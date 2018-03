Babiše svrhne ulice, Havel s nimi zůstane, tvrdí známý publicista

Před rokem 2014 mohl Andrej Babiš těžit z roztrpčení voličů, kteří měli plné zuby tradičních stran. To, že bylo rozladění voličů opravdu velké, ukázaly také volební výsledky, Andrej Babiš skončil se svým hnutím ANO druhý. Těsně za ČSSD. Pak byl čtyři roky poslancem a členem koaliční vlády, ale zvládal se tvářit také jako opoziční politik a dál tepal tradiční strany. Tahle taktika mu vyšla i napodruhé. V roce 2017 Babiš volby jasně vyhrál.

Jenže je nevyhrál tak výrazně, aby se svým hnutím obsadil většinu křesel ve Sněmovně. Nemůže tedy vládnout sám. Potřebuje k tomu partnera. Babiš na to však nedbá a už celé měsíce vládne sám, bez důvěry Sněmovny, což začíná mnoha lidem vadit. Začínají proti němu demonstrovat a pískají na něj podobně, jako před takřka třiceti lety pískali na komunistického politika Miroslava Štěpána.

„Chtějí, aby vláda dělala, co jí nařizují zákony a Ústava republiky. Chytrý Babiš se pokusí k demonstrantům přidat a postavit se jim do čela. Upozorní, že nedostatky spáchaly minulé, staré strany. Vypískají ho jak Štěpána kdysi, ačkoliv znovu upozorní, že Kalousek krade. Ulice Kalouska nepotřebuje. Ulice chce, aby Babiš odešel, protože je registrovaný u StB a stíhaný u Policie ČR a nevládne, anžto řídí stát jak své firmy, což slíbil a na což mu hlasy nestačí,“ napsal v komentáři pro Reflex.cz Steigerwald.

Je možné, že lidé nevyjdou do ulic dnes, nevyjdou do nich zítra a možná ani za týden, ale jednoho dne přijdou a podle publicisty tento den není daleko. Až se tak stane, naštvaný lid na ulici svrhne Babiše z trůnu stejně, jako kdysi svrhl komunisty. Premiér to zatím tak nevidí a dovolává se výsledků voleb, jenže lid na ulici bude možná vnímat situaci jinak. Lidé se s pomocí Facebooku svolají a premiér v demisi možná pozná, že sociální síť je mocnější než StB.

„Jedno by měl Babiš tušit, nebyl by pak tolik smutnej. Dlouho s námi nebude. On odejde, ne Havel, kterého i po smrti stále někam posílají… A ten na Hradě? Zůstane mu Hůlka s židlí a Franta Ringo Frk,“ uzavřel svůj komentář Steigerwald narážkou na prezidenta Zemana a některé jeho podporovatele.

autor: mp