou dotací a nechme to už na orgánech, které to vyšetřují,“ vyzval moderátora staronový premiér.

Šéf Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) striktně odmítl, že by vyšetřování jeho úřadu bylo zpolitizované, což Babiš před časem sám tvrdil. „Absolutně odmítám, že byl vyvíjen politický nátlak na mě nebo na mého předchůdce. Po celou dobu, kdy působím v OLAF, jsem nebyl vystaven politickému nátlaku z Evropské komise, která je mým nadřazeným orgánem,“ řekl pro Českou televizi Nicholas Ilett. „No, tak to se musím smát. Tam byl korupční skandál, kde bývalý šéf OLAF vyšetřoval maltského komisaře a média psala, že to bylo na objednávku bývalého předsedy Evropské komise,“ zdůraznil Babiš s tím, že tito úředníci vyšetřují opravdu velice podivně.

„Proč vlastně mluví o mně? Vždyť já byl osobou, kterou OLAF poškozoval,“ ptal se dotčeně premiér, který se podivoval tomu, že jej nikdy ani nekontaktovali. „Vyšetřovali velice nestandardně. Moje bývalá firma Imoba podala proto stížnost a psala otevřený dopis předsedovi Evropské komise – bez reakce. Potom i dozorčímu výboru OLAF – bez reakce. Představitelům OLAF – bez reakce. Veřejnému ochránci práv, až tady se obtěžovali, že to teda vyšetří,“ uvedl a ukázal na kameru dokumenty, kde to má prý vše černé na bílém.

„Hlavně že vaše televize se vždycky ptá OLAF, když prezentuje výroční zprávu na Babiše,“ vyčetl moderátorovi designovaný premiér Babiš a na závěr zopakoval, že OLAF je pro něj naprosto nedůvěryhodný.

