Bakalovský bloger: Ester Ledecká patří do pražské kavárny. Bez ní bychom jeli domů bez zlaté medaile

Ester Ledecká je dvojnásobnou olympijskou vítězkou. Nebýt této mladé dámy, tak si Česká republika neodveze ze zimních her v Koreji jedinou zlatou medaili. Publicista Bohumil Sláma připomíná, že Ledecká vlastně vzešla z tzv. pražské kavárny, kterou tolik opovrhuje prezident Miloš Zeman a jeho předchůdce Václav Klaus.

V sobotu ráno mohla Česká republika slavit. Díky Ester Ledecké občané České republiky na olympiádě hned dvakrát slyšeli českou hymnu. A v celkovém pořadí zemí jsme na 13. pozici. Bez Ester Ledecké bychom skončili až na 23. místě v pořadí zemí.

Publicista Bohumil Sláma k tomu na blogu serveru Aktuálně.cz poznamenává, že Ledecká vlastně vzešla z pražské kavárny. „Milí zemanovci a klausovci, nebýt Ledeckého (neboli „pražské kavárny“) a jeho dcery, jedeme z olympiády bez zlaté medaile,“ napsal Sláma.

„Na lidi tohoto druhu a této úrovně jsme dodnes a oprávněně hrdí, počínaje Husem a Václavem Havlem a jinými příkladnými lidmi ze současnosti nebo nedávné minulosti konče,“ pokračoval. Nacisté a komunisté se postarali o to, aby je příslušníci elit nemohli ohrozit. Přesto i dnes nacházíme lidi, kteří dokážou zářit a dělat České republice čest.

„Příkladem propojení ‚pražské kavárny‘ s ekonomikou jsou Janek a Ester Ledečtí. Zejména jsou však i příkladem intelektuální elity, neboť v pozadí jejich mezinárodních úspěchů stojí především ‚mozek‘ a charakter. Oběma bych přál, aby hodně zbohatli,“ zdůraznil publicista.

Ale pokud budeme rodinu Ledeckých považovat za lidi přináležející k pražské kavárně, se kterou tak často operují prezident Zeman a jeho mluvčí Jiří Ovčáček, můžeme říct, že na pražskou kavárnu útočí i novináři veřejnoprávních médií. Stačí si vzpomenout na stížnosti, že Ledecká neposkytuje rozhovory médiím.

Bratr dvojnásobné olympijské vítězky Jonáš Ledecký nešetřil velmi hrubými slovy na adresu České televize, která vysílala hokejové utkání týmu České republiky s týmem Kanady, místo toho, aby věnovala větší pozornost závodu v super-G. „Za to, že to nedáváte v televizi, by vás měli ukřižovat, vy č**áci!“ napsal krátce po vítězství Ledecké na oficiálním profilu České televize v komentářích Jonáš Ledecký.

autor: mp