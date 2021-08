Babiš žije z drancování půdy. Gigantický střet zájmů. Ferjenčík pro PL představil, jak chtějí Piráti změnit ekonomiku

„Vláda se stále tváří, že se nic neděje, přestože máme rekordní schodky rozpočtu. Současně je vidět, jak zrušení superhrubé mzdy, což je jedna z velkých seker, které vláda zasekla do rozpočtu, přispělo k růstu inflace. Máme rekordní inflaci a všechno zdražuje,“ vypočetl chyby české vládě poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Zkritizoval i premiérův střet zájmů a postup ohledně šéfa BIS Michala Koudelky. Mohlo by prý jít o dohodu se prezidentem.

Mikuláš Ferjenčík pronesl nedávno ve Sněmovně projev a v podstatě i vzkaz vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Vadí mu, že premiérova firma je druhým největším dodavatelem biopaliv, které se povinně přimíchávají do nafty a benzínu. Podle poslance svaluje Babiš na Evropskou unii něco, za co může sám: „Situace je taková, že jsme se v rámci Evropské unie zavázali snižovat emisní nároky dopravy, nicméně nezavázali jsme se k tomu, jakým způsobem to uděláme, takže možností je více. V Čechách vláda rozhodla, že se vydáme cestou používání biopaliv první generace, které ve velkém vyrábí Agrofert a které se povinně přimíchávají do nafty a do benzinu. Tento byznys vznikl jen proto, že je přimíchávání zákonem nařízeno a Babiš na něm vydělává,“ řekl Ferjenčík.

Tvrdí také, že možností jsou i jiné cesty, například biopaliva druhé generace – tedy plodiny, které mají samy o sobě nějaký hospodářský smysl a biopaliva se zpracovávají třeba ze stonků či zbytků úrody – místo přímého pěstování plodin na palivo. Podle Ferjenčíka je možným řešením postupný ústup od biopaliv první generace. „Babiš chtěl jít opačnou cestou, přimíchávání navýšit a zvýšit podíl biolihu v benzínu. To se nám podařilo zastavit,“ podotkl.

Poslanec: Za rekordní inflaci může vláda svými kroky

Ferjenčík pro ParlamentníListy.cz už dříve a opakovaně zkritizoval českou vládu za to, jak zachází s veřejnými financemi a státním rozpočtem. Ani nyní prý nevnímá žádnou změnu: „Stále se vládá tváří, že se nic neděje, přestože máme rekordní schodky rozpočtu, který směřuje k půl bilionu korun. A vláda chystá třistamiliardové a další schodky na další roky. Navíc se před volbami navyšují mandatorní výdaje. Na každé schůzi Sněmovny přibude zákon, který stojí do budoucna jednotky nebo desítky miliard ročně, takže ta situace se ještě o něco zhoršila od doby, co jsme spolu mluvili naposledy. Současně je vidět, jak zrušení superhrubé mzdy, což je jedna z velkých seker, které vláda zasekla do rozpočtu, přispělo k růstu inflace. Máme rekordní inflaci a všechno zdražuje,“ přičetl aktuální zdražování české vládě poslanec.

Piráti v posledních týdnech čelí kritice, že kdyby se po volbách do vlády dostali, zvyšovali by různé daně. Ferjenčík působí v užším ekonomickém týmu strany, kde hledají východisko z ekonomické situace státu. „Náš cíl je pokusit se vyhnout zvyšování daní. Připravili jsme plán kroků, jak to udělat, abychom dali státní rozpočet do pořádku,“ upozornil. Současně tvrdí, že je klíčové udržet veřejné služby, bezplatné zdravotnictví a důstojné důchody. „A kdyby bylo nejhůře, budeme řešit raději příjmovou stránku rozpočtu, než bychom osekali služby,“ sdělil. Mezi navrhované kroky, jak České republice s financemi pomoci, patří jednak omezení výdajů států, ale také zapojení do ekonomiky těch, kterým se dnes nevyplatí pracovat.

Korporace si snižují daně

„Tam utíkají velké peníze, typicky jde o lidi v exekucích, ale mohou to být například senioři, kteří mají chuť si přivydělat k důchodu na zkrácený úvazek. Mají však velmi vysoké odvody, takže se jim to často ani nevyplatí. Nebo je u nás stále docela nízké zapojení žen na mateřské dovolené na zkrácené pracovní úvazky. Tam vidíme potenciál, jak lidem zjednodušit život a současně vydělat výrazné peníze,“ popsal. Dále uvedl, že se pirátské návrhy se týkají negativních externalit, tedy dopadů na činnost a život lidí. „Myslíme si, že je na místě o něco více zdanit velkosklady na polích nebo případně zdanit těžbu. Ale to se týká spíše obcí, takže z hlediska státu to rozpočtový problém neřeší,“ podotkl.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je už dnes podle Mikuláše Ferjenčíka docela vysoká, takže nevidí velký prostor pro zvyšování. Stejně tak hovoří o zdanění nemovitostí, které je prý na obcích a žádné změny nenavrhuje. Co se týká bydlení, domnívá se, že primární je řešit situaci na straně státu a učinit kroky, jež povedou k větším příjmům. „Stále zůstává prostor zabývat se otázkou plateb, kdy si nadnárodní korporace snižují daňový základ tím, že dělají účetní operace, kterými vytvářejí fiktivní náklady a část zisku tím nedaní. Tam vidíme velký prostor v nižších desítkách miliard ročně. I na to se hodláme zaměřit,“ vysvětlil. Ferjenčík rovněž tvrdí, že je podstatné o státním dluhu a jeho řešení více mluvit. Jako nutnou pak vnímá modernizaci školství a péči o krajinu i životní prostředí: „I to současná vláda velmi zanedbává také v důsledku toho, že Babiš jako jeden z největších zemědělců žije z drancování půdy.“

