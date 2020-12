Babiš zase řval na občany? Mají se navzájem hlásit? Takto premiérovi odpověděla ODS

reklama

„Došlo asi ke zmatení pojmů. Spletli jsme si rozvolnění a uvolnění. Ta chyba v té předponě je zřejmá,“ poznamenal Janulík. „Lidé si to vysvětlili, jak si to vysvětlili... ukázněnost lidí se jaksi nedostavuje,“ domnívá se Janulík. Chybu vnímá opravdu zejména u lidí, protože virus se podle něj stále chová stejně. „Kdyby všichni dodržovali pravidlo 3R, tak k tomu problému nemůže docházet. Je to těžké. Jako lékař vím, že těžko mohu pomáhat někomu, kdo pomáhat nechce. Na druhou stranu si myslíme, že jsme neomylní, nesmrtelní, že zrovna nás se to týkat nebude, ale nikdo neví, jak to bude,“ dodal Janulík.

„Přece u každých dveří nemůže stát policista! Nad právem je vždycky morálka. A morálka je vždycky taková, jaká je...,“ dodal Janulík, že mnoho lidí žije podle hesla carpe diem a po nás potopa... on sám vidí jako jediné řešení očkování. „Od dob Pasteura je to jediné, co nás zachránilo,“ dodal.

K epidemii se v Českém rozhlasu vyjádřil také epidemiolog Roman Chlíbek. „Děje se to, že se zastavilo to brzdění. Rozhodně se nebrzdí v tuto chvíli. Ta situace se z epidemiologického hlediska spíš zhoršuje. Reprodukční číslo už je 1,05, zvyšuje se index rizika. Spějeme zase ke čtvrtému stupni,“ poznamenal.

„Premiér ve svém videu zase řval na občany, že chodí příliš ven. A že chodí před Vánoci nakupovat. A prý by měli hlásit, kdo nedodržuje pravidla. A. Babiš by si měl ale především uvědomit, že poštvávání lidí proti sobě ničemu neprospívá, měl by pomáhat lidem situaci zvládnout,“ reagovala ODS na Twitteru na slova premiéra Andreje Babiše, která pronesl včera ve svém pravidelném pořadu Čau lidi.

„Já vůbec nemám pocit, že bychom byli zklidnění,“ pokáral totiž občany premiér Andrej Babiš (ANO). A v nepříliš optimistickém tónu avizoval, že nenese dobré zprávy a dneska „se nám to fakt líbit nebude“. Rozlítilo ho například zjištění, že lidé přímo na vánočních trzích konzumují langoše a trdelníky, což vláda zakázala. A nejen to. Velmi ho zarazila i nelegální párty v centru Prahy. Situaci by podle něj měl začít řešit pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Co vlastně dělají pro občany Prahy? No, asi moc ne,“ rozčílil se předseda vlády na vedení Prahy a ukázal i na její rozpočet.

