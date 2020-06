Babiši, pusťte nás na fotbal! Po výhře Slavie padají vážná slova k vládě

reklama

Jak informoval server iSport, zápas mezi SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň sledovalo hned několik známých osobností. Zúčastnili se např. hokejisté David Pastrňák s Jakubem Voráčkem, dále František Ringo Čech, herec David Prachař se synem, kardiochirurg Jan Pirk, olympijský šampion v moderním pětiboji David Svoboda či herec Miroslav Donutil. Kdo dále nemohl příležitost vynechat, byl starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který se na Edenu fotil s podnikatelem Ivo Rittigem.

Návštěva milovaného Edenu začala stylově:-) aneb jeden dárek mým politickým soupeřům. Uložit. Jednou se bude hodit! pic.twitter.com/1uALEgyryt — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 24, 2020

Jak dále iSport uvádí, na stadion byly kvůli protikoronavirovým opatřením vpuštěny jen 4 tisíce „šťastlivců“. Oficiální kapacita se přitom blíží 21 tisícům. Zbytek se zhoufoval a fandil před stadionem a dodejme, že podle fotografií se rozhodně nezdá, že by rozestupy či roušky někomu dělaly těžkou hlavu.

Což komentoval komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. „Veškerá pravidla jsou už jen formální. Před stadionem Slavie je x tisíc lidí, hlava na hlavě, roušku nemá nikdo. Nechápu, proč je nepustit normálně na stadion, mezery by byly větší, i kdyby seděli vedle sebe,“ mínil.

Veškerá pravidla jsou už jen formální. Před stadionem Slavie je x tisíc lidí, hlava na hlavě, roušku nemá nikdo. Nechápu, proč je nepustit normálně na stadion, mezery by byly větší, i kdyby seděli vedle sebe. pic.twitter.com/Mzm0IjxOEi — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) June 24, 2020

Pro ParlamentníListy.cz také omezenou kapacitu a chování fanoušků zhodnotil Roman Šmucler, šéf Stomatologické komory a člen Ústředního krizového štábu do jeho zrušení. „Lidé se přestali bát. Nechodí na testy a nedodržují mnohá opatření. Nevzali to za svoje. Část fanoušků, jak víme, nedodržuje žádné příkazy, ale u většiny by asi možná bylo bezpečnější je na stadion pustit s rouškami. Klíčové je, aby na stadiony nechodili starší a nemocní. Popřípadě, aby fanoušci vůči svým ohroženým příbuzným dodržovali opatrnost nebo karanténu po dva týdny. Musíme se fokusovat na ochranu cca 5 % rizikových. Měli by nosit v davech respirátory, dávat si pozor atd. Pro lidi mladší 60 let a zdravé je riziko malé – musí spíše dávat pozor, aby nikoho nenakazili – typicky v domovech důchodců a doma. Tam je to riziko.“

Některým skupinám by Šmucler vstup důrazně nedoporučoval. „Jedinou šancí je omezit kontakt, ale to je skoro nemožné. Pokud lidé po sobě skáčou, pak roušky a dezinfekce nepomohou. Tedy klíčová je následná karanténa: Šel jsi na koncert, nechoď dva týdny za babičkou nebo si skoč na test.“

Konstatoval, že blokování velkých akcí je celosvětový trend. „New York nemá moc nemocných, ale zrušil maraton na listopad... Chce to velkou odvahu něco povolit a Česko je teď relativně hodně otevřené. Pořád bych ale opakoval – umírá se v LDN a DD a tam fakt nechoďte nebo jen s velkou opatrností. Totéž návštěvy příbuzných. 69,1 % nakažených do 60 let si podle italské studie z Bergama nemoci nevšimne. Ty nemusíme řešit, pokud se nevydají za babičkou...“ vzkazuje bývalý člen štábu.

Žádost, aby už fotbalové stadiony fungovaly normálně, se objevila i pod příspěvkem Andreje Babiše, když sdílel fotografii s hokejovou hvězdou Jaromírem Jágrem z Muzea slivovice.

„Pane premiére, pusťte nás už laskavě na fotbal, já chápu, že je vláda mimo realitu, ale včera na Slavii na stadionu asi 5 tisíc lidí a před stadionem spousta lidí v hloučcích, bez roušek... asi by bylo rozumné je pustit rovnou na ten stadion, ne?“ apeloval Jan Valíšek.

Vyzpovídali jsme také dva skalní fanoušky Slávie. „Je to prostě nesmysl, protože nikdo nezabrání tomu, aby se ty fanoušci sešli včetně toho, že stejně bylo dopředu jasný, že za jakéhokoli výsledku se sejdeme všichni a ještě ve větším počtu před stadionem,“ prozradila nám fanynka z Tribuny Sever, která se zápasu zúčastnila.

A podobný názor měl i další skalní fanda SK Slavia: „Nerozumím tomu, proč nejsou fanoušci ve větší míře vpouštěni na stadion. V době, kdy se již smí chodit na větší akce do uzavřených prostor, smí se navštěvovat divadla, veřejná prostranství, jako např. pražská Náplavka jsou dennodenně přeplněná a demonstrantům je povoleno pořádat ‚masové‘ demonstrace, platí restriktivni opatření už snad jen pro fotbalové fanoušky. Výsledek je poté takový, jaký jsme viděli včera – davy lidi jsou namačkané na daleko menším prostoru, než kterým je neuzavřený fotbalový stadion. Takové opatření mi opravdu smysl nedává.“

Sestřih utkání:

