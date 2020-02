Babišovo pivo: Tak jak to je? grilovali muže z ANO. Ten pak naříkal

reklama

V květnu 2016 Andrej Babiš tehdy jako ministr financí prohlásil na podnikatelském fóru, že připravuje zákon na zjednodušení daní. Teď několik let poté ministryně financí Alena Schillerová zavádí velmi komplikovanou změnu DPH, která v tuto chvíli vyúsťuje například trojí sazbou na sazbu DPH na pivo. Považuje toto Feranec za zjednodušení?

„Já si nemyslím, že to je, že jsme zavedli komplikovanou změnu. Prostě od 1. 5. se má snížit sazba DPH na pivo u stravovacích zařízení z 21 na 10 %, tak to si myslím, že je ke prospěchu,“ uvedl jasně Feranec. Moderátorka Marie Bastlová mu však připomněla, že vedle toho je také patnáctiprocentní sazba daně a je rozdíl, jestli zákazník vypije pivo v restauraci nebo si pivo odnese s sebou. „Mně to zní poměrně složitě,“ uvedla Bastlová.



„Tak pro toho zákazníka to není nic složitého. Zákazník zaplatí vždycky tu cenu, která je na nápojovém lístku. A podnikatel si s tím poradí,“ uvedl Feranec. Moderátorka však pokračovala dalšími změnami, které podle ní nevypadají jednoduše – například jiná sazba DPH na lanovky, jiná na vlaky. Feranec trval na tom, že jde o snižování daní, což je důležité.

„Kdybysme nechali na to pivo 21, bylo by to jednodušší, ale určitě by to bylo horší pro ty provozovatele,“ míní poslanec. Moderátorka se jej následně také zeptala na zlevnění piva, což premiér Andrej Babiš (ANO) sliboval. Ministryně financí Alena Schillerová ale v rozhovoru pro Seznam Zprávy před několika málo dny prohlásila, že pivo nezlevní. Tak, jak to je, pane poslanče.

„Stát nereguluje cenu piva. Nereguluje. Tím, že sníží DPH na točené pivo, se zřejmě vytváří předpoklad, že se to může snížit i pro koncové zákazníky. Ale je to na rozhodnutí, na možnostech toho provozovatele. Jiný nástroj ten stát nemá ve vztahu k pivu, než snížení sazby DPH, což udělal,“ sdělil Feranec.

Když moderátorka oponovala, že tehdejší slova Andreje Babiše byla jen populistickým příslibem, Feranec uvedl, že byla příslibem toho, co stát udělá, co může, aby to pivo mohlo zlevnit. A voliči pak dle jeho slov nyní rozhodnou, jak to vidí. „Mají svůj rozum,“ uvedl Feranec.

Feranec následně také tvrdil, že jde o pomoc hospodám, kde se poskytují stravovací služby. „Myslím, že to pomůže každé hospodě. A ano, nepomůže to nějakým stánkům na náměstí,“ sdělil dále Feranec, když se jej moderátorka ptala, zda opatření neuškodí malým hospodám, které nejsou plátci DPH. Podle Ferance se však plátci mohou stát dobrovolně.

„Když se něco snažíte vysvětlit redaktorce. A ono to nejde a nejde. Ne že by tomu nerozuměla. Jenom se vás snaží přesvědčit o vlastní pravdě. Té jediné správné,“ poznamenal k rozhovoru na svém facebookovém profilu Feranec.

„Hm, tak sebereflexi nemáte žádnou. Dobrovolně upozorňovat na ten amatérismus, co jste předvedl, to je docela odvaha,“ poznamenala k tomu v diskusi jedna z uživatelek. „A co je ta jediná správná pravda? Že není úplně žádoucí, aby stát řídili diletanti skrytí za líbivou PR fasádou? Vy si myslíte opak?“ dodal další.

„A Vás to snad překvapuje, pane poslanče?“ zeptal se pak Ferance také další uživatel.

