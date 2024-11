Babiš večer srovnal účty za řvaní a pískání na Národní třídě

Ve vysílání Babiš vystoupil až po incidentu na Národní třídě, kde na něj lidé pískali a vulgárně pokřikovali.

Moderátor se pak ve studiu šéfa hnutí ANO dotázal, jak on sám strávil klíčové okamžiky novodobých českých dějin. Babišovi se do odpovědi zjevně moc nechtělo, nakonec ale prozradil, že v listopadu 1989 pracoval v Maroku a noviny z tehdejšího Československa se k němu dostávaly až s týdenním zpožděním. „Otázku, co jsem dělal 17. listopadu 1989, pokládají všichni novináři. Ale důležitější než to, kdo kde tehdy byl, je, co se událo v posledních 35 letech,“ řekl Babiš a přidal vlastní interpretaci revolučních dní. „Na Albertově byla režimem povolená svazácká demonstrace. V průvodu šli svazáci. Někteří z nich, např. ti, kteří studovali katedru žurnalistiky, se pak stali revolucionáři – ti, co převlékli kabát. A někteří začali kšeftovat s archivy StB apod. O tom se moc nemluví,“ dodal šéf ANO v pořadu Xaver a host.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor Luboš Xaver Veselý pak posluchačům a divákům představil výsledky průzkumu společnosti SANEP, podle kterých většina Čechů není spokojena s polistopadovým vývojem. Pouhých 6,7 % dotázaných odpovědělo kladně na otázku „Vyvíjí se Česká republika po pádu komunistického režimu podle vašich představ?“ Odpověď „spíše ano“ uvedlo 26,9 % respondentů. „Spíše ne“ 19,7 %, „ne“ pak dalo 38,9 % zúčastněných a 7,8 % uvedlo „nevím“.

V reakci na moderátorem představený průzkum Andrej Babiš odcitoval titulek ze zpravodajského portálu Seznam Zprávy: „Premiér Fiala: Moje vláda je jedna z nejúspěšnějších v historii“.

Xaver pak pokračoval v prezentaci výsledků průzkumu, v němž 44,6 % dotázaných odpovědělo, že se považují za vlastence. Podle Babiše je třeba být vlastencem každý den, nejen když Česko vyhraje v hokeji a mává se vlajkami.

Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 41% Není to v pořádku 54% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 606 lidí

V pořadu došlo také na improvizovanou módní přehlídku, na níž předseda hnutí ANO předváděl pokrývky hlavy. Do Xaverova studia přinesl známou červenou kšiltovku s nápisem „Make America great again“, odkazující k vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. „Je mi trochu velká, ta čepice,“ prohodil na adresu pokrývky hlavy velikosti 45 až 47. A potom vedle „trumpovky“ s americkou vlajkou položil modrou kšiltovku s nápisem „Make Europe great again“. „Vrátil jsem se ze zasedání Patriotů pro Evropu,“ zmínil politik frakci v evropském parlamentu, jejíž je ANO členem. A do třetice si nasadil opět červenou čepici s nápisem: „Silné Česko.“ „My jsme patrioti, my jsme vlastenci,“ zdůraznil.

Moderátor pak odcitoval další otázku výzkumu společnosti SANEP. „Myslíte si, že se Česká republika v současné době vyvíjí správným směrem?“

„Ano“ odpovědělo pouhých 9,8 % dotázaných, „spíše ano“ 12,3 %, „spíše ne“ 20,7 % a „ne“ 51,6 % oslovených.

„To je děs, výsledky tohoto průzkumu,“ soudí Xaver.

„Musíte to poslat premiérovi,“ poradil mu předseda Babiš. „On má pocit, že je tady všechno super, všechno funguje. Jsou nejlepší,“ smál se předseda hnutí ANO. „A dneska se už úplně zbláznil. Myslel jsem si, že Nutella je úplné maximum. Ale teď řekl…“ Otočil se pro nachystaný list papíru a přečetl z něj titulek portálu iDNES: „Češi budou mít mzdy jako v Německu. Ale musí nás volit.“ A s úsměvem ve tváři Babiš dodal: „To je premiér vlády České republiky, který mluví o populismu. Pokud byste nevěděli, kolik je průměrná mzda v Německu, tak je to 107 tisíc. Takže pan premiér říká, že když ho zvolíte, tak budete mít 107 tisíc. Přitom máme největší pokles reálných mezd v Evropské unii, protože máme nejvyšší ceny elektřiny. A pan premiér ještě nezjistil, že elektřinu potřebujeme prakticky na všechno. Ten člověk potřebuje pomoc psychiatrické péče.“ Dále ve vysílání Babiš uvedl, že ČEZ nikdy neměl být privatizován.

Psali jsme: Zdeněk Jemelík: Xaver přisluhuje obviněnému miliardáři Xaver se vrátil ke sledované kauze. Dramatické zvraty a pochyby v české justici Bartošek (KDU-ČSL): Luboš Xaver Veselý je hulvát a sprosťák Jakob (TOP 09): Luboš Xaver Veselý a jeho útoky zejména vůči ženám

Xaver přečetl také jinou otázku z průzkum SANEP: „Máte pocit, že se do našich životů vrací cenzura a omezování projevu?“

„Ano“ odpovědělo 36,2 % dotázaných, „spíše ano“ 20,9 %, „spíše ne“ 12,6 % a „ne“ 17,8 %. Dále se podle výsledků průzkumu 30,2 % lidí bojí veřejně vyjádřit svoje názory. „Spíše ano“ uvedlo 23,4 %, „spíše ne“ 23,1 % a pouze 20,8 % odpovědělo „ne“, tedy že se nebojí.

„Na Národní říkala Pekarová, že všichni můžou říkat svůj názor. Ale učitelka, která ho řekla, skončila před soudem,“ komentoval Babiš a dodal, že současná elita používá stejné metody jako ta před Listopadem. „Premiér dnes ráno twítoval, že v České republice nějaké strany chtějí, aby se vrátila totalita, aby se vrátil komunismus. Vy znáte nějakou takovou stranu?“ dotázal se Babiš moderátora.

Xaver předestřel Piráty, ale Babiš řekl: „Já myslím, že nikdo nechce totalitu.“ A dodal, že děsivé je, že od nástupu současné vlády nám neustále někdo koriguje názory. Premiér Fiala podle šéfa hnutí ANO Babiše rozeštvává lidi.

V pořadu se odpovídalo také na otázky posluchačů. „Už se prosím stáhněte,“ navrhl jeden z nich Babišovi. „A nechte ANO jiným tvářím.“

„Já rád,“ reagoval předseda Babiš. „Pokud hnutí bude mít ten pocit, tak já určitě skončím,“ slíbil Babiš a hned dodal: „Ale zatím to tak nevypadá.“