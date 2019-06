Babiši, obeznámený muž promluvil: Tohle asi nejde vysílat před desátou večer

„Já se domnívám, že se tu vracíme ke střetu Václava Havla a Václava Klause z počátku 90. let. Podle Václava Klause (občanská společnost) znamená, a ta rétorika stávajícího prezidenta a premiéra se do toho promítla, odvol si, a pak čtyři roky mlč, ať se děje, co se děje. Zatímco demonstranti z Milionu chvilek pro demokracii, tak samozřejmě všichni demokraté, kteří Ústavu znají, tak se samozřejmě přiklání k tomu druhému modelu, že právo shromažďovací a práva související s tím jsou platnou součástí demokracie, a proto (demonstrace) smysl mají,“ pravil hned v úvodu rozhovoru pro Seznam Zprávy Závodský.

Babišova reakce, že o něm demonstranti lžou, prý Závodského ani nepřekvapuje. Po službě u Babiše se prý rozhodl sepsat knihu, kterou vydá. Hodlá se tam věnovat oligarchům, jejich sluhům a nepřátelům oligarchů. Je si prý vědom toho, že pracoval pro Babiše. Přesto si myslím, že pro stát odvedl kus práce, za kterou si stojí.

„V reálném světě to vypadá tak, že buď je někdo jeho sluhou, a to si myslím, že to je ještě poměrně vznešený název pro ten vztah mezi ním a spolupracovníky, anebo pokud někdo nejde s ním, tak je skutečným nepřítelem,“ nešetřil Závodský dnešního předsedu vlády.

Jednou z chyb stávajícího českého premiéra je i to, že se vůči svým podřízeným nezdráhá používat i slova, která se dají ve veřejném prostoru prezentovat až po desáté hodině večerní.

„Já nevím, jestli jsou některé komunikační prostředky Andreje Babiše na hlavní vysílací čas. Já myslím, že asi ne. Ale v té knize to je, takže by ji čtenář asi neměl ukazovat dětem.

„Jak se jednou zmínil kolega, který přišel poprvé na ministerskou poradu, tak se ptal, jestli se stává často, že pan ministr používá jen ty genitálie a předložky a spojky,“ prozradil Závodský. Obratem dodal, že slyšel Babiše používat dokonce i nesprostá slova.

Je prý připraven i na to, že Babiš přejde do protiútoku, až kniha vyjde. Nedělá si z toho však těžkou hlavu. „Já jako zkrachovalý úředník nemám, co ztratit,“ poznamenal v nadsázce. Dnes se opět živí jako právník. Pracuje pro Nadační fond boje proti korupci Karla Janečka.

Věnoval pozornost také střetu zájmů Andreje Babiše. Závodský nemá pochybnosti o tom, že Babiš ve střetu zájmů je. To ho osobně nijak nepřekvapuje. Pokud ho něco zaráží, tak je to možnost, že Agrofert mohl teoreticky čerpat dotace přes drobné podnikatele, kteří o tom neměli ani tušení. Např. přes zámečníka z východních Čech. „To jsou takové kriminální aktivity, že kdyby se potvrdily, tak to Čapí hnízdo už tu nebudeme mít jen jedno, ale třeba deset,“ zdůraznil.

Současná správa už je podle Závodského Babišovi podřízená, takže považuje za dobré, že tu existuje Evropská komise, která si hlídá, jak jsou využívány peníze evropských daňových poplatníků. Věří však, že jednoho dne znovu bude volná i česká státní správa a nebude v područí jediného člověka.

