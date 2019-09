Babiš v televizním studiu „roztrhal“ ústavní žalobu na Zemana. A pak poslal jasný vzkaz všem občanům

Nejdřív odpověděl na otázku, co mu udělalo radost. „Udělalo mi radost, že mě paní (Alena) Schillerová dobře zastupovala ty dva týdny, co jsem byl na dovolené,“ začal zvolna s tím, že je prý zvyklý, že ho občas sociální demokraté vytočí. „Já už jsem zvyklej,“ dloubnul si do sociálních demokratů.

Jedním dechem se však trochu zastal předsedy ČSSD Jana Hamáčka. „Já chápu, on to má těžké, na něj stále tlačí ti lidé z ČSSD, kteří mu nefandí, i když on zachránil sociální demokracii, když s ní šel do vlády. Já tomu rozumím, ale bylo by dobré s tím skončit, no,“ pravil Babiš.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„30. května byl Policista roku, kde pan Hamáček jednal s panem prezidentem, ale každý si pamatuje něco jiného. Pan prezident označil Hamáčka na Policistovi roku za svého přítele. Dokonce před evropskými volbami řekl, že bude volit ČSSD, což se mi hrubě nelíbilo, protože to my jsme pana prezidenta podpořili,“ zlobil se předseda vlády.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nešetřil tvrdými slovy na adresu neúspěšného kandidáta na ministra kultury Michala Šmardu. Je to prý starosta města s deseti tisíci obyvateli a podle Babiše neví v podstatě nic o tom, jak se dělá státní rozpočet. „On kdyby šel do té vlády, tak ji rozvrátí,“ zhodnotil situaci Babiš s tím, že jemu ve vládě stačí už rozbroje mezi Schillerovou a Maláčovou.

I tak ale Babiš podle svých slov dodržel koaliční smlouvu a počkal, až ČSSD navrhne místo Šmardy jiného kandidáta. Kdyby to sociální demokraté neudělali, nakonec by prý Šmardu stáhl sám. Ústava mu to prý dovoluje, stejně tak, jako dovolila expremiérovi Bohuslavu Sobotkovi odvolat jeho (Babiše) z postu ministra financí. „Já jsem tehdy navrhl paní Schillerovou a oni na ni sprostě útočili, útočili na její rodinu. Takže pan Zaorálek by měl vzít kytku a omluvit se paní Schillerové,“ doporučil sociálním demokratům Babiš.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

On osobně prý ke sporům s ČSSD se už nechce vracet, protože si myslí, že mezi sebou nemají rozbroje. „V ČSSD, když jsem chodil s (Michaelou) Marksovou na večeři a dali jsme si lahvinku červeného vína, tak to v ČSSD byl zločin,“ smál se předseda vlády.

Babiš před kamerami zdůraznil, že ČSSD zůstane ve vládě.

„Sociální demokracie z vlády nikdy neodejde. Oni zaměstnávají kolegy z Lidového domu. Podívejte se, paní (Jana) Maláčová (ČSSD) a pan (Tomáš) Petříček (ČSSD)... Oni svoje lidi neplatí z peněz Lidového domu, ale ze státního. Já to nedělám,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rýpl si i do Senátu. „My např. máme v koaliční smlouvě řečeno, že i senátoři jsou její součástí a podívejte se, co dělají senátoři ČSSD. Oni jsou totálně protivládní a protizemanovský,“ kroutil hlavou před kamerami Babiš.

V této souvislosti odsoudil ústavní žalobu na prezidenta Zemana, kterou připravilo několik senátorů v čele s Václavem Láskou.

„Já říkám, že to je nesmysl. Mě stále unavuje se bavit o těch sporech. Měli by si lidi uvědomit, v jaké fantastické zemi žijeme. Ve Spojených státech bylo zabito pět lidí. Ve Francii taky. Včera jsem mluvil s našimi emigranty ve Švédsku, co se tam děje. U nás kriminalita klesá. My žijeme v ráji tady. Rostou důchody. Česká republika se má skvěle. Buďte pozitivní. Česká republika se má skvěle,“ jásal Babiš před kamerami a žádal média, aby jásala s ním, protože žádná vládní krize podle něj nebyla, ale média ji stejně stále zmiňují.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Aby dokázal lidem, že se máme opravdu dobře, pravil, že v roce 2020 bude průměrný plat činit 36 tisíc korun. Otázkou zůstává, kolik procent populace na tento plat ve skutečnosti dosáhne. „Naše finanční kondice je skvělá, okolní země nám ji můžou závidět. A my to musíme udržet,“ zdůraznil Babiš.

Důrazně odmítl, že v českých školách je nedostatek učitelů: „To není pravda,“ hřímal před kamerami. Zato je podle něj pravda, že se dosud nepodařilo postavit další blok jaderné elektrárny, dobudovat dálniční síť a tak podobně. „Proto jsem šel do politiky a měním to k lepšímu. Zásadně,“ pravil Babiš.

Zdůraznil také, že šel do vlády, aby se tady nekradlo – a proto teď neustále čelí útokům. Málokdo si přitom podle Babiše všímá toho, že tradiční strany musely vrátit 38 miliard korun.

„Tady je vždycky na stole Babiš, udělá se lex Babiš a pak ti, kteří ho udělali, tak to nedodržují. Není absurdní, že v Černošicích rozhodují politici o Babišově střetu zájmů, ale sami ten zákon nedodržují? Nikdo v životě nedal tolik peněz do školství. To se zeptejte těch tradičních demokratických stran, co tam dělaly. My jsme tam krátce, na tom školství, a my už jsme tam něco udělali. My musíme udělat reformu toho školství, ten ředitel musí mít větší kompetence, ale to je dlouhodobá věc,“ řekl Babiš.

Odmítl, že by ve zdravotnictví bylo málo peněz, což tvrdí odboráři. „Kde byli ti odboráři, když se tady kradlo, když tu byli ti šnajdroidi,“ rozčiloval se v narážce na exposlance ODS Marka Šnajdra. „A samozřejmě, pan Středula, to je kandidát na prezidenta. Oni to nedělají kvůli lidem, oni to dělají kvůli sobě hlavně,“ dodal ještě.

Nakonec se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo, kde bylo na premiéra podáno obvinění a na počátku příštího týdne by mohlo být rozhodnuto o tom, zda bude obžalován a stane před soudem, nebo zda obžalován nebude.

„Tady se od revoluce rozkradly miliardy a tady z toho média udělala velký problém. Ta firma měla nárok na dotaci a vrátila je. Já, abych to ukázal lidem, tak jsem dal na charitu 50 milionů. Ta firma zaměstnává 86 lidí,“ zdůraznil Babiš s tím, že dokud není odsouzen, je na něj podle presumpce neviny nutno hledět jako na nevinného.

Odmítl také, že by byl ve střetu zájmů, jak to naznačují auditoři Evropské komise.

„Já jsem o tom přesvědčen, že tohle je všechno dílo české auditní mafie. Tam bylo asi pět nebo šest českých auditorů. Audit v Bruselu je, já nechci říkat, že stát ve státě, ale asi si dělají, co chtějí,“ zlobil se premiér.

Psali jsme: Zalykají se rozkoší při vzpomínce na Letnou s Milionem chvilek. Ale jen pár kilometrů za Prahou... Petr Žantovský kazí radost antibabišovským silám Senátor Valenta: Babiš nedokázal připravit žádnou pořádnou reformu Pekarová Adamová přiznala, čím by se chtěla inspirovat u Babiše, aby pozvedla TOP 09 Blíží se škola a Soukup začal o Kalouskovi: „Mirda při hodinách pije...“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp