Babiši, já si chci vzít uprchlíky domů! žádá premiéra... Hádejte kdo

„Tak si je vem ty,“ zní oblíbené doporučení pro lidi, kteří obhajují pomoc migrantům směřujícím do Evropy. „Já si je klidně domů vezmu!“ rozohnila se aktivistka Eva Zahradníčková. Ve svém příspěvku na facebooku po premiéru Babišovi chce, aby jí to umožnil.

Zahradníčková, která proslula aférou s pobodaným Syřanem, rozhodně slovy nešetřila. „Hrabiš odmítl 450 uprchlíků z Itálie... my přece solidární nebudeme, že jo? Všude zas čtu: ‚Tak si je vemte domu!‘ Do prdele... tak už mi to konečně umožněte a já si je klidně domů vezmu! Vždyť nic jinýho si ani nepřeji!! Haloooooo... Babiš! Chci je domů!“ napsala na svém profilu.

Alena Bláhová se pod příspěvkem také obula do Andreje Babiše. „Pan Bureš je podivná lidská améba, které jde jen o vlastní prachy. Dobrá, tak to ve vrcholné politice chodí. Mě spíš děsí ty nálady ve společnosti, ta neschopnost soucitu a empatie. A vždycky si vzpomenu na Řecké pašije Bohuslava Martinů, kde jsem jako už ne úplné dítě, ale jako 13tiletá puberťačka hrála malou uprchlici, a strašně moc mě to zasáhlo (i když jsme si z toho s ostatními dětmi ze sboru samozřejmě dělaly srandu, že máme na sobě ty hadry a máme "jako" kvílet hlady, protože jsme si už něco takového, co byla pro nás "historie", vůbec neuměly představit),“ napsala v komentáři.





Zahradníčková našla další stoupence, kteří by si migranty klidně domů vzali. Kateřina Borková ji chválí: „To je jak u blbejch, to jsme řešili před 3 lety, že víme o tolika lidech u nás, že by ne 450, ale 45 000 uprchlíků vzali k sobě domů a postarali se o ně. Celý léto 2015. Díky aspoň za tohle, je to vzácný a opravdový.“

I Pat Vlachová by se chtěla starat o migranty. Prý si pro ně klidně dojede i do států, kam připlouvají. „I já jsem nabízela, že si pár lidí vezmu a stále to plati! Tak ať mi řeknou, kde si je mohu vyzvednout. Klidně i v Řecku...“ nabízí se Vlachová.

A Andrea Břousková, kterou s migranty pojí náboženství, se ptá: „Taky bychom si je vzali domů, klidně jen jednoho, jen kdyby to šlo. Sami jsme muslimové. Proč to nejde?“

autor: kas