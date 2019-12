Takže jste si naběhl na vidle, pane moderátore, smál se Babiš. Tenis s kmotry. Ten váš Šnajdr, největší zločinec

Václav Moravec ve studiu zažil něco, co se tak často nevidí. Do studia Otázek usedl premiér Andrej Babiš (ANO), a nebyl tam sám. Proti němu usedl předseda ODS Petr Fiala. A začalo to lítat. „Vy tady reprezentujete ODS, která rozvrátila naše hospodářství a nechala ho rozkrást!“ rozkřikl se ve studiu Babiš na Fialu. „Vy jste hrál tenis s kmotry, to vy jste s nimi bohatl,“ vrátil předseda ODS premiérovi úder.

Hostem první hodiny Otázek Václava Moravce byl předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. A tentokrát se stalo něco ojedinělého. Babiš přistoupil na to, že v první adventní neděli proti sobě bude mít oponenta. A tak se spolu s Babišem ve studiu ČT objevil i předseda momentálně nejsilnější opoziční strany Petr Fiala (ODS).

Česká lékařská komora se stále více zlobí na ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka čelí české zdravotnictví personální devastaci a má-li se to změnit, musí razantně vzrůst platy v tomto odvětví. Vedle toho je Adam Vojtěch kritizován za to, že v lékárnách schází např. léky pro kojence.

Babiš Vojtěcha rázně hájil. Má za to, že situace v českém zdravotnictví se za Vojtěchových časů vylepšila. Jak je jeho zvykem, konstatoval, že za časů údajné šedé eminence zdravotnictví Marka Šnajdra vládla v této oblasti korupce. Připomněl také, že o Šnajdra se znovu zajímá policie.

„Já myslím, že s Adamem Vojtěchem přišla nová éra českého zdravotnictví, velmi pozitivní éra. Důležité je, že do zdravotnictví přijde 35 miliard navíc. S panem Kubkem to vždycky skončí hádkou a je to ztráta času. S tímhle pánem nemá smysl mluvit. ... Pan Kubek si teďka kupuje novou nemovitost za 155 milionů nebo má příjem 155 milionů. On dělá politiku,“ dštil Babiš oheň a síru na hlavu prezidenta ČLK.

Fiala se do Babiše okamžitě pustil.

„Já jsem si tu připadal jako před třiceti lety, jako by snad nikdo nemohl kritizovat ministra, protože má nějaký majetek,“ zlobil se Fiala. „Je to katastrofální výběr ministra,“ vyplil předseda ODS Fiala na Babiše. Konstatoval také, že ministr Vojtěch možná pěkně zpívá na večírcích lékařů, ale jinak jim je k smíchu.

Babiš obratem vytáhl tabulku, která měla dokázat, že za časů vlády ODS klesaly platy sestrám. A znovu vytáhl bývalého rebelujícího poslance ODS Marka Šnajdra.

„Šnajdr byl největší zločinec v českém zdravotnictví. Po Praze se říkalo, že když údajně ukradl jednu miliardu, tak dělal mejdan. Když za nás někteří ti ředitelé skončili ve vězení, tak jsem jim říkal ‚šnajdroid‘i. Já nevím, že má pan Fiala odvahu tady o tom mluvit. ODS nám nemá co mluvit do zdravotnictví. My jsme tam dodali peníze,“ rozčiloval se šéf hnutí ANO.

Nešetřil ani samotného Fialu.

„Vy tady reprezentujete značku ODS, která byla založena v roce 1991, která rozvrátila naše hospodářství a nechala ho rozkrást. Já jsem založil protikorupční hnutí. Pane Fialo, vy jste slušný člověk, ale vy máte problém, že vás zvolili kmotří,“ šil do předsedy ODS šéf vlády.

Petr Fiala si to nenechal líbit. Zdůraznil, že se nechtěl vracet do daleké minulostí, chtěl se bavit jen o šesti letech, během nichž řídil Baiš tuto zemi z pozice premiéra nebo ministra financí. Ale když se Babiš přece jen vrátil do daleké minulosti, Fiala tedy udělá totéž. „Já bych rád reagoval. Já jsem ty kmotry neznal, to vy jste s nimi hrál tenis, to vy jste s nimi bohatl,“ vrátil Fiala ránu Babišovi.

Moravec také vytáhl několik čísel a poukázal na to, že se zhoršuje schopnost některých nemocnic splácet své závazky. Jde např. o Nemocnici u sv. Anny v Brně. Babiš okamžitě oponoval, že se platební neschopnost prohlubovala. Jenže jedním dechem dodal, že situaci řeší, ale může to nějaký čas trvat.

Moravec poté změnil téma. Otevřel debatu o státním rozpočtu.