Ferjenčík: Babiš byl za vejce rád

Piráti kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny se Starosty a nezávislými. Nedávno uvedli, že se nechali příliš zatlačit do defenzivy, co se týká vyvracení hoaxů a dezinformací. Více se proto hodlají soustředit na vysvětlování svého programu. „Samozřejmě pokud chceme vyhrát volby, je potřeba více nastolovat témata, a daří se nám to nyní o něco více,“ řekl Mikuláš Ferjenčík pro ParlamentníListy.cz s tím, že za další zásadní oblast považuje rozkrádání státu: „Především premiér si privatizuje stát a ohrožuje celé čerpání evropských dotací pro Českou republiku kvůli svým soukromým zájmům. To je gigantický střet zájmů, který je třeba vyřešit, jinak hrozí, že přijdeme o 180 miliard z Evropské unie. Stejně tak je potřeba řešit další korupční problémy. Například se nepodařilo projednat zákon o lobbingu, který zablokovala ODS, TOP 09 a hnutí SPD. A jsou další zákony v protikorupční oblasti, které Sněmovna mohla řešit a nevyřešila,“ upozornil politik Pirátů.

Vyjádřil se také k útoku vejci na premiéra Andreje Babiše na náměstí v Průhonicích. Premiér tam pořádal předvolební setkání s veřejností. „Babiš byl za vejce hodně rád, protože dost překryla kauzu s kříži. Kříže jsou daleko silnější symbol, takže byl velmi rád, že mu někdo s vajíčkem zjednodušil život ohledně komunikace. Tento způsob nesouhlasu se snadněji kritizuje, než když mi někdo vystaví účet za absolutní nezvládnutí pandemie,“ připomněl Mikuláš Ferjenčík tisíce křížů namalovaných na dlažbě náměstí, kde Babiš vedl kampaň. Ty nakreslili příznivci spolku Milion chvilek pro demokracii. A poslanec považuje takovou aktivitu za adekvátní: „Vzhledem k tomu, jak postupovala vláda během koronaviru a jejíž výsledky jsou jedny z nejhorších na světě, to považuji za adekvátní,“ dodal.

Koudelka? Dohoda premiéra s prezidentem?

Současný šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka měl už v tuto dobu vědět, zda bude ve své funkci pokračovat. Premiér však uvedl, že Koudelka zůstane ve funkci do sestavení příští vlády, která rozhodne. Ferjenčík v tom vidí dohodu s prezidentem Milošem Zemanem. „Je jasné, že prezident chce konec pana Koudelky, Babiš ví, že by ho to poškodilo ve volbách, tak asi udělali dohodu, že nyní ho ve funkci provizorně nechají, ale současně není jmenovaný. V případě, že bude opět vládnout Babiš, ho odvolají. Zemanovi se nepodařilo připravit Koudelku o funkci už nyní, takže je vidět, že veřejné mínění je na straně Koudelky. Zeman ho tam velmi nechce a současně je pro Babiše mimořádně důležitý. Takže v tuto chvíli je to taková plichta. Uvidíme, jak dopadnou volby. Další důvod, proč je vyhrát,“ sdělil Mikuláš Ferjenčík. Sám důvěru v Michala Koudelku má. „Panuje velká shoda, že v rámci demokratické opozice je Koudelka odborníkem na svém místě a nevidíme důvod ho měnit,“ podotkl.

Očkování podporujeme, ale musí zůstat dobrovolné

Dalším diskutovaným tématem je povinné očkování, které zavádějí některé státy pro určitou část společnosti. V České republice se o tom vede debata, jedni hovoří o nutnosti takového kroku, druzí o omezování svobody a rozdělování práv lidí právě podle vakcinace. „Očkování musí rozhodně zůstat dobrovolné. My očkování podporujeme, myslíme si, že je to správná cesta z covidové krize, ale současně musí zůstat dobrovolné, protože jinak vytvoříme obrovské napětí ve společnosti. Jsou lidé, kteří měli špatnou reakci při očkování na chřipku a logicky se očkovat nechtějí. Ale kdybychom všechny tyto lidi nutili získávat potvrzení od lékaře, pak zahltíme systém obrovským množstvím lidí, kteří se budou snažit doložit rizikovost a přetížíme lékaře,“ vysvětlil poslanec.

V některých státech však podobné snahy sílí. Na otázku, zda se Ferjenčík domnívá, že něco podobného hrozí i v Čechách, odpověděl, že „do voleb k tomu určitě nedojde“. Na dotaz redakce, zda k tomu dojde po volbách, odvětil: „Když budou Piráti ve vládě, tak povinné očkování nebude.“ Nelíbí se mu ani rozdělování Čechů a fakt, že vláda zatím neumožnila uznávat protilátky na covid-19 jako formu potvrzení. „To je velmi špatné. Bylo vidět, že i dcera premiéra se nenechala očkovat, protože měla vysoké protilátky, ale přitom se neuznávají. To je obrovská chyba a i odborníci apelují, aby tohle bylo součástí boje proti epidemii, protože tady úplně zbytečně tlačíme lidi do očkování, i když je pro ně rizikové. Nesmyslně to lidem komplikuje život. Co se týká rozdělování obyvatel podle očkování či testování, jde o otázku míry a opatření musejí dávat logiku. A je vidět, že nesmyslná opatření soudy ruší,“ dodal nakonec.



