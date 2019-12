Babiš v ČT nadával na Transparency International. Její šéf nemlčí

Babiš by měl podle organizace, která podnět týkající se premiérova střetu zájmů Bruselu podala, okamžitě odstoupit. „Není možné, aby dotační podvodník zůstával v čele vlády,“ uvedl Ondráčka. Vyjádření Babiše ČTK zjišťuje. V nedělních Otázkách Václava Moravce byl Babiš k této neziskové organizavi kritický.

Dohodovací řízení o částce se může vléct podle TI třeba rok. ČR v něm může legitimně vznášet námitky.

„Dva měsíce má Česko na to, aby implementovalo nějaká opatření,“ uvedl analytik TI Milan Eibl k tvrzení ministerstva pro místní rozvoj, že Česko má dva měsíce na vyjádření ke zprávě. Podle Ondráčky by se mohlo v extrémním případě stát, že budou zastaveny veškeré dotace směřující do Česka. Dostálová podle Ondráčky lže v Babišův prospěch, aby si udržela vlastní pozici.

Rozhodnutí už podle TI padlo. „Čekáme, kolik bude Česká republika (z dotací) vracet, záležet bude na tom za jaké období,“ uvedl Ondráčka. Je podle něj evidentní, že peníze získal neoprávněně holding Agrofert, který Babiš převedl do svěřenských fondů. Měl by je tak také vracet. „Pokud to neučiní, bude to stát vymáhat stát soudně,“ uvedl. Poznamenal, že o věci bude ale rozhodovat ministerstvo financí v gesci Babišova hnutí ANO.

TI jako účastník řízení podle Ondráčky dostane o výsledku auditu informace, není ale jasné kdy přesně a jaké. Evropská komise slíbila, že dá vědět k 4. prosinci. „Neznamená to ale, že nám hned pošlou celý audit,“ uvedl Eibl. Jednat se podle něj může o nějakou formu vyrozumění.

Při žádosti o zveřejnění auditu na adresu ministerstva pro místní rozvoj organizace argumentuje stanoviskem evropské ombudsmanky, která se vyjadřovala k nedávné žádosti Senátu o poskytnutí předběžného auditu. Ombudsmanka v něm připomíná komisi, že s ohledem na velice silný veřejný zájem by měla zvážit, zda listiny zveřejnit, až bude šetření dokončeno.