Fiala hned poznamenal, že Babiš ještě na počátku tohoto roku sliboval, že bude zvyšovat platy učitelům o 15 procent, a nakonec jim je v tarifu zvyšuje jen o 8 procent. „Takže my jsme připravili náš návrh, kterým se snažíme plnit sliby vlády, o kterých už neví,“ tepal Fiala Babiše. „Ale to bylo vytrhnuté z kontextu. Já jsem jen řekl, že bych si přál, aby platy učitelů vzrostly o 15 procent, ale to se ještě nejednalo o rozpočtu,“ oponoval mu okamžitě Babiš.

Babiš soptil před kamerami: My staří tady budeme pracovat na mladé?

Fiala poté konstatoval, že vláda nedělá nic pro mladé. „Budeme něco dělat pro generaci budoucnosti, pro kterou tato vláda nedělá nic. Proto přišli občanští demokraté s návrhem velké daňové úlevy pro mladé do 26 let. Vedle toho ODS příchází s plánem, jak mladým lidem jednorázově umožnit vycestovat do zahraničí. My se snažíme dosáhnut toho, aby se nebáli vykročit do života, založit si rodinu, a aby měli slušnou penzi,“ pravil Fiala.

Babiš okamžitě přešel do protiútoku. „Tak když to budu interpretovat, tak to bude tak, že my staří budeme platit daně, aby je mladí platit nemuseli? Tak co to je za nápad? Ty daně, prosím vás, mě vychovali tak, že se máme postarat o rodiče. Ale ODS říká, že my staří budeme makat – a ti mladí že nebudou platit daně...“

Po třiačtyřiceti minutách debaty vytáhl Fiala na stůl papír, na kterém byl napsán závazek, že ANO a ODS společnými silami zruší suerhrubou mzdu. „To by mohl být konkrétní výstup z tohoto pořadu, já to tady podepisuji a pojďte to taky podepsat,“ vyzval Fiala Babiše.

Ten označil jeho návrh za demagogii a superhrubou mzdu označi za „megapodvod“ od ODS.

„To je největší podvod ODS na voliče. Oni chtěli udělat rovnou daň, ale nevyšlo jim to, tak udělali superhrubou mzdu. To je megapodvod. Podvedli lidi. A víte, kolik by to stálo peněz, kdyby se zrušila superhrubá mzda příští rok? 80 miliard! Schodek by byl 120 miliard!. Ratingy by byly pryč a ekonomika by šla do kopru. Toto je demagogie, zničilo by to naší ekonomiku, zničilo by to naše ratingy, kterých dosáhla tato vláda,“ dštil Babiš opět oheň a síru.

Ačkoli Babiš považuje superhrubou mzdu za megapodvod, tak její brzké zrušení by podle něj byl „další megapodvod ODS a její demagogie“. „To je další megapodvod ODS a jeho (Fialova) další demagogie,“ rozčiloval se Babiš a zopakoval, že zrušení superhrubé mzdy by zatížilo ekonomiku dalšími 80 miliardami.

Moravec poté přehodil debatní výhybku, a to na výstavbu dopravní infrastruktury.

Fiala konstatoval, že současná vláda vydává na investice méně, než vydávaly vlády ODS za časů krize. Babiš okamžitě oponoval, že investice do dopravní infrastruktury rostou a ministři opravy za hnutí ANO zahajují nové a nové stavby dálničních kilometrů, zatímco vláda ODS v podstatě žádné stavby nezahájila. Fiala hned dodal, že za dobu, kdy se Andrej Babiš podílí na vládě v této zemi, za šest let, se podařilo otevřít jen pár kilometrů dálnic, což považuje za tristní.

„Když ta vláda nastupovala, tak jsme byli na nějakém 65. místě,“ vmetl Fiala Babišovi do tváře s tím, že po šesti letech jeho vlády jsme klesli pod 150. příčku. „Tak když má pan premiér rád čísla, tak tady je vidět, kam to ta vláda dovedla,“ uvedl Fiala.

Naběhl jste si na vidle, smál se Babiš Moravcovi. Jenže...

V závěru první hodiny debaty Moravec nastolil ještě jedno téma – nový stavební zákon.

Premiérovi Moravec připomněl, že protikorupční organizace Rekonstrukce státu nový stavební zákon kritizuje. Ale Babiš argumentoval, že o novém stavebním zákonu nemá smysl se momentálně bavit, protože k tomuto zákonu jistě přijdou ještě tisíce připomínek a zákon se bude upravovat.

Zdůraznil také, že Rekonstrukce státu se na tvorbě zákona podílí. „Takže jste si naběhl na vidle, pane moderátore,“ smál se premiér. „Nenaběhl, protože to, že se na tom Rekonstrukce státu podílí, neznamená, že je s touto podobou spokojena. I někteří úředníci Ministerstva pro místní rozvoj se od zákona distancovali.“