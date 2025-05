Bartkovský na Ukrajině bojuje s Ficem, Babišem, Turkem a Okamurou samolepkami

Bartkovský se vydal na Ukrajinu v rámci humanitární mise na trase Lvov–Kyjev–Oděsa a na závěr své cesty uskutečnil malý vtípek na české a slovenské politiky.

„Zdravím vás z ukrajinské Oděsy, teplota je tady příjemných 20 stupňů, moře má 14 stupňů a za poslední den proběhlo 11 leteckých poplachů a doletěla sem řada dronů a také tři iskandery, z nichž ten poslední nás přivítal, když jsme dorazili do města. Takže Vladimir Putin asi pojal takový nápad přivítat nás raketami,“ říká s určitou dávkou ironie Bartkovský ve videu z pláže v Oděse.

„Já tady nejsem sám, vzal jsem i pár přátel z Česka, pár politiků, kteří se sem sami nikdy nepodívají. A já jim tady udělám takovou zeď slávy, tady u takové pěkné převlékárny na pláži, kde se lidé převlékají, tak to mi přijde jako ideální místo, kam naše geopolitické velikány zvěčnit,“ pokračuje Bartkovský ve svém vtípku.

„Je to zejména taková svatá česká trojice, kterou ta válka na Ukrajině nejvíce obtěžuje a byli by nejradši, kdyby to ti Ukrajinci už nějak vzdali,“ uvedl a postupně lepil obrázky Andreje Babiše, Tomia Okamury a Filipa Turka. A přidal také „bratrského“ politika ze Slovenska, premiéra Roberta Fica.

Jak jsem vzal pár českých politiků (a jednoho Slováka) na jih Ukrajiny, protože si sem sami netroufnou a Putin na nás za to poslal desítky dronů a několik balistických raket. Závěr humanitární mise s @Pametnaroda na trase Lvov - Kyjev - Oděsa. Reportáž zítra v Reflexu. pic.twitter.com/edceXbWcDh — Martin Bartkovský (@bartkovskym) May 28, 2025

Svoji výstavku karikatur jím neoblíbených politiků si posléze ještě vyfotil a vyzval, že pokud se to někomu z vylepených nelíbí, může si to zajet na místo sám strhnout.

„Ještě fotečka. Pokud vám vadí, že v ukrajinské Oděse na pláži visí vaše satirická podobizna, můžete to tam zajet odlepit. Je to jen 2 000 km z Prahy, a když jsem to odřídil já, tak chlapáci jako vy taky,“ vzkázal vylepeným politikům Bartkovský.

Ještě fotečka. Pokud vám @AndrejBabis, @tomio_cz, @DolphSegal a @RobertFicoSVK vadí, že v ukrajinské Oděse na pláži visí vaše satirická podobizna, můžete to tam zajet odlepit. Je to jen 2000 km z Prahy a když jsem to odřídil já, tak chlapáci jako vy taky. pic.twitter.com/pfwTbe3fOk — Martin Bartkovský (@bartkovskym) May 28, 2025

